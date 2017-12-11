Галопом по курортам

Что президент России будет обсуждать в Египте и Турции

Владимир Путин в один день посетит Египет и Турцию. В Каире могут быть приняты решения о возобновлении гражданского авиасообщения, говорят источники РБК. В центре повестки также ситуация в Сирии и Иерусалиме

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Владимир Путин 11 декабря посетит с визитом Египет и Турцию, сообщила пресс-служба Кремля. Главными темами встреч с главами этих государств станут экономическое и политическое сотрудничество, обеспечение стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В Турции также будет обсуждаться сирийское урегулирование, сообщила пресс-служба Кремля.

Небо открывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что в ходе визита президента Путина в Египет будет обсуждаться в том числе тема гражданского авиасообщения между странами. Оно было прервано по инициативе российской стороны после теракта 31 октября 2015 года на борту летевшего в Санкт-Петербург самолета авиакомпании «Когалымавиа», в котором погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Источник РБК, близкий к МИДу, сообщил, что 11 декабря стороны могут договориться о восстановлении гражданского авиасообщения. Источник в Минтрансе в разговоре с РБК также предположил, что вопрос о возобновлении авиасообщения может быть решен на этой встрече.

О том, что в ближайшее время авиасообщение может быть восстановлено, Путин говорил в сентябре этого года на переговорах с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, которые состоялись в Китае на саммите БРИКС. «Нам очень хочется восстановить авиационное сообщение с Египтом в полном объеме... Но мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена», — сказал тогда Путин. По его словам, власти России видят, что «египетские друзья» делают все, для того чтобы обеспечить безопасность ​полетов. До остановки авиасообщения Египет был одним из самых популярных туристических направлений — в 2014 году Египет посетили около 2,2 млн россиян.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, снятие запрета на полеты в Египет сыграет на руку президенту Путину, который 6 декабря объявил о намерении баллотироваться на четвертый срок. «Сенсацией это [восстановление авиасообщения с Египтом] не станет, но общее ощущение, что жизнь нормализуется, усилится. Это, безусловно, сработает на Путина», — сказал РБК Галлямов. По его словам, множество людей начнут планировать отпуск, «радостно потирая руки». «Конечно, это позитив. А позитив обычно работает на власть», — заключил эксперт.

Ранее Россия и Египет начали переговоры о сотрудничестве в области военной авиации. 30 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобороны России при участии МИДа провести переговоры с правительством Египта и подписать соглашение ​о «порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Египта». Если соглашение будет подписано, российские военные смогут использовать аэродромную инфраструктуру в Египте, а египетские — в России для стоянки и дозаправки. Москва и Каир уже сотрудничают в военной сфере — в 2014 году они подписали пакет контрактов в сфере ВТС примерно на $3,5 млрд на поставки в Египет российских систем противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации.

Почетные гости В Египте Владимир Путин не был с февраля 2015 года, в том же году египетский президент Абдул-Фаттах ас-Сиси, возглавляющий страну с 2014 года, побывал в России. Турцию Путин в этом году посетил в сентябре, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в нынешнем году четыре раза побывал в России.

Сближение из-за атома

В сентябре, приглашая Владимира Путина в Египет, Абдул-Фаттах ас-Сиси выразил надежду, что тот «сможет присутствовать при торжественном подписании» контракта на строительство АЭС в Дабаа. «Это будет очень хорошая возможность для нас поприветствовать вас вновь на египетской земле», — говорил ас-Сиси.

Источник в правительстве Египта рассказал местной газете «Аль-Бурса», что ас-Сиси и Путин будут присутствовать в понедельник, 11 декабря, на организованной администрацией президента Египта церемонии подписания четырех соглашений о строительстве первой египетской АЭС «Аль-Дабаа», включая основной контракт на сооружение электростанции и еще три на поставку топлива, техническое обслуживание и подготовку специалистов, а также на хранение отработанного топлива.

​В «Росатоме» сообщили, что 11 декабря планируется поездка гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева в Египет. Будет ли при этом объявлено о подписании контракта и начале строительства АЭС «Аль-Дабаа», в «Росатоме» не ответили. Соглашение о строительстве АЭС было подписано в конце 2015 года. Представители «Росатома» и египетских властей не раз заявляли, что к строительству АЭС все готово. Планируется, что стоимость АЭС «Аль-Дабаа» составит $30 млрд, из которых $25 млрд составит госкредит России.

АЭС «Дабаа» станет первой египетской АЭС, по значимости этот проект может сравниться с возведением Ассуанской плотины на Ниле, в строительстве которой в 1961–1970 годах участвовали советские подрядчики и инженеры, говорит старший преподаватель кафедры общей политологии ВШЭ Леонид Исаев. Начало строительства АЭС в Египте преподносится как ренессанс в отношениях между Москвой и Каиром, отмечает он.

Дела столичные

На этой неделе Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Египта и Турции. С египетским коллегой он разговаривал еще до того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство (оно было принято 6 декабря). С Реджепом Эрдоганом в разговоре 7 декабря это была одна из основных тем обсуждения. Россия и Турция осудили решение Трампа, указав, что оно не способствует стабильности в регионе и серьезно осложнит процесс мирного урегулирования между Израилем и Палестиной. Решение Трампа вызвало гнев палестинцев, негативно о нем отозвались все страны региона и большинство стран мира. В Европе особую позицию заняли только Венгрия и Чехия. МИД Чехии заявил, что признает Западный Иерусалим столицей Израиля и рассматривает возможность также перенести туда посольство своей страны.

По мнению руководителя агентства «Внешняя политика» Андрея Сушенцова, односторонние действия США в регионе сделают ситуацию в регионе более хрупкой, а позиция России, наоборот, будет смотреться более выигрышно, так как Москва показывает, что учитывает интересы всех представителей региона.

Иерусалимская тема будет обсуждаться, но вряд ли детально, особенно во время визита в Египет, уверен эксперт Исаев. Он указывает на то, что Египет по большинству региональных проблем, в том числе по сирийскому урегулированию, занимает нейтральную позицию.

Турция, напротив, вместе с Россией и Ираном является гарантом сирийского урегулирования. На встрече президентов Турции, России и Ирана в Сочи 22 ноября страны договорились согласовать позиции по Конгрессу сирийского национального диалога. Стороны уже условились, что конгресс, в котором должны принять участие представители всего сирийского общества, пройдет в Сочи, однако список участников, время и повестка встречи окончательно не согласованы. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что против участия сирийских курдов в съезде. Россия настаивает на том, что собрание должно быть инклюзивным, то есть в нем должны принять участие все представители Сирии.