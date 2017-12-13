Хаб наш насущный

ПроисшествиеПять вопросов о последствиях аварии в Баумгартене

Взрыв на крупнейшем австрийском газовом хабе остановил транзит российского газа в несколько европейских стран. РБК разобрался, что это означает для «Газпрома», его партнеров и российских газовых проектов

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

​1. Что произошло в Австрии

В 10:45 мск 12 декабря в Австрии, у города Баумгартен-ан-дер-Марх, произошел взрыв на газораспределительной станции (ГРС). В результате погиб один человек и еще 21 получил ранения, сообщали немецкие СМИ во вторник, 12 декабря. Смерть одного человека подтверждал оператор газотранспортного хаба Баумгартен, в состав которого входит ГРС, — компания Gas Connect Austria (доля 51% принадлежит австрийской нефтегазовой OMV Group). Пожар на станции был потушен ближе к 17:00 мск.

Взрыв на ГРС не имеет отношения к терроризму, заявил РБК представитель Gas Connect Austria Армин Тейхерт. «В настоящее время причина взрыва расследуется. Расследование займет несколько дней. Мы точно знаем, что это не теракт. Мы предполагаем, что это произошло во время строительных работ на станции», — отметил он. Точный срок восстановления работы станции представитель компании назвать не смог, отметив, что взрыв нанес серьезный ущерб, оценивать который пока рано, но он определенно негативно повлияет на транзит газа в ближайшие дни. Bloomberg со ссылкой на представителя OMV отмечает, что восстановление работы хаба — дело не часов, а дней.

Видео: iptv.orf.at

По данным источника РБК в «Газпроме», в результате взрыва на ГРС был поврежден редуктор давления, или узел редуцирования газа, — устройство, которое выравнивает давление при перекачке газа из подземного хранилища в газопровод. «С большой вероятностью, редуктор сгорел полностью, и его придется менять. Срок ремонтных работ зависит от того, есть ли у оператора трубопровода запасной редуктор или придется приобретать и опробовать новый. В первом случае поменять оборудование можно за восемь-десять часов, во втором — может понадобиться до нескольких недель», — пояснил собеседник РБК.

2. Насколько велико значение хаба в Баумгартене для экспорта газа в Европу

Баумгартен является одним из крупнейших газораспределительных хабов в Европе, он начал работу в 1959 году. Хаб принимает в основном природный газ из России, а также из Норвегии. Через него газ идет как в Австрию, так и в другие европейские страны транзитом. Согласно данным OMV, ежегодный объем транспортировки газа через этот хаб в 2015 году составлял 40 млрд куб. м плюс 7,9 млрд куб. м на австрийские нужды.

От Баумгартена идут несколько трубопроводов: Транс-Австрийский (TAG) проходит по южной части Австрии направлением на Италию, Словению и Хорватию; Западно-Австрийский (WAG), расположенный на севере страны, обеспечивает Германию и Францию и обратной загрузкой Восточную Европу (реверсные поставки); Венгро-Австрийский (HAG) проходит в юго-восточной части Австрии и доставляет газ в Венгрию и Словакию.

Поскольку Баумгартен является крупным хабом и конечной точкой для поставок из России, здесь формируется цена на газ. В частности, многие контракты «Газпрома» привязаны к цене поставки до Баумгартена.

3. Сможет ли Европа обойтись ​без газа из Баумгартена

Через газотранспортный хаб в Баумгартене российским газом обеспечиваются юг Германии, север Италии, Австрия, Хорватия, Словения, а также Словакия (реверсом через Австрию). После взрыва цена на газ на спотовом рынке с привязкой к Баумгартену с поставкой на сутки вперед прыгнула с $292 за 1 тыс. куб. м до $413, опустившись к 17:50 мск до $388, свидетельствуют данные другого австрийского газотранспортного хаба CEGH.

Представитель «Газпром экспорта», «дочки» «Газпрома», отвечающей за экспорт газа, заявил РБК, что компания работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении.

Министерство экономического развития Италии, которая зависит от импорта нефти и газа почти на 80%, а более трети потребляемого получает из России, из-за взрыва на Баумгартене объявило режим чрезвычайной ситуации. Однако оператор итальянской трубопроводной системы SNAM сообщил на своем сайте, что поставки российского газа в страну могут возобновиться в течение дня, если не повреждена местная инфраструктура. Пока же Италия покрывает свои потребности в газе за счет запасов. Комментируя ситуацию, министр экономического развития Италии Карло Календа указал на необходимость диверсификации системы газоснабжения. «Будь у нас Трансадриатический газопровод, не пришлось бы объявлять чрезвычайное положение», — цитирует его Reuters.

За счет запасов газовых хранилищ сейчас обеспечивают свои потребности в газе и другие привязанные к австрийскому хабу партнеры «Газпрома», включая Австрию, Германию и Хорватию. По данным источников хорватского национального телевидения, в Хорватию поставки газа сейчас идут через интерконнектор Хорватия — Венгрия, сообщает ТАСС. Газовый регулятор Австрии E-Control заявил, что в хранилищах достаточно газа для снабжения страны, но транзит, в том числе российского газа, в направлении Италии, Словении и Венгрии приостановлен.

После аварии транзит российского газа в Европу через Украину может упасть на треть. Как сообщил словацкий газотранспортный оператор Eustream, он снизил оценку транзита газа по ужгородскому коридору во вторник до 91 млн куб. м по сравнению со 139 млн в понедельник. Заявленный объем прокачки газа на 12 декабря, как указывает «РИА Новости» со ссылкой на данные Eurostream, должен был составить 142 млн куб м. Eustream при этом сообщил, что авария не отразится на поставках российского газа в Словакию (передал ТАСС).

Украина ждет временного сокращения транзита газа через свою страну по словацкому направлению, сообщила во вторник пресс-служба ПАО «Укртрансгаз». «Компания активно взаимодействует с европейскими операторами, «Газпромом» и ENTSOG для оперативного урегулирования чрезвычайной ситуации и стабилизации транспортировки газа европейским потребителям», — сказано в релизе. По данным украинской газотранспортной компании, импорт газа из Словакии на Украину пока идет по плану и составляет 22 млн куб. м. в сутки, а поставки из Венгрии незначительно снизятся. Все выпадающие объемы газа Украина собирается заместить за счет резервов из подземных газохранилищ.​

4. Как «Газпром» будет исполнять свои обязательства перед европейскими партнерами

Пропускная способность газопроводной системы из Словакии в Австрию, которая идет через хаб Баумгартен, составляет около 164 млн куб. м в сутки, указывает аналитик Vygon Consulting Мария Белова. «Если в случае с Италией за счет этого маршрута обеспечивается около 40% потребности в газе, то для других стран это практически единственный вариант импорта газа. Перенаправить часть своих объемов «Газпром» может, задействовав газопроводную систему Германии — газопровод Griespass (Германия — Швейцария), используемый для поставки норвежского газа в Италию и загруженный в 2016 году всего на 31%, и Oberkappel (Германия — Австрия) со средней загрузкой прошлого года 26%. Это позволит заместить около 82 млн куб. м газа в сутки, или половину выбывшей мощности Баумгартена», — прогнозирует она.

В «Газпроме» отказались комментировать, как именно и в каком объеме концерн будет перенаправлять газ потребителям. Источник РБК в его трейдинговой «дочке» говорит, что возможно несколько вариантов: перераспределение через альтернативные газопроводы из Швейцарии в сторону Италии, из Австрии и Германии. Он также указывает, что «Газпром» не является виновной стороной в данном случае, но и штрафов от австрийской компании, скорее всего, требовать не будет, так как ситуация форс-мажорная. По словам собеседника РБК, ситуация с ростом цен на спотовом рынке с привязкой к поставкам через Баумгартен играет на руку российской монополии, так как ряд ее долгосрочных контрактов частично привязаны к ним, в том числе в направлении крупнейшего потребителя в Европе — Германии. Однако собеседник РБК считает, что рост цен будет носить кратковременный характер. От подорожания газа выиграли и европейские трейдеры, работающие на спотовом рынке, говорит сотрудник RWE.

Партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин полагает, что для снабжения Хорватии и Италии можно перенаправить потоки российского газа с юга Украины в Венгрию по маршруту, который обычно Украина использует в качестве реверсной схемы для получения газа в свой адрес. В ситуации форс-мажора «Газпром» может договориться с венгерскими компаниями об использовании этого маршрута с последующей поставкой российского газа из Венгрии в Хорватию и Италию. Украина же на этот период получит сокращение реверсных поставок и сможет получать газ из своих подземных хранилищ с последующим возмещением объемов. Но таким образом можно прокачать только часть того газа, который шел через Баумгартен, указывает он.

5. Какие долгосрочные последствия будет иметь авария в Баумгартене

По словам заместителя генерального директора Института проблем естественных монополий Александра Григорьева, авария в Баумгартене добавляет аргументов сторонникам диверсификации поставок газа в Европу. «Если бы был реализован проект «Южный поток», то произошедшая авария не смогла бы оказать значимого влияния на газоснабжение Италии», — указывает он. Такого же мнения придерживается и Михаил Крутихин ​из Rusenergy. Он полагает, что эта авария будет поводом для «Газпрома» и его партнеров убедить европейцев выступить за строительство альтернативных маршрутов, например «Северного потока-2», для диверсификации поставок российского газа в Европу.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что европейцы усилят лоббирование строительства СПГ-хабов, чтобы меньше зависеть от российского газа, но отмечает, что в качестве краткосрочной альтернативы для замещения российского газа СПГ не подойдет: его долго доставлять, и он дороже. Италия, в случае если ремонт транзитного газопровода из Австрии займет несколько недель, сможет получать газ из стран Африки, включая Алжир, и через уже построенные СПГ-терминалы.