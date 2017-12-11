Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,57 59,11 EUR Нал. 70,16 69,51 USD Бирж. 59,13 -0,05 EUR Бирж. 69,66 -0,07 USD ЦБ. 59,28 -0,01 EUR ЦБ. 69,64 -0,29 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 14777,06 +77,06 ММВБ 2104,99 +0,09% РТС 1119,54 +0,00% Brent 63,39 +2,08% DJIA 24329,16 +0,49% Nasdaq 6840,08 +0,40% FTSE 7393,96 +1,00%
Галопом по курортам
Лента новостей
В Львове в магазине умер инструктор армии США 01:28, Общество Пожар уничтожил самую высокую деревянную пагоду в Азии 00:54, Общество Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут 00:13, РБК и Porsche Почти 80% предпринимателей рассказали о «проявлениях коррупции» 00:02, Экономика Основатель «Пятерочки» запустил платформу оптовой торговли продуктами 00:02, Бизнес Конституционный суд ограничил налоговую ответственность топ-менеджеров 00:02, Финансы Оборонным банкам придумали подстраховку от новых санкций 00:01, Финансы Кремль решил превратить выборы президента в праздник для повышения явки 00:01, Политика Нетаньяху согласился на предложение Макрона о переговорах с Палестиной 10 дек, 23:52, Политика В Подмосковье погиб советский призер Олимпиады-1972 Виктор Потапов 10 дек, 22:56, Общество Захарова отреагировала на слова МИД Франции о присвоенной победе над ИГ 10 дек, 22:06, Политика «Манчестер Сити» установил новый рекорд в чемпионате Англии 10 дек, 21:40, Спорт Тест: как выглядеть красиво на всех фото 10 дек, 21:34, РБК и Huawei В Твери обрушилась часть стены жилого дома 10 дек, 21:32, Общество WSJ узнала о плане Трампа по восстановлению инфраструктуры США за $1 трлн 10 дек, 20:53, Политика СК завел дело после гибели женщины и детей при пожаре в доме под Тверью 10 дек, 20:48, Общество На сорвавших показ фильма о Донбассе на «Артдокфесте» составили протоколы 10 дек, 20:08, Общество Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 10 дек, 20:03, РБК и Porsche Нетаньяху призвал Эрдогана «не читать лекции о морали» 10 дек, 19:32, Политика МЧС предупредило водителей о тумане в Москве и Подмосковье 10 дек, 19:31, Общество Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн 10 дек, 19:30, Спорт Против Союза биатлонистов России ввели санкции за допинговые нарушения 10 дек, 19:27, Спорт Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 10 дек, 19:00, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Требовавшую шампанского пассажирку высадили из самолета в Германии 10 дек, 18:59, Общество Сторонники Саакашвили разбили витрину Roshen около изолятора СБУ в Киеве 10 дек, 18:47, Политика В МИД Польши не увидели необходимости для страны в существовании Украины 10 дек, 18:42, Политика «Спартак» разгромил ЦСКА в чемпионате России 10 дек, 18:35, Спорт Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 10 дек, 18:33, Subaru XV и Autonews
Галопом по курортам
Газета № 214 (2711) (1112) Политика, 08 дек, 22:10
0
Галопом по курортам
Что президент России будет обсуждать в Египте и Турции
Владимир Путин в один день посетит Египет и Турцию. В Каире могут быть приняты решения о возобновлении гражданского авиасообщения, говорят источники РБК. В центре повестки также ситуация в Сирии и Иерусалиме
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Владимир Путин 11 декабря посетит с визитом Египет и Турцию, сообщила пресс-служба Кремля. Главными темами встреч с главами этих государств станут экономическое и политическое сотрудничество, обеспечение стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В Турции также будет обсуждаться сирийское урегулирование, сообщила пресс-служба Кремля.

Небо открывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что в ходе визита президента Путина в Египет будет обсуждаться в том числе тема гражданского авиасообщения между странами. Оно было прервано по инициативе российской стороны после теракта 31 октября 2015 года на борту летевшего в Санкт-Петербург самолета авиакомпании «Когалымавиа», в котором погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Источник РБК, близкий к МИДу, сообщил, что 11 декабря стороны могут договориться о восстановлении гражданского авиасообщения. Источник в Минтрансе в разговоре с РБК также предположил, что вопрос о возобновлении авиасообщения может быть решен на этой встрече.

О том, что в ближайшее время авиасообщение может быть восстановлено, Путин говорил в сентябре этого года на переговорах с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, которые состоялись в Китае на саммите БРИКС. «Нам очень хочется восстановить авиационное сообщение с Египтом в полном объеме... Но мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена», — сказал тогда Путин. По его словам, власти России видят, что «египетские друзья» делают все, для того чтобы обеспечить безопасность ​полетов. До остановки авиасообщения Египет был одним из самых популярных туристических направлений — в 2014 году Египет посетили около 2,2 млн россиян.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, снятие запрета на полеты в Египет сыграет на руку президенту Путину, который 6 декабря объявил о намерении баллотироваться на четвертый срок. «Сенсацией это [восстановление авиасообщения с Египтом] не станет, но общее ощущение, что жизнь нормализуется, усилится. Это, безусловно, сработает на Путина», — сказал РБК Галлямов. По его словам, множество людей начнут планировать отпуск, «радостно потирая руки». «Конечно, это позитив. А позитив обычно работает на власть», — заключил эксперт.

Ранее Россия и Египет начали переговоры о сотрудничестве в области военной авиации. 30 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобороны России при участии МИДа провести переговоры с правительством Египта и подписать соглашение ​о «порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Египта». Если соглашение будет подписано, российские военные смогут использовать аэродромную инфраструктуру в Египте, а египетские — в России для стоянки и дозаправки. Москва и Каир уже сотрудничают в военной сфере — в 2014 году они подписали пакет контрактов в сфере ВТС примерно на $3,5 млрд на поставки в Египет российских систем противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации.

Плацдарм в Северной Африке: зачем России египетские военные аэродромы
Политика

Почетные гости

В Египте Владимир Путин не был с февраля 2015 года, в том же году египетский президент Абдул-Фаттах ас-Сиси, возглавляющий страну с 2014 года, побывал в России. Турцию Путин в этом году посетил в сентябре, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в нынешнем году четыре раза побывал в России.

Сближение из-за атома

В сентябре, приглашая Владимира Путина в Египет, Абдул-Фаттах ас-Сиси выразил надежду, что тот «сможет присутствовать при торжественном подписании» контракта на строительство АЭС в Дабаа. «Это будет очень хорошая возможность для нас поприветствовать вас вновь на египетской земле», — говорил ас-Сиси.

Источник в правительстве Египта рассказал местной газете «Аль-Бурса», что ас-Сиси и Путин будут присутствовать в понедельник, 11 декабря, на организованной администрацией президента Египта церемонии подписания четырех соглашений о строительстве первой египетской АЭС «Аль-Дабаа», включая основной контракт на сооружение электростанции и еще три на поставку топлива, техническое обслуживание и подготовку специалистов, а также на хранение отработанного топлива.

​В «Росатоме» сообщили, что 11 декабря планируется поездка гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева в Египет. Будет ли при этом объявлено о подписании контракта и начале строительства АЭС «Аль-Дабаа», в «Росатоме» не ответили. Соглашение о строительстве АЭС было подписано в конце 2015 года. Представители «Росатома» и египетских властей не раз заявляли, что к строительству АЭС все готово. Планируется, что стоимость АЭС «Аль-Дабаа» составит $30 млрд, из которых $25 млрд составит госкредит России.

АЭС «Дабаа» станет первой египетской АЭС, по значимости этот проект может сравниться с возведением Ассуанской плотины на Ниле, в строительстве которой в 1961–1970 годах участвовали советские подрядчики и инженеры, говорит старший преподаватель кафедры общей политологии ВШЭ Леонид Исаев. Начало строительства АЭС в Египте преподносится как ренессанс в отношениях между Москвой и Каиром, отмечает он.

Дела столичные

На этой неделе Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Египта и Турции. С египетским коллегой он разговаривал еще до того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство (оно было принято 6 декабря). С Реджепом Эрдоганом в разговоре 7 декабря это была одна из основных тем обсуждения. Россия и Турция осудили решение Трампа, указав, что оно не способствует стабильности в регионе и серьезно осложнит процесс мирного урегулирования между Израилем и Палестиной. Решение Трампа вызвало гнев палестинцев, негативно о нем отозвались все страны региона и большинство стран мира. В Европе особую позицию заняли только Венгрия и Чехия. МИД Чехии заявил, что признает Западный Иерусалим столицей Израиля и рассматривает возможность также перенести туда посольство своей страны.

По мнению руководителя агентства «Внешняя политика» Андрея Сушенцова, односторонние действия США в регионе сделают ситуацию в регионе более хрупкой, а позиция России, наоборот, будет смотреться более выигрышно, так как Москва показывает, что учитывает интересы всех представителей региона.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
Фотогалерея

Иерусалимская тема будет обсуждаться, но вряд ли детально, особенно во время визита в Египет, уверен эксперт Исаев. Он указывает на то, что Египет по большинству региональных проблем, в том числе по сирийскому урегулированию, занимает нейтральную позицию.

Турция, напротив, вместе с Россией и Ираном является гарантом сирийского урегулирования. На встрече президентов Турции, России и Ирана в Сочи 22 ноября страны договорились согласовать позиции по Конгрессу сирийского национального диалога. Стороны уже условились, что конгресс, в котором должны принять участие представители всего сирийского общества, пройдет в Сочи, однако список участников, время и повестка встречи окончательно не согласованы. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что против участия сирийских курдов в съезде. Россия настаивает на том, что собрание должно быть инклюзивным, то есть в нем должны принять участие все представители Сирии.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Светлана Бурмистрова.
При участии: Владимир Дергачев, Василий Маринин.
Теги: Владимир Путин , Египет , Турция , Реджеп Тайип Эрдоган , Абдель Фаттах ас-Сиси
Материалы по теме
Плацдарм в Северной Африке: зачем России египетские военные аэродромы Политика
Путин обсудит с президентом Египта авиасообщение с Россией Общество
Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на подписание контракта на АЭС Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав