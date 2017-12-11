Галопом по курортам

Владимир Путин 11 декабря посетит с визитом Египет и Турцию, сообщила пресс-служба Кремля. Главными темами встреч с главами этих государств станут экономическое и политическое сотрудничество, обеспечение стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В Турции также будет обсуждаться сирийское урегулирование, сообщила пресс-служба Кремля.
Небо открывается
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что в ходе визита президента Путина в Египет будет обсуждаться в том числе тема гражданского авиасообщения между странами. Оно было прервано по инициативе российской стороны после теракта 31 октября 2015 года на борту летевшего в Санкт-Петербург самолета авиакомпании «Когалымавиа», в котором погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Источник РБК, близкий к МИДу, сообщил, что 11 декабря стороны могут договориться о восстановлении гражданского авиасообщения. Источник в Минтрансе в разговоре с РБК также предположил, что вопрос о возобновлении авиасообщения может быть решен на этой встрече.
О том, что в ближайшее время авиасообщение может быть восстановлено, Путин говорил в сентябре этого года на переговорах с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, которые состоялись в Китае на саммите БРИКС. «Нам очень хочется восстановить авиационное сообщение с Египтом в полном объеме... Но мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена», — сказал тогда Путин. По его словам, власти России видят, что «египетские друзья» делают все, для того чтобы обеспечить безопасность полетов. До остановки авиасообщения Египет был одним из самых популярных туристических направлений — в 2014 году Египет посетили около 2,2 млн россиян.
По мнению политолога Аббаса Галлямова, снятие запрета на полеты в Египет сыграет на руку президенту Путину, который 6 декабря объявил о намерении баллотироваться на четвертый срок. «Сенсацией это [восстановление авиасообщения с Египтом] не станет, но общее ощущение, что жизнь нормализуется, усилится. Это, безусловно, сработает на Путина», — сказал РБК Галлямов. По его словам, множество людей начнут планировать отпуск, «радостно потирая руки». «Конечно, это позитив. А позитив обычно работает на власть», — заключил эксперт.
Ранее Россия и Египет начали переговоры о сотрудничестве в области военной авиации. 30 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобороны России при участии МИДа провести переговоры с правительством Египта и подписать соглашение о «порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Египта». Если соглашение будет подписано, российские военные смогут использовать аэродромную инфраструктуру в Египте, а египетские — в России для стоянки и дозаправки. Москва и Каир уже сотрудничают в военной сфере — в 2014 году они подписали пакет контрактов в сфере ВТС примерно на $3,5 млрд на поставки в Египет российских систем противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации.
Почетные гости
В Египте Владимир Путин не был с февраля 2015 года, в том же году египетский президент Абдул-Фаттах ас-Сиси, возглавляющий страну с 2014 года, побывал в России. Турцию Путин в этом году посетил в сентябре, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в нынешнем году четыре раза побывал в России.
Сближение из-за атома
В сентябре, приглашая Владимира Путина в Египет, Абдул-Фаттах ас-Сиси выразил надежду, что тот «сможет присутствовать при торжественном подписании» контракта на строительство АЭС в Дабаа. «Это будет очень хорошая возможность для нас поприветствовать вас вновь на египетской земле», — говорил ас-Сиси.
Источник в правительстве Египта рассказал местной газете «Аль-Бурса», что ас-Сиси и Путин будут присутствовать в понедельник, 11 декабря, на организованной администрацией президента Египта церемонии подписания четырех соглашений о строительстве первой египетской АЭС «Аль-Дабаа», включая основной контракт на сооружение электростанции и еще три на поставку топлива, техническое обслуживание и подготовку специалистов, а также на хранение отработанного топлива.
В «Росатоме» сообщили, что 11 декабря планируется поездка гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева в Египет. Будет ли при этом объявлено о подписании контракта и начале строительства АЭС «Аль-Дабаа», в «Росатоме» не ответили. Соглашение о строительстве АЭС было подписано в конце 2015 года. Представители «Росатома» и египетских властей не раз заявляли, что к строительству АЭС все готово. Планируется, что стоимость АЭС «Аль-Дабаа» составит $30 млрд, из которых $25 млрд составит госкредит России.
АЭС «Дабаа» станет первой египетской АЭС, по значимости этот проект может сравниться с возведением Ассуанской плотины на Ниле, в строительстве которой в 1961–1970 годах участвовали советские подрядчики и инженеры, говорит старший преподаватель кафедры общей политологии ВШЭ Леонид Исаев. Начало строительства АЭС в Египте преподносится как ренессанс в отношениях между Москвой и Каиром, отмечает он.
Дела столичные
На этой неделе Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Египта и Турции. С египетским коллегой он разговаривал еще до того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство (оно было принято 6 декабря). С Реджепом Эрдоганом в разговоре 7 декабря это была одна из основных тем обсуждения. Россия и Турция осудили решение Трампа, указав, что оно не способствует стабильности в регионе и серьезно осложнит процесс мирного урегулирования между Израилем и Палестиной. Решение Трампа вызвало гнев палестинцев, негативно о нем отозвались все страны региона и большинство стран мира. В Европе особую позицию заняли только Венгрия и Чехия. МИД Чехии заявил, что признает Западный Иерусалим столицей Израиля и рассматривает возможность также перенести туда посольство своей страны.
По мнению руководителя агентства «Внешняя политика» Андрея Сушенцова, односторонние действия США в регионе сделают ситуацию в регионе более хрупкой, а позиция России, наоборот, будет смотреться более выигрышно, так как Москва показывает, что учитывает интересы всех представителей региона.
Иерусалимская тема будет обсуждаться, но вряд ли детально, особенно во время визита в Египет, уверен эксперт Исаев. Он указывает на то, что Египет по большинству региональных проблем, в том числе по сирийскому урегулированию, занимает нейтральную позицию.
Турция, напротив, вместе с Россией и Ираном является гарантом сирийского урегулирования. На встрече президентов Турции, России и Ирана в Сочи 22 ноября страны договорились согласовать позиции по Конгрессу сирийского национального диалога. Стороны уже условились, что конгресс, в котором должны принять участие представители всего сирийского общества, пройдет в Сочи, однако список участников, время и повестка встречи окончательно не согласованы. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что против участия сирийских курдов в съезде. Россия настаивает на том, что собрание должно быть инклюзивным, то есть в нем должны принять участие все представители Сирии.