Тихо падают ставки

Как изменились проценты по рублевым депозитам за последний месяц

В минувший месяц стагнация ставок по рублевым вкладам со стандартными сроками привлечения продолжилась. В ближайшее время такая ситуация сохранится, возможно и снижение ставок, считают эксперты

Иллюстрация: Тимур Зима для РБК

В период с 11 ноября по 11 декабря 2017 года средние ставки по рублевым вкладам (в выборку РБК включены вклады на сумму до 50 тыс. руб. без учета вкладов с плавающими ставками со стандартными сроками 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 30 и 36 месяцев) российских банков из топ-15 по объему привлеченных средств в основном продемонстрировали незначительное снижение.

Праздничный нестандарт Выборка РБК не учитывает несколько сезонных вкладов из-за их нестандартных сроков привлечения. Так, Сбербанк предлагает новогодний вклад на срок пять месяцев со ставкой 6,5% годовых при открытии в отделении банка — это примерно на 2 п.п. выше, чем ставки по обычным вкладам со стандартными сроками. Газпромбанк предлагает вклад «Праздничный» на 121 день под 7,25% годовых — это на 0,85 п.п. выше ставок банка по вкладам на три и на шесть месяцев. В Бинбанке действует вклад «Новогодний» на 150 дней со ставкой 8,3% — на 0,3 п.п. выше ставок по стандартным вкладам. В то же время в выборку попадают вклад «Зимний Петербург» банка «Санкт-Петербург» (на полгода, год и полтора года) и вклад «Новогодний» Московского кредитного банка (на полгода).

Средние ставки

Ставки по наиболее популярным годовым вкладам в среднем практически не изменились: снижение составило 0,01 п.п., до 6,84% годовых. Два банка (Совкомбанк и «Санкт-Петербург») повысили ставки по годовым вкладам, а два других (Бинбанк и Газпромбанк) — снизили.

Ставки по более длинным вкладам — на полтора года и два года — снизились на 0,04 п.п., до 6,08 и 6,06% годовых соответственно. По вкладам на два с половиной года ставки снизились более существенно — на 0,14 п.п., до 5,38% годовых, а по трехлетним вкладам снижение составило 0,03 п.п. (до 5,41%). Это объясняется тем, что ставки в сторону снижения по длинным вкладам скорректировали Альфа-банк (по всем вкладам от 1,5 лет), Газпромбанк (для вкладов на 1,5 и 2,5 года) и Бинбанк (по вкладу на два года).

Ставки по вкладам на один и на два месяца не изменились — банки не пересматривали по ним условия. Средние ставки по вкладам на три месяца снизились на 0,04 п.п., до 6,66% годовых из-за снижения ставки Бинбанком. Зато ставки на полгода выросли на 0,11 п.п., до 6,95% годовых за счет введения Московским кредитным банком и банком «Санкт-Петербург» сезонных праздничных вкладов.

«Общий тренд на плавное снижение ставок в последние месяцы сохранился. В условиях достижения инфляцией своего исторического минимума (инфляция в ноябре составила 2,5%. — РБК) это закономерное явление», — отмечает аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский.

Самые доходные

Самую высокую доходность вкладов сроком на один год предлагают Бинбанк и Московский индустриальный банк — 8% годовых. Далее идут Московский кредитный банк (7,75%) и Совкомбанк (7,7%).

По более коротким полугодовым депозитам привлекательные ставки предлагают Московский кредитный банк (8,5%), Бинбанк (8% годовых), Совкомбанк и Московский индустриальный банк (по 7,5%). По трехмесячным вкладам лидерами по ставкам являются Совкомбанк (7,9% годовых), Бинбанк (7,7%) и «Открытие» — (7,36% годовых).

На полтора года наиболее выгодно можно разместить депозит в Россельхозбанке и Промсвязьбанке — под 6,9% годовых, а также банке «Санкт-Петербург» (6,7%) и Московском индустриальном банке (6,5%). По двухлетним вкладам лучшую ставку предлагает Бинбанк — 7,05% годовых, далее идут Совкомбанк и Промсвязьбанк (6,9 и 6,7% соответственно).

Лидерами по уровню ставок по вкладам на два с половиной года выступают Россельхозбанк, «Санкт-Петербург» и ВТБ Банк Москвы (6,6, 6,2 и 6,05% годовых соответственно). По длинным трехлетним вкладам самую привлекательную ставку — 6,9% годовых — предлагает Совкомбанк, далее идут Россельхозбанк (6,4%) и Росбанк с Газпромбанком (5,9% годовых).

Снижение продолжится

Пока сохраняется нынешняя ситуация в экономике и кредитовании, ставки могут продолжить снижение, а в лучшем случае стабилизируются, полагают эксперты. «Банки не стремятся привлекать средства населения, предлагая привлекательные ставки, они не очень нуждаются в фондировании, поскольку состояние экономки не стимулирует высокий спрос на кредиты. Теоретически высокие ставки по вкладам могло бы стимулировать растущее розничное кредитование, но сейчас наиболее активно в розничном кредитовании растет ипотека, а она требует как раз низких ставок привлечения», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Банки не испытывают существенного спроса на привлечение дополнительной ликвидности. Это оказывает сдерживающее влияние на ставки», — согласен Дужинский.

По мнению Порывая, в январе никаких существенных изменений в предложениях не случится в связи с длительными праздниками и низкой активностью. «Если не произойдет ничего экстраординарного, например введения новых санкций в виде запрета на приобретение госбумаг (такие санкции могут быть введены Минфином США и, по мнению аналитиков, могут привести к распродаже ОФЗ и повышенной волатильности на рынке. — РБК), текущая тенденция может сохраниться, ставки будут снижаться или стабилизируются», — полагает он.

«Скорее всего, в ближайшее время ситуация кардинально не изменится. Ставки по вкладам останутся на текущем уровне или еще немного скорректируются вниз», — согласен Дужинский.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин также ожидает, что снижение ставок по рублевым вкладам продолжится и может составить до конца 2018 года порядка 1 процентного пункта. «Данную динамику мы связываем с тем, что в течение 2017 года ставки по вкладам снижались с существенным запаздыванием по сравнению с инфляцией», — отметил он.