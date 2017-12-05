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Турбинам накручивают простой
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Турбинам накручивают простой
Газета № 210 (2707) (0512) Бизнес, 04 дек, 21:20
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Турбинам накручивают простой
К итальянскому совладельцу российской генерирующей компании подан иск на 8,1 млрд руб.
Prosperity Capital, который владеет 10% «Энел Россия», требует от ее итальянского акционера Enel возместить убытки от покупки турбин, которые простаивают на складе. В Enel называют претензии беспочвенными
Турбинное отделение КТЦ-1 на Среднеуральской ГРЭС, филиале публичного акционерного общества «Энел Россия» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Структуры фонда Prosperity Capital Management подали иск в Арбитражный суд Свердловской области к Enel Investment Holding B.V. и менеджменту Enel SpA на 8,1 млрд руб., следует из картотеки суда.

Prosperity​ принадлежит около 10% в зарегистрированной в Екатеринбурге «Энел Россия»​ (56% ее акций принадлежит итальянской Enel).​

Среди соответчиков по этому иску заявлены топ-менеджеры Enel SpA (владеет 100% Enel Investment Holding B.V.​) — Энрико Виале, Марко Пьеро Арчелли, Карло Тамбури, Франческа Гостинелли и Луиджи Феррарис, которые в 2011 году входили в совет директоров «Энел Россия». Представитель Enel назвал претензии миноритария «беспочвенными».

Prosperity Capital недоволен тем, что совет директоров «Энел Росси​я» в апреле-мае 2011 года, одобрив строительство нового газового энергоблока на Среднеуральской ГРЭС, решил закупить для нее оборудование, оставшееся от проекта в Греции (газовую и паровую турбины, а также котел-утилизатор), который так и не был реализован, рассказал РБК представитель фонда. По его словам, компания не уведомила акционеров об этом решении. За одобрение договора на закупку оборудования из Греции проголосовали в том числе представители холдинга Enel в совете директоров «Энел Россия».

Через полтора года российский проект также свернули, и оборудование до сих пор остается на складе «Энел Россия», говорит представитель Prosperity. ​Согласно отчету «Энел Россия» за 2016 год, компания списала 3,8 млрд руб. из-за обесценения оборудования по приостановленному проекту (на конец 2016 года его оценили в 1,7 млрд руб.).

Представитель Enel признает, что на неиспользованное оборудование была начислена значительная амортизация, но утверждает, что проект по строительству Среднеуральской ГРЭС поддержали директора «Энел Россия», в том числе представлявшие интересы миноритариев.

«Акционеры считают, что истинной целью заключения договора было не строительство «Энел Россия» нового энергоблока, а минимизация убытков греческого подразделения компании (Enelco SA) от провала проекта», — говорит представитель Prosperity Capital. Дело в том, что доля Enel Investment Holding B.V.​ в греческом подразделении составляет 75%, а в российском — только 56%, отметил он. Таким образом, по его словам, с помощью такой схемы глобальная компания смогла переложить убытки, вызванные закупкой оборудования и его последующего обесценения, на миноритарных акционеров «Энел Россия». По мнению представителя Prosperity Capital, на момент заключения договора (сентябрь 2011 года) генеральный директор «Энел Россия» Энрико Виале также не мог не знать, что российское правительство изменило прогноз социально-экономического развития, снизив темпы роста прогнозных цен на газ, а значит, должны были снизиться и цены на электроэнергию, и экономические показатели, необходимые для успешного осуществления проекта, указывает он. Тем не менее Виале не приостановил заключение договора на закупку этого оборудования и не поставил перед советом директоров вопрос об отмене проекта.

Члены совета директоров «Энел Россия», представлявшие Enel Investment Holding, действовали в интересах российской «дочки» всегда, и, таким образом, иски и обвинения против них следует считать «беспочвенными» и «носящими злой умысел», заявили РБК в пресс-службе Enel.

Prosperity Capital указывает на то, что договор на передачу оборудования российской «дочке» был одобрен с нарушениями российского законодательства для сделок с заинтересованностью. Детали этого договора как сделки с заинтересованностью не были должным образом раскрыты в отчетности «Энел Россия», говорит представитель фонда. Представитель Enel отмечает, что сделка по поставке оборудования была заключена «Энел Россия» с поставщиками Ansaldo и Nooter Eriksen, что исключает ее из категории сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Представитель Prosperity Capital утверждает, что после получения предоплаты от «Энел Россия» производители оборудования перевели ее в пользу греческой Enelco. Об этом же говорится в отчете «Энел Россия» (представитель Enel это не комментирует).

Prosperity Capital оценил убытки, причиненные «Энел Россия» действиями глобальной компании и ее представителями, минимум в €115,6 млн (8,06 млрд руб. по курсу на 4 декабря). В эту сумму входят затраты на покупку оборудования, расходы на транспортировку, таможенное оформление и его хранение, а также убытки в виде упущенной выгоды от невозможности инвестирования средств в иные проекты или их размещения на депозите в российских банках.

Суды Prosperity

В 2008 году структуры Pros​perity подали иск к «ТНК-ВР Холдингу» и «Месхети» о взыскании убытка в размере 266,6 млн руб., полученного, как считали истцы, вследствие намеренного причинения убытков. Prosperity на тот момент владел 2,88% Саратовского НПЗ, подконтрольного ТНК-ВР. В иске было отказано, апелляционные жалобы к ноябрю 2009 остались без удовлетворения. Также было отказано в передаче дела в Верховный арбитражный суд.

В феврале 2013 года эти же структуры подали иск к ТНК-BP уже на сумму 9,98 млрд руб. о взыскании убытков от вложений в Саратовский НПЗ. В июле 2014 года в иске было отказано, в октябре 2014 года апелляция осталась без удовлетворения.

В августе 2017 года структуры Prosperity Capital потребовали через суд от Олега Дерипаски компенсировать 11,5 млрд руб. убытков, которые, по их мнению, были нанесены компании ГАЗ (Дерипаске принадлежит контроль). Сейчас этот спор рассматривается в первой инстанции.

В сентябре 2017 года структуры Prosperity начали добиваться признания недействительными решений собрания акционеров, совета директоров, а также признать недействительными допвыпуски акций МРСК Юга. 25 сентября решением суда в иске было отказано, а 27 ноября апелляция Prosperity была оставлена без рассмотрения.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Алексей Митраков.
Теги: суд , Enel , Prosperity
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