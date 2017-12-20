10 лет за восемь месяцев

Верховный суд значительно сократил срок экс-генералу МВД Денису Сугробову

Верховный суд сократил на десять лет тюремный срок бывшему генералу МВД Денису Сугробову. В апреле Сугробов получил 22 года строгого режима за создание преступного сообщества и множество эпизодов превышения полномочий

Денис Сугробов (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Половина прежнего срока

Верховный суд России смягчил приговор экс-главе антикоррупционного управления МВД Денису Сугробову и его сослуживцам. Такое решение приняла коллегия ВС, рассказал РБК адвокат Сугробова Эдуард Исецкий.

Решением суда ему был смягчен приговор с 22 до 12 лет заключения. Бывшие подчиненные Сугробова, которые ранее получили от 17 до 20 лет колонии, теперь проведут в местах лишения свободы от девяти с половиной до десяти лет. Бизнесмену и агенту оперативников Игорю Скакунову оставили три с половиной года срока вместо прежних четырех.

«Применили 64-ю статью УК РФ, назначили наказание ниже низшего предела по ст. 210 [об организации преступного сообщества]. Как мы считаем, это означает, что преступление не подтвердилось, но у нас система не умеет признавать ошибок», — сказал РБК Исецкий.​ Решением Верховного суда защита недовольна, сказал адвокат: «Надо было оправдывать».

Дело Сугробова стало одним из самых резонансных в 2014 году. Сугробов возглавлял главное управление экономической б​езопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). По версии обвинения, в главке несколько лет действовало преступное сообщество. Входившие в него офицеры систематически превышали полномочия, поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и бизнесменов, массово провоцировали их на преступления. Гособвинение пришло к выводу, что мотива наживы в действиях офицеров не было: подсылая к своим жертвам провокаторов, сотрудники МВД добивались только карьерного роста и наград.

Заместитель Сугробова Борис Колесников в июне 2014 года погиб, выпав с балкона после допроса в СКР. Он был осужден посмертно.

«Я не знаю другого случая, чтобы Верховный суд в апелляции в два раза сократил срок, — сказал РБК руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. — Обычно если апелляция или кассация сокращают сроки, то на несколько месяцев. Или несколько лет, если речь [идет] о длительных сроках».

Верховный суд часто исключает статью об организации или участии в преступном сообществе из квалификации преступлений, указал Чиков. «В течение последних нескольких лет есть четкая практика Верховного суда, нацеленная на несогласие с наличием преступного сообщества, если оно вменяется подсудимым. Можно много примеров привести, когда ВС оправдывал по 210-й. Он даже рассылал неформальные указания, чтобы следственные органы и районные суды не увлекались 210-й. В данном случае статью оставили, но назначили наказание ниже низшего предела. Я бы приравнял это к случаям, когда ВС оправдывал по 210-й, признавая ее излишне вмененной», — объяснил юрист.

Перевод судьи

ВС, как и ранее Мосгорсуд, слушал дело в закрытом режиме: оно имеет гриф «Совершенно секретно», поскольку часть его материалов содержит гостайну. В первой инстанции дело слушалось более года, работа над приговором заняла у судьи Елены Гученковой несколько месяцев.

Одним из доводов защиты Сугробова и его сослуживцев было то, что Гученкова, по мнению адвокатов, нарушила принцип тайны совещательной комнаты. В приговор после оглашения были внесены правки. Другим доводом было то, что следователи и оперативники по делу Сугробова слишком широко трактовали понятие «провокация» и признали таковой нормальные оперативные мероприятия в отношении чиновников, рассказывал РБК адвокат Исецкий.

Летом Гученкова была переведена из первой в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, сообщил Исецкий (на сайте Мосгорсуда судья значится в пятом апелляционном составе). «Думаю, это связано с нашей жалобой», — сказал адвокат.

«Иногда перевод судьи на апелляционную инстанцию воспринимается как некоторое выражение неудовольствия. Но он может быть обусловлен другими соображениями. Иногда судья сам хочет там поработать, — объяснил РБК федеральный судья в отставке Сергей Пашин. — Ответственность не такая серьезная. К тому же работают втроем, и судья-докладчик меняется. Здесь могут быть внутренние причины, не связанные с проступком».

Преследование Сугробова

Дело в отношении сотрудников антикоррупционного главка МВД было возбуждено в феврале 2014 года после неудачной попытки офицеров взять в разработку заместителя начальника 6-й службы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Игоря Демина. После этого в течение нескольких месяцев были арестованы более десятка офицеров ГУЭБиПК. Сугробов был снят с должности указом президента 21 февраля 2014 года и сначала проходил по делу свидетелем, однако в мае того же года был задержан и арестован.

По версии следствия, из-за действий полицейских 29 чиновников и бизнесменов необоснованно понесли уголовную ответственность за взятки, коммерческий подкуп и мошенничество, а 18 из них длительное время содержались под стражей и под домашним арестом.

Операцией против Сугробова руководил генерал ФСБ Олег Феоктистов, который был тогда замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) спецслужбы. Скомпрометировать Феоктистова было целью Сугробова при разработке Демина, поскольку у них был личный конфликт, утверждалось в материалах дела. ​

Феоктистов считается одним из самых влиятельных силовиков России; в последующие годы он курировал задержания губернаторов Александра Хорошавина, Вячеслава Гайзера и Никиты Белых, миллиардера Дмитрия Михальченко, министра экономического развития Алексея Улюкаева. ​Подоплекой дела могла быть и борьба силовиков за контроль над бизнесом по обналичиванию, рассказывали в 2014 году собеседники РБК.​

Впоследствии уголовные дела были возбуждены в отношении еще нескольких сотрудников ГУЭБиПК. С 2013 года численность ГУЭБиПК снизилась на треть — с 645 до 419 человек; четыре управления главка были расформированы, рассказывали РБК в пресс-службе МВД. Сейчас ведомство фактически не осуществляет никаких самостоятельных оперативных мероприятий в области борьбы с коррупцией, утверждали источники РБК и адвокаты фигурантов дела Сугробова.​​

«Дело Сугробова выглядит как результат борьбы ведомств. Что абсолютно не означает, что он не совершал преступлений», — подытожил Павел Чиков.