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НОВАТЭК пошел в разведку за границу
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НОВАТЭК пошел в разведку за границу
Газета № 218 (2715) (1512) Бизнес, 14 дек, 21:56
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НОВАТЭК пошел в разведку за границу
Российская компания получила право на освоение газовых месторождений в Ливане
НОВАТЭК в консорциуме с Total и Eni получил право на разведку и добычу на двух нефтегазовых блоках в Ливане. Это нестандартное решение для компании, бизнес которой сосредоточен в России, говорит эксперт
Фото: Vahid Salemi / AP

НОВАТЭК в партнерстве с французской нефтегазовой компанией Total и итальянской Eni получил право на разработку двух блоков в Ливане, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на решение нефтяной администрации при Министерстве энергетики страны. «14 декабря 2017 года совет министров одобрил выдачу контрактов на право разработки блока 4 и блока 9 консорциуму компаний, состоящему из Total S.A, Eni International BV и НОВАТЭК», — говорится в сообщении администрации.

По предварительным оценкам геологической службы США, в Левантийском осадочном бассейне (Восточное Средиземноморье) может содержаться до 3,5 трлн куб. м газа и до 220 млн т нефти, сообщал «Интерфакс».

Представитель НОВАТЭКа отказался от комментариев, сославшись на то, что контракт пока не подписан.

Затянувшийся тендер

Ливан планировал распределить участки на шельфе еще в 2013 году, тогда предквалификацию прошли ЛУКОЙЛ, «Роснефть», а также СП НОВАТЭКа с GPB Resources (структура Газпромбанка). Но ​из-за политического кризиса в стране распределение было заморожено. Правительство Ливана возобновило процесс в январе этого года и собирало заявки заинтересованных компаний, прошедших предквалификацию, до 12 октября.

О том, что консорциум НОВАТЭКа, Total и Eni подал заявку, в октябре рассказывал министр энергетики и водных ресурсов Ливана Сезар Абу Халиль​ (его цитировало местное агентство NNA). Других претендентов на эти блоки не нашлось, отмечал Халиль. ЛУКОЙЛ отказался от участия в тендере, так как решил сосредоточиться на проектах в Мексиканском заливе, говорил «Интерфаксу» совладелец компании Вагит Алекперов. «Роснефть» публично не комментировала решение не участвовать в тендере.

Глава правительства Ливана Саад Харири, обсуждая в сентябре с Дмитрием Медведевым перспективы работы российских компаний на ливанском шельфе, заявил: «Мы очень хотим, чтобы российский бизнес присутствовал в нашей стране».

Теперь НОВАТЭК и его партнеры по консорциуму должны заключить с Ливаном соглашение о разведке и добыче. После этого у них будет право в течение пяти лет заниматься геологоразведкой, этот период может быть продлен до десяти лет, говорится на сайте Ливанской нефтяной администрации. Если компании найдут коммерческие запасы, они должны будут представить план разработки, а после этого могут получить право на добычу в течение 25 лет с возможностью продления еще на пять лет.

Правообладатели должны будут платить роялти в виде 4% от добытого газа и 5–12% — нефти. Часть добытых ресурсов компании получат в виде возмещения расходов, оставшаяся часть распределяется между ними и государством по специальной формуле. Не менее 80% сотрудников, занятых на проекте, должны быть гражданами Ливана.

Нестандартное решение

У НОВАТЭКа немного зарубежных активов. Среди них сбытовая сеть и регазификационный терминал в Польше, где компания снабжает газом физических потребителей. Также вместе с Eni российская компания владеет концессией на четыре блока в Черногории. Основной бизнес НОВАТЭКа сосредоточен на севере России: на Ямальском полуострове недавно начал работать завод «Ямал СПГ», на Гыданском НОВАТЭК планирует построить второй завод по сжижению газа «Арктик СПГ-2».

Разработка двух блоков в Ливане — нестандартное решение для НОВАТЭКа, считает РБК старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. На презентации новой долгосрочной стратегии до 2030 года, которая состоялась 12 декабря, предправления компании Леонид Михельсон дал понять, что НОВАТЭК будет развиваться в основном в России, напоминает Нестеров: здесь у компании одни из самых низких в мире затрат и огромные неразведанные запасы газа.

Скорее всего, НОВАТЭК участвует в л​иванском проекте ради сотрудничества со своим главным партнером — французской Total (владеет 18,9% НОВАТЭКа и 20% «Ямал СПГ»), а также в виде реверанса в сторону российского правительства, которое заинтересовано в присутствии на Ближнем Востоке, считает Нестеров. НОВАТЭК оссуществляет ливанский проект в консорциуме, так что финансовые риски для него минимальные, заключает он.

Авторы: Алина Фадеева, Тимофей Дзядко.
Теги: Total , НОВАТЭК , Ливан , Eni , Леонид Михельсон
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