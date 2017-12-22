Торговля поправится на лекарствах

Минпромторг предложил продавать медикаменты в супермаркетах

Безрецептурные лекарства можно будет продавать не только в аптеках, но и в супермаркетах, следует из законопроекта, подготовленного Минпромторгом. Впрочем, самого списка безрецептурных препаратов в документе нет

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С полки на полку

Министерство промышленности и торговли подготовило проект закона о продаже лекарств в супермаркетах и разместило его на сайте раскрытия нормативно-правовых актов. Это предложение обсуждалось в правительстве на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова в конце лета, сообщал РБК. Тогда Шувалов дал поручение проработать возможность продажи медикаментов в магазинах Министерству здравоохранения.

В Минпромторге предлагают разрешить продажу безрецептурных лекарств «торговым организациям», которые должны будут получить для этого лицензию на фармацевтическую деятельность. Документ направлен на «развитие внутреннего рынка фармацевтических товаров», указывают его авторы в пояснительной записке. Продажа лекарств в магазинах позволит повысить их доступность, снизить цены за счет роста конкуренции и сэкономить время потребителям, которые смогут купить продукты и медикаменты в одном месте, сообщил РБК статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«В США без рецепта можно купить витамины, сиропы от кашля, ряд антигистаминных [против аллергии] препаратов, глазные капли, гомеопатические средства, реализуемые в продовольственных магазинах. В Германии и Великобритании лекарства разделены на два типа: одни продаются исключительно в аптеках, другие можно найти в неспециализированных магазинах», — приводит в пример зарубежный опыт министерство в пояснительной записке.

Магазины смогут обеспечить необходимые условия хранения лекарств, уверен Евтухов. «Например, хранение мясных, рыбных, молочных продуктов тоже требует специальных условий. Соблюдение условий хранения лекарств в магазинах будет контролироваться Росздравнадзором», — рассказал он. В Минпромторге не ответили на вопрос РБК, о какой именно лицензии на фармацевтическую деятельность идет речь: законодательством не предусмотрена выдача лицензии исключительно на продажу безрецептурных лекарств, только на полный ассортимент за исключением наркотических препаратов.

РБК ожидает ответ от Минздрава (именно этому ведомству было поручено проработать вопрос) о его участии в разработке документа.

Документ Минпромторга не проработан, полагает исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. «Он вводит какие-то новые понятия. Лицензию на фармацевтическую деятельность, которая позволит торговать только безрецептурными препаратами, некий термин «торговые организации», — указала она. Кроме того, Неволина отметила, что сегодня в России нет четкого разделения на рецептурные и безрецептурные препараты. Некоторые лекарства с одним и тем же действующим веществом и дозировкой у разных производителей могут быть зарегистрированы и как рецептурные, и как безрецептурные, объяснила она.

Если новую лицензию на продажу исключительно безрецептурных препаратов будет получить проще, многие аптеки предпочтут стать «торговыми организациями», станут продавать еду и откажутся от реализации рецептурных, но необходимых для населения лекарств, предположила Неволина.​

Минимальный эффект

Впервые Минпромторг выдвинул идею продажи безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах еще в 2009 году, подготовив соответствующие поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Инициативу участники рынка сразу назвали «битвой за $5 млрд» между аптечными сетями и продуктовыми — именно столько приходилось в 2010 году на долю лекарств, отпускаемых без рецепта. С критикой предложения тогда выступили практически все вовлеченные в процесс согласования ведомства. Поддержала его только Федеральная антимонопольная служба, поскольку предложение «стимулирует развитие конкуренции в отрасли и может привести к снижению цен на отдельные лекарства». Но в итоге инициатива согласована не была.

К ее обсуждению вернулись через пять лет, в 2014 году. Тогда первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития составить перечень лекарств, которые могут продаваться в неспециализированной рознице, и порядок их реализации. Минздрав, который с самого начала выступал против продажи лекарств в супермаркетах, представил «ограниченный» (по версии Минпромторга) список лекарств семи терапевтических групп. Но согласовать итоговую концепцию тогда опять не удалось.

Уже в 2016 году Игорь Шувалов дал фактически повторное поручение Минздраву о разработке соответствующего законопроекта. Но в конце 2016-го получил от министерства ответ, что эту инициативу не поддержала общественность: на сайте раскрытия правовой информации, на котором Минздрав опубликовал уведомление о разработке такого проекта, его поддержали всего 11 человек, а против выступили 2488.

Даже если в этот раз продажу лекарств в супермаркетах удастся согласовать, она не окажет существенного влияния ни на фармрынок, ни на продуктовую розницу. По словам директора по внешним коммуникациям «Аптечной сети 36,6» Алексея Киселева-Романова, в случае принятия этот закон даст возможность торговым сетям выбирать между сдачей своих площадей в субаренду под аптечные киоски или продажей безрецептурных препаратов у себя на полках. «В остальном ситуация не поменяется, — отмечает он. — Серьезного понижения цен на безрецептурный ассортимент не будет. Львиная доля аптек сегодня работают с минимальной наценкой, и я сомневаюсь, что торговые сети, имеющие гораздо большую маржинальность по сравнению с аптечными сетями, захотят торговать с потерей прибыли». По оценкам DSM Group, по итогам 2017 года объем продаж безрецептурных препаратов в аптеках России составит около 440 млрд руб., на их долю приходится 51% в стоимостном объеме продаж. В натуральном выражении продажи безрецептурных лекарств составят около 3 млн упаковок, или 68% рынка.

По словам представителя ГК «Дикси» (сети «Виктория», «Дикси»), компания «внимательно изучит возможность (продажи лекарственных препаратов в магазинах. — РБК), и если эта дополнительная услуга будет экономически оправданна, не повлечет избыточной регуляторной нагрузки на основной бизнес и станет востребована покупателями, мы проработаем наиболее оптимальные формы ее предоставления в наших магазинах». «В тех местах, где есть магазин, тем более круглосуточный, но нет аптеки или она не работает ночью, возможность быстро приобрести нужное лекарство и вовсе может стать для людей жизненно важной потребностью», — считает собеседник РБК.