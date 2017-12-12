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Интернет вещей уходит под воду
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Интернет вещей уходит под воду
Газета № 215 (2712) (1212) Технологии и медиа, 00:00
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Интернет вещей уходит под воду
Как будет развиваться российская «Цифровая экономика»
В рамках программы «Цифровая экономика» эксперты предложили внедрить технологию распознавания лиц, «подводный интернет вещей» и систему управления дронами. До 2020 года включительно на их реализацию потребуется более 22 млрд руб.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Видеокамеры метрополитенов, вокзалов и аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга должны быть подключены к системе интеллектуальной видеоаналитики с функцией распознавания лиц. Кроме того, в России в ближайшие годы появится «роевой интеллект», с помощью которого можно будет, например, управлять группами дронов.

Эти и еще около 80 проектов содержатся в плане мероприятий по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», разрабатываемому в рамках госпрограммы «Цифровая экономика» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника, близкие к разработчикам документов — «Ростеху», «Росатому» и Российской венчурной компании). Эти, а также аналогичные документы по другим четырем направлениям программы на 2018–2020 годы до конца декабря должна утвердить правительственная комиссия под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как сообщил ​через пресс-службу директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко, авторы программы провели ее предварительное исследование на наличие перспективных проектов и разработок по развитию «сквозных» технологий (к ним в программе отнесены нейротехнологии, искусственный интеллект, квантовые технологии, промышленный интернет, большие данные, беспроводная связь и другие) «и выявили десятки проектов, подходящих для финансирования».

Сейчас в плане мероприятий указано, что на их реализацию в ближайшие три года потребуется 13,04 млрд руб. бюджетного финансирования и еще 8,96 млрд руб. из внебюджетных источников. Но как отмечает источник РБК, близкий к рабочей группе, предварительная оценка бюджета проекта по этому направлению составляет 50 млрд руб. до 2020 года.

Сколько может получить каждый проект, представитель «Ростеха» не уточнил. Он оговорился, что размер бюджета еще будет уточняться, а представленный список проектов «носит справочный характер», пока в него попали «лучшие профильные проекты на рынке». После того как будут утверждены критерии отбора проектов, претендующих на бюджетное финансирование, состоится открытый конкурс, сообщил Бровко.

Он также отметил, что в плане мероприятий появились несколько инициатив, которые ранее не значились в программе. Например, авторы предложили создать в крупных госкомпаниях позицию руководителя по цифровой трансформации (Chief Digital Officer, CDO), а также разработать стратегию цифровизации в госкомпаниях на базе утвержденных принципов и подходов (Digital Transformation Framework). «Это должно подстегнуть спрос на продукты цифровой экономики со стороны предприятий и организаций госсектора», — считает Бровко. Важным элементом плана он назвал систему площадок электронной торговли, которая должна связывать крупные технологические компании со стартапами. Кроме того, представитель «Ростеха» отметил необходимость проводить обязательное обучение руководителей госкомпаний по специальным программам, посвященным развитию цифровых технологий.

Представитель РВК отказался от комментариев. В «Росатоме» не ответили на вопросы РБК.

Примеры проектов, попавших в план мероприятий

  • «Разработка технологии распознавания лиц и создание на ее базе единой национальной системы интеллектуальной видеоаналитики». Исполнителями проекта значатся «Ростех» и «Эн Тех Лаб» (NTechLab). В описании отмечается, что в 2018 году элементы технологии распознавания лиц для городской видеоаналитики должны быть внедрены в Москве и Санкт-Петербурге: к системе должны быть подключены камеры метрополитенов, крупнейших аэропортов и вокзалов (примерно на 150 тыс. камер). Представитель NTechLab отказался от комментариев.
  • «Разработка системы распознавания телефонных сигналов без потери качества». Технология позволит идентифицировать собеседников, выделять произнесенный текст, ритмико-интонационные элементы речи и отсеивать фоновые звуки без потери информативности и с сохранением юридической значимости результатов распознавания. Внедрение системы должно будет в несколько раз улучшить работу кол-центров, а также сократить объемы неквалифицированного труда. Исполнителями проекта указаны Центр компетенций Национальной технологической инициативы, Центр речевых технологий, ФГУП «Квант» и др. Источник РБК, близкий к одному из членов рабочей группы, пояснил, что проект «создает возможность для большой части населения, которая сейчас мало пользуется интернетом в привычном для нас виде, получать услуги удаленно через телефон». «Не все граждане готовы использовать интернет-банк или приложение, но могут позвонить в кол-центр для получения информации и услуг. Это касается, например, электронной коммерции, медицинских услуг (запись к врачу и т.п.), заказа билетов. Граждане смогут общаться с автоматизированными системами обслуживания и осуществлять юридически значимые транзакции», — говорит собеседник РБК. Он отверг предположение, что система направлена на усиление слежки и контроля за гражданами. «С самого начала программа была направлена на достижение коммерческих целей, никаких «двойных технологий» там не будет. Технологии распознавания речи для силовых структур развиваются параллельно, нет необходимости поддерживать их через коммерческие проекты», — рассказал он.
  • «Разработка многофункционального программного комплекса автоматического управления беспилотными авиационными системами — СТАЯ», «роевого интеллекта». Авиационный завод «Беззаветный» в 2018 году должен создать и протестировать макет программного комплекса, который позволит управлять коллективным поведением «децентрализованной самоорганизующейся системы». Это должно повысить эффективность использования беспилотников, применяемых в различных сферах — от сельского хозяйства до военной авиации, говорится в материалах.
  • «Разработка сетецентрической масштабируемой системы подводной связи «Подводный интернет вещей». В 2018 году Лаборатория подводной связи и навигации должна представить опытные образцы модемов, точек доступа и коммуникационных устройств для беспроводной навигации и связи под водой. Как пояснил гендиректор лаборатории Артур​ Абеленцев, подводным интернетом вещей называют различные сети сенсоров — датчиков, измеряющих какие-либо параметры среды (скорость течения, соленость, температуру воды и др.), а также датчиков, обнаруживающих нарушение охранного периметра водолазами-диверсантами. Для передачи данных на значительные расстояния без проводов под водой используется гидроакустика. Разработанный компанией комплекс средств «подводный интернет вещей» является одной из немногих сетевых акустических систем в мире, утверждает глава лаборатории. «Если сейчас исследователи вынуждены буквально по одной точке измерять интересующие их параметры или оставлять оборудование в разных местах на длительный срок и только потом, после его поднятия, анализировать данные, то с технологией подводного интернета вещей доступ к показаниям подводных сенсоров станет почти таким же простым, как и для сенсоров, располагающихся на земле, — отметил он. — Имея доступ к показаниям подводных сенсоров практически в режиме реального времени, можно успеть предотвратить последствия стихийных бедствий или каких-либо других опасных явлений».
  • «Разработка бионических роботизированных протезов» (созданных механически, но с использованием биологических процессов), «искусственных мышц». Входящий в «Росэлектронику» ИНЭУМ им. Брука в 2018 году должен написать техническое задание по дальнейшему развитию линейки отечественных роботизированных бионических протезов. Предполагается внедрять их в медицине для реабилитации инвалидов. В дальнейшем они могут использоваться как один из элементов для создания сложных робототехнических и киберфизических систем.
Авторы: Анна Балашова, Мария Коломыченко.
Теги: беспилотники , робототехника , цифровая экономика , распознавание лица
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