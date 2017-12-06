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Нейтрализация России
Газета № 211 (2708) (0612) 05 дек, 23:27
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Нейтрализация России
МОК не пустил сборную РФ на зимние Игры-2018
МОК отстранил российскую сборную от участия в Играх в корейском Пхёнчхане по итогам расследования случаев применения допинга. Решение об участии спортсменов в Олимпиаде примут или власти, или сами спортсмены
Фото: Lee Jin-man / AP

Лозанский вердикт

Российская сборная не поедет на зимние Олимпийские игры в корейском Пхёнчхане. Такой вердикт исполкома Международного олимпийского комитате (МОК) вечером во вторник, 5 декабря, огласил президент МОК Томас Бах. Решение базируется на расследовании МОК в отношении российской сборной, которую подозревали в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

При этом МОК допустил участие в Играх российских спортсменов, которые докажут, что они не применяли допинг в соревнованиях под олимпийским флагом. Согласно обнародованным МОК условиям допуска российских спортсменов, у них должна быть «чистая» от допинга история и они должны пройти дополнительные допинг-тесты перед Играми.​

Объединение российских атлетов под нейтральным флагом МОК предложил назвать «Олимпийские атлеты из России». В этом статусе могут принять участие в соревнованиях в том числе и сборные команды из России, в частности хоккейная и эстафетные. Российский гимн и флаг команде россиян заменят олимпийскими, но допустят к работе с атлетами тренеров и технических специалистов.

Бах назвал скандал с применением допинга российскими атлетами «беспрецедентной атакой на целостность Олимпийских игр и спорт». Принятые в отношении российских спортсменов санкции он назвал «пропорциональными», соответствующими «систематическим манипуляциям». В то же время решение МОК защитило «чистоту атлетов» и будет способствовать более эффективной работе Всемирного антидопингового агентства (WADA), объяснил он. Бах добавил, что сам, «как атлет», очень сочувствует спортсменам, не принимавшим допинг, но ставшим жертвами «манипуляций».

МОК также приостановил членство в организации президента Олимпийского комитета России Александра Жукова и вывел главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Как принимали решение

МОК вынес вердикт на основании выводов двух созданных им специальных комиссий — во главе с Денисом Освальдом и Самюэлем Шмидом. Первая перепроверяла факты использования допинга ведущими российскими спортсменами в Сочи, в том числе олимпийскими чемпионами и призерами, вторая исследовала доказательства существования в России госсистемы допинговой поддержки ведущих атлетов. Оба эти утверждения содержались в докладах комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.

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В основу расследований Макларена легли свидетельские показания нескольких российских информаторов из числа бывших российских спортсменом и чиновников. Ключевым свидетелем стал экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, уехавший в США в январе 2016 года. Родченков утверждал, что перед Олимпийскими играми в Сочи при участии чиновников Минспорта, а также сотрудников ФСБ в его лаборатории подготовили механизм подмены проб, взятых у принимавших допинг российских спортсменов, на «чистые» образцы.

Среди документов, переданных Родченковым комиссии Макларена, важнейшим являлся так называемый список «дюшес». В него вошли 37 спортсменов, принимавших участие в сочинской Олимпиаде. Родченков сообщал, что этот список согласовывался с Минспорта и в него попали спортсмены, принимавшие во время Игр подготовленный им «коктейль» — смесь из трех стероидов и алкоголя.

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По итогам работы комиссии Освальда 25 российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а сборная России лишилась 11 медалей Сочи, опустившись в общекомандном зачете с первого на третье место. Выводы комиссии Самюэля Шмида хранились в секрете вплоть до заседания исполкома МОК 5 декабря. Именно они и легли в основу решения МОК.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Четыре сценария

Перед оглашением вердикта обсуждались четыре базовых сценария дальнейшего развития событий — два радикальных и два компромиссных, писал, в частности, «Спорт-Экспресс». Радикальные — допуск к играм российской сборной в полном составе за исключением спортсменов, дисквалифицированных по итогам работы комиссии Освальда, и, наоборот, полное отстранение российских спортсменов от Олимпиады в Пхёнчхане рассматривались как маловероятные.

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Наиболее реалистичными выглядели два промежуточных варианта. Один из них был применен два года назад перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, когда МОК делегировал полномочия по принятию решений в отношении российских спортсменов на уровень международных спортивных федераций. Правом отстранения воспользовалась тогда лишь Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), не допустившая на Олимпиаду россиян. В то же время отдельные российские атлеты могли добиться допуска на игры в качестве «нейтрального спортсмена», если им удалось представить доказательства своей «чистоты». В Рио этим правилом воспользовалась прыгунья Дарья Клишина.

Второй промежуточный вариант (который и был реализован) предполагал приостановку членства всего Олимпийского комитета России с возможностью допуска «чистых» российских атлетов на Игры в нейтральном статусе. Многие российские политики перед решением исполкома МОК называли такой сценарий «унизительным и неприемлемым для России» и призывали в этом случае объявить бойкот играм в Пхёнчхане на национальном уровне.

Поедут ли спортсмены

Теперь главный вопрос — поедут ли российские спортсмены на Игры на условиях МОК.

В случае допуска спортсменов под нейтральным флагом вопрос о поездке российских атлетов, скорее всего, «будет принимать руководство страны», рассуждал в беседе с РБК за несколько часов до оглашения вердикта замглавного редактора «Чемпионата.com» Евгений Слюсаренко. «Олимпийский комитет России и все прочие спортивные люди могут как угодно отреагировать, но решают не они, решает вы знаете кто», — добавил Слюсаренко.

Российские власти не обсуждали возможность бо​йкота Олимпиады 2018 года до решения МОК об участии российской сборной, ранее комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва не согласна со многими решениями, принятыми в отношении российских спортсменов, и выступает «против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов, но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма».

«Формально у российских властей нет рычагов воздействия на тех спортсменов, которые захотят выступить в соревнованиях под нейтральным флагом», — отметил в беседе с РБК руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов. — Учитывая, что в истории спорта было немало случаев, когда спортсмены выступали под нейтральным флагом, вряд ли российские власти станут препятствовать в этом своим гражданам — это может повлечь за собой как судебные разбирательства, так и очередной международный скандал».

Среди бывших олимпийских чемпионов нет единого мнения о том, допустимо ли выступать под нейтральным флагом. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, биатлониста Сергея Чепикова, многие спортсмены согласятся на условия МОК. «Если спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, мы все равно знаем, что они наши, и мы будем за них болеть, — заявил Чепиков РБК. — Если все будет в рамках приличия и не будет унижений российской стороны, то власти будут не против того, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду. Я вижу, как у спортсменов горят глаза — это цель их спортивной карьеры, они готовились, пробежали и проехали много километров и нацелены на покорение вершины».

Бывший партнер Чепикова по олимпийской биатлонной команде Владимир Драчев не согласен с такой позицией. «Принимать решение, конечно, спортсмену, — говорит Драчев, ныне депутат Госдумы от «Единой России». — Но все-таки спортсмены готовились именно под флагами сборной России, столько было усилий, и патриотизм вырабатывался годами, наверное, все-таки это важнее. И даже когда ты встанешь на пьедестал, принеся даже золото, кому ты его принесешь? Выступать для каких-то белых флагов, на мой взгляд, — это неправильно».

Автор: Денис Пузырев.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Сборная России , допинг , Пхенчхан , дисквалификация спортсменов
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