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Компенсацию унесло циклоном
Газета № 210 (2707) (0512) Бизнес, 04 дек, 20:55
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Компенсацию унесло циклоном
Из-за снегопада в Москве задержали и отменили более 400 авиарейсов
Снегопад в Москве привел к массовым задержкам и отмене рейсов — в общей сложности более 400. Но пассажиры вряд ли получат компенсации, поскольку погодные условия являются объективной причиной задержки, говорят эксперты
Ситуация на летном поле в аэропорту Шереметьево (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Нелетный день

В Шереметьево в понедельник, 4 декабря, был задержан 41 рейс и отменены 124, в Домодедово — 238 и два соответственно, по данным онлайн-табло самих аэропортов. Во Внуково задержек было всего 30, и один рейс отменен, по данным сервиса Flightradar, который занимается мониторингом авиаперелетов.

Таковы последствия обрушившегося на Московскую область 4 декабря циклона «Балканец». Количество осадков в понедельник, по прогнозам синоптиков, могло составить 15 мм (при месячной норме в декабре — 56 мм).

Представитель аэропорта Шереметьево сообщил РБК, что задержки связаны с очисткой взлетно-посадочных полос и проведением ряда мероприятий в целях безопасности полетов и пассажиров. Причину отмены рейсов в аэропорту он попросил уточнять у авиакомпаний. Согласно онлайн-табло Шереметьево, половина отмененных рейсов, 63 из 124, — это рейсы «Аэрофлота». Представитель «Аэрофлота» сказал РБК, что авиакомпания вносила корректировки в расписание, исходя из прогноза неблагоприятных метеоусловий. По его словам, в аэропорту сокращается количество взлетно-посадочных операций в час при плохих метеоусловиях.

В авиакомпаниях KLM, Alitalia, Finn​air, которые также отменяли рейсы в Шереметьево, на запросы РБК не ответили.

Представитель Домодедово сказал РБК, что аэропорт работает штатно. «Видимость в районе аэродрома превышает 6 тыс. м и достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов», — уверяет он. По его словам, к зимнему сезону было подготовлено 90 единиц спецтехники для уборки снега и закуплены необходимые реагенты, а каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны технические задержки в пределах 20 минут, добавил он. А более длительные задержки (всего шесть рейсов) были связаны с поздним прибытием рейсов из Саратова, Липецка, Волгограда из-за сложных метеоусловий в этих городах, утверждает собеседник РБК.

Начальник пресс-центра Внуково Мария Шаравина сообщила РБК, что сложные метеоусловия на работе аэропорта не отразились. Все рейсы выполнялись согласно центральному расписанию. «Существенных задержек рейсов не было, незначительные задержки — максимум 20–30 минут — связаны с работой по очистке ВПП от снега», — заявила она.

Представитель Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) сказал РБК, что вследствие непогоды приходилось периодически закрывать взлетно-посадочные полосы в аэропортах Московского авиаузла для очистки от снега. Большая часть длительных задержек пришлась на Шереметьево, который является «самым загруженным аэропортом не только Московского авиаузла, но и всей страны», сказал собеседник РБК. Во Внуково и Домодедово задержки «были незначительными», добавил он.

Где еще задерживали рейсы

В понедельник, 4 декабря, из-за сильного тумана в аэропорту Волгограда было отменено два рейса и три приземлились с задержкой, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя регионального аэропорта. По его словам, это были рейсы «Аэрофлота», S7 и Nordwind. Кроме того, были задержки из-за тумана в аэропортах Липецка и Саратова.

Последствия сильного снегопада в Москве. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Компенсаций не будет

Несмотря на столь массовые задержки рейсов, получить компенсацию пассажирам вряд ли удастся, отмечает региональный директор компании AirHelp по Восточной Европе Евгений Лонский. «Если решение о задержке или отмене рейса исходило от аэропорта, то ни о каких выплатах пассажирам со стороны авиакомпаний не может идти речи», — говорит он. По его словам, выплаты предусмотрены только при задержках по вине авиакомпаний. «И то в ряде случаев. При забастовках, терактах, плохих погодных условиях компенсации за задержки и отмены рейсов не предусмотрены», — объясняет эксперт. С ним соглашается юрист HeadsConsulting Ирина Баскакова. «Авиакомпания обязана вернуть пассажиру стоимость авиабилета, если он отказался от перелета (ст. 795 Гражданского кодекса). Но из этого правила есть исключения — когда задержка произошла по причине неисправности транспортного средства и метеоусловий», — объясняет юрист.

Однако старший партнер юридической фирмы Legal Protection Алексей Горелов считает иначе. «При задержке рейса закон «О защите прав потребителей» предоставляет пассажиру выбор: отказаться от авиаперелета и получить назад стоимость авиабилета либо дожидаться вылета», — говорит он. Авиакомпания обязана компенсировать убытки, даже если задержка произошла по метеорологическим условиям, уверяет Горелов.

Согласно Федеральным правилам авиаперевозок, авиакомпания обязана обеспечить пассажира при задержке свыше двух часов напитками, более четырех часов — горячим питанием, восьми часов (в ночное время — шести часов) — гостиницей.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Массовые задержки рейсов в Шереметьево по причине плохих погодных условий наблюдались и в пятницу, 1 декабря. Бывший главный редактор «РИА Новости» Светлана Миронюк писала на своей странице в Facebook, что ее самолет авиакомпании «Аэрофлот» был задержан на несколько часов, при этом пассажиров держали на борту.

«Аэрофлот» в понедельник, 4 декабря, объяснил задержку 40 рейсов с пассажирами на борту отсутствием разрешения на запуск двигателей от служб аэропорта Шереметьево. Пассажиров держали в самолетах, потому что разрешение на взлет могло поступить в любую минуту.

Пресс-служба Шереметьево не смогла оперативно ответить на запрос РБК по этому поводу.

Авторы: Василий Маринин, Валерия Комарова.
При участии: Армен Оганесов.
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