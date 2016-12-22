Кремль рассказал о повестке визита Путина в Египет

Владимир Путин 11 декабря совершит визит в Египет, где встретится с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Целью визита будет обсуждение сотрудничества двух стран и ситуации в регионе.

В Кремле уточнили, что темой переговоров будут «вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах». Кроме того, Путин и ас-Сиси обсудят международную безопасность и обеспечение стабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

До этого, в конце ноября, визит в Египет нанес глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр встретился с ас-Сиси и обсудил на переговорах военно-техническое сотрудничество двух стран. После поездки Шойгу был опубликован проект соглашения России и Египта о взаимном использовании военной авиацией двух стран аэродромов и воздушного пространства.