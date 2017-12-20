10 лет за восемь месяцев

Половина прежнего срока
Верховный суд России смягчил приговор экс-главе антикоррупционного управления МВД Денису Сугробову и его сослуживцам. Такое решение приняла коллегия ВС, рассказал РБК адвокат Сугробова Эдуард Исецкий.
Решением суда ему был смягчен приговор с 22 до 12 лет заключения. Бывшие подчиненные Сугробова, которые ранее получили от 17 до 20 лет колонии, теперь проведут в местах лишения свободы от девяти с половиной до десяти лет. Бизнесмену и агенту оперативников Игорю Скакунову оставили три с половиной года срока вместо прежних четырех.
«Применили 64-ю статью УК РФ, назначили наказание ниже низшего предела по ст. 210 [об организации преступного сообщества]. Как мы считаем, это означает, что преступление не подтвердилось, но у нас система не умеет признавать ошибок», — сказал РБК Исецкий. Решением Верховного суда защита недовольна, сказал адвокат: «Надо было оправдывать».
Дело Сугробова стало одним из самых резонансных в 2014 году. Сугробов возглавлял главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). По версии обвинения, в главке несколько лет действовало преступное сообщество. Входившие в него офицеры систематически превышали полномочия, поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и бизнесменов, массово провоцировали их на преступления. Гособвинение пришло к выводу, что мотива наживы в действиях офицеров не было: подсылая к своим жертвам провокаторов, сотрудники МВД добивались только карьерного роста и наград.
Заместитель Сугробова Борис Колесников в июне 2014 года погиб, выпав с балкона после допроса в СКР. Он был осужден посмертно.
«Я не знаю другого случая, чтобы Верховный суд в апелляции в два раза сократил срок, — сказал РБК руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. — Обычно если апелляция или кассация сокращают сроки, то на несколько месяцев. Или несколько лет, если речь [идет] о длительных сроках».
Верховный суд часто исключает статью об организации или участии в преступном сообществе из квалификации преступлений, указал Чиков. «В течение последних нескольких лет есть четкая практика Верховного суда, нацеленная на несогласие с наличием преступного сообщества, если оно вменяется подсудимым. Можно много примеров привести, когда ВС оправдывал по 210-й. Он даже рассылал неформальные указания, чтобы следственные органы и районные суды не увлекались 210-й. В данном случае статью оставили, но назначили наказание ниже низшего предела. Я бы приравнял это к случаям, когда ВС оправдывал по 210-й, признавая ее излишне вмененной», — объяснил юрист.
Перевод судьи
ВС, как и ранее Мосгорсуд, слушал дело в закрытом режиме: оно имеет гриф «Совершенно секретно», поскольку часть его материалов содержит гостайну. В первой инстанции дело слушалось более года, работа над приговором заняла у судьи Елены Гученковой несколько месяцев.
Одним из доводов защиты Сугробова и его сослуживцев было то, что Гученкова, по мнению адвокатов, нарушила принцип тайны совещательной комнаты. В приговор после оглашения были внесены правки. Другим доводом было то, что следователи и оперативники по делу Сугробова слишком широко трактовали понятие «провокация» и признали таковой нормальные оперативные мероприятия в отношении чиновников, рассказывал РБК адвокат Исецкий.
Летом Гученкова была переведена из первой в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, сообщил Исецкий (на сайте Мосгорсуда судья значится в пятом апелляционном составе). «Думаю, это связано с нашей жалобой», — сказал адвокат.
«Иногда перевод судьи на апелляционную инстанцию воспринимается как некоторое выражение неудовольствия. Но он может быть обусловлен другими соображениями. Иногда судья сам хочет там поработать, — объяснил РБК федеральный судья в отставке Сергей Пашин. — Ответственность не такая серьезная. К тому же работают втроем, и судья-докладчик меняется. Здесь могут быть внутренние причины, не связанные с проступком».
Преследование Сугробова
Дело в отношении сотрудников антикоррупционного главка МВД было возбуждено в феврале 2014 года после неудачной попытки офицеров взять в разработку заместителя начальника 6-й службы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Игоря Демина. После этого в течение нескольких месяцев были арестованы более десятка офицеров ГУЭБиПК. Сугробов был снят с должности указом президента 21 февраля 2014 года и сначала проходил по делу свидетелем, однако в мае того же года был задержан и арестован.
По версии следствия, из-за действий полицейских 29 чиновников и бизнесменов необоснованно понесли уголовную ответственность за взятки, коммерческий подкуп и мошенничество, а 18 из них длительное время содержались под стражей и под домашним арестом.
Операцией против Сугробова руководил генерал ФСБ Олег Феоктистов, который был тогда замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) спецслужбы. Скомпрометировать Феоктистова было целью Сугробова при разработке Демина, поскольку у них был личный конфликт, утверждалось в материалах дела.
Феоктистов считается одним из самых влиятельных силовиков России; в последующие годы он курировал задержания губернаторов Александра Хорошавина, Вячеслава Гайзера и Никиты Белых, миллиардера Дмитрия Михальченко, министра экономического развития Алексея Улюкаева. Подоплекой дела могла быть и борьба силовиков за контроль над бизнесом по обналичиванию, рассказывали в 2014 году собеседники РБК.
Впоследствии уголовные дела были возбуждены в отношении еще нескольких сотрудников ГУЭБиПК. С 2013 года численность ГУЭБиПК снизилась на треть — с 645 до 419 человек; четыре управления главка были расформированы, рассказывали РБК в пресс-службе МВД. Сейчас ведомство фактически не осуществляет никаких самостоятельных оперативных мероприятий в области борьбы с коррупцией, утверждали источники РБК и адвокаты фигурантов дела Сугробова.
«Дело Сугробова выглядит как результат борьбы ведомств. Что абсолютно не означает, что он не совершал преступлений», — подытожил Павел Чиков.
Сугробов занял должность руководителя ГУЭБиПК в 2011 году в возрасте 34 лет, став самым молодым генералом полиции. До этого он с 1997 года работал в уголовном розыске, затем в подразделениях МВД по борьбе с налоговыми и финансовыми преступлениями. К числу успешных операций ГУЭБиПК под руководством Сугробова относят проверку нарушений при отчуждении объектов недвижимости Минобороны, которая привела к «делу «Оборонсервиса», а также громкие операции по борьбе с обналичиванием денежных средств, в том числе в Мастер-банке и картеле Сергея Магина. С деятельностью подчиненных Сугробова связаны уголовные дела экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова и экс-мэра Астрахани Михаила Столярова.
Назначение Сугробова в ГУЭБиПК источники РБК связывали с личным пожеланием Дмитрия Медведева, занимавшего тогда должность президента. По данным «Новой газеты», другим покровителем молодого генерала был помощник президента Владимира Путина Евгений Школов, который ранее возглавлял департамент экономической безопасности МВД (структуру, предшествовавшую ГУЭБиПК).