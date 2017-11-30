Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,89 58,41 EUR Нал. 69,83 69,19 USD Бирж. 58,62 +0,26 EUR Бирж. 69,45 +0,30 USD ЦБ. 58,33 -0,08 EUR ЦБ. 69,20 -0,29 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 10043,48 +253,46 ММВБ 2124,08 -1,18% РТС 1144,68 -1,27% Brent 63,43 +0,13% DJIA 23940,68 +0,44% Nasdaq 6824,39 -1,27% FTSE 7393,56 -0,90%
Памфилова и партнеры
Лента новостей
Конгресс США лишил журналистов RT аккредитации 02:27, Политика Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 18% 01:42, Бизнес Биткоин упал на $2 тыс. после достижения нового рекорда 01:38, Финансы Опубликовано видео прорыва теплотрассы на востоке Москвы 01:19, Общество Власти Москвы пообещали ликвидировать последствия прорыва трубы за 2 часа 00:53, Общество «Газпром» предупредил инвесторов о рисках из-за санкций США 00:51, Бизнес В Совфеде ответили на обвинения Киева в потерях из-за моста в Крым 00:29, Общество АКРА предупредило о риске снижения маржи российских банков 00:16, Финансы Российский рынок недвижимости вошел в стадию «умеренного оптимизма» 00:00, Бизнес Владелец «Кириешек» — РБК: «Мы экономим деньги, выжигая поляну» 00:00, Интервью «Голос» нашел нарушения на сайтах большинства региональных избиркомов 00:00, Политика СМИ сообщили о шести пострадавших при прорыве теплотрассы в Москве 29 ноя, 23:52, Общество В Великобритании осудили Трампа за видео от ультраправой организации 29 ноя, 23:45, Политика Новая форма олимпийской сборной России от Zasport 29 ноя, 23:24, Фотогалерея  В Москве установят памятник главе сыска царской России Аркадию Кошко 29 ноя, 22:56, Общество Анастасия Задорина представила форму для российской олимпийской сборной 29 ноя, 22:49, Бизнес Авария на трубопроводе в Москве затронула 900 многоквартирных домов 29 ноя, 22:49, Общество Вооружение завершено: как изменится политика Пхеньяна после пуска ракеты 29 ноя, 22:13, Политика В Красноярском крае в результате ДТП с автобусом пострадали 19 человек 29 ноя, 22:10, Общество Полиция задержала бывших сотрудников центрального аппарата «Роснефти» 29 ноя, 22:07, Общество Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 29 ноя, 22:06, РБК и My Ideal Smile «Реал» включил нападающего сборной России в список зимних трансферов 29 ноя, 22:03, Спорт Группа ИСД допустила потерю контроля над заводами в ЛНР 29 ноя, 21:51, Бизнес ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили 29 ноя, 21:47, Общество Путин поделился впечатлениями о фильме «Легенда о Коловрате» 29 ноя, 21:45, Общество WSJ узнала о планах NASDAQ начать торги биткоинами 29 ноя, 21:42, Финансы Тест: умеете ли вы делать портретные фото 29 ноя, 21:40, РБК и Huawei Картину «Герои первой пятилетки» продали в Лондоне за €3,2 млн 29 ноя, 21:38, Общество
Памфилова и партнеры
Газета № 207 (2704) (3011) 29 ноя, 12:16
0
Памфилова и партнеры
ЦИК выбрала агентство для освещения выборов в соцсетях
Агентство «Михайлов и партнеры» будет отвечать за освещение в соцсетях работы ЦИК во время президентских выборов. При этом оно, как заявила Элла Памфилова, получит даже больше, чем авторы концепции продвижения выборов
Элла Памфилова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Новый партнер ЦИК

К освещению президентских выборов 2018 года помимо компании «ИМА-консалтинг» будет привлечено коммуникационное агентство «Михайлов и партнеры». Об этом на заседании Центризбиркома в среду, 29 ноября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

О том, что «ИМА-консалтинг» выиграла объявленный ЦИК конкурс на создание информационно-разъяснительной кампании по выборам президента, стало известно в конце августа. По информации «Ведомостей», компания предложила привлекать избирателей на участки при помощи мемов и селфи-акций.

Однако теперь оказалось, что у нее будет партнер. «С перевесом в один голос [на конкурсе] победила компания «ИМА-консалтинг», которая получила возможность воплотить свою концепцию в жизнь, — пояснила в среду Памфилова. — Однако группа компаний «Михайлов и партнеры», которая отстала от победителя всего на один голос, тоже представила интересную концепцию». По ее словам, «ИМА-консалтинг» предложила Центризбиркому ​«очень интересные творческие решения», а «Михайлов и партнеры», напротив, «сделали акцент на распространении информации в адресных каналах связи с избирателями». Поэтому этому агентству доверят продвижение информационно-разъяснительных материалов ЦИК в интернете.

Общая стоимость программы ЦИК по освещению и продвижению выборов составит около 770 млн, рассказала журналистам Памфилова. Контракт с «ИМА-консалтинг» она оценила в 37 млн руб. (эту сумму собеседники РБК называли и ранее), «Михайлов и партнеры» получат больше, уточнила председатель ЦИК. «Я не могу сейчас сказать точнее, потому что все это еще обсуждается», — заявила она. Еще часть суммы по контракту получит «Ростелеком», который обеспечит работу информационно-справочного центра Центризбиркома.

По словам Памфиловой, «Михайлов и партнеры» будут работать в том числе с аккаунтами ЦИК в соцсетях, но группа не будет производить контент. «Михайлов и партнеры» будут распространять только контент, разработанный ИМА, никакой системы подрядчиков не будет», — уточнила она.

Как выбирали партнеров ЦИК

Творческий конкурс на освещение деятельности ЦИК в ходе президентских выборов был объявлен 12 июля. В нем приняли участие семь компаний — «ИМА-консалтинг», «Михайлов и партнеры», iMars, агентство «Полилог», бюро «Стратегические коммуникации», коммуникационное агентство АГТ и компания «Р.И.М. Портер Новелли». Они должны были придумать мероприятия для «разных сегментов аудитории», предложить методику проведения связанных с выборами соцопросов, визуальный стиль кампании, сценарии информационных видеороликов и план работы со СМИ. Итоги конкурса были подведены 29 августа. Победителем по итогам закрытого голосования членов ЦИК была названа компания «ИМА-консалтинг».

Поставщики контента

Представитель группы компаний «Михайлов и партнеры» Вероника Северная в среду заявила журналистам, что рекламная кампания по продвижению выборов президента будет сосредоточена в соцсетях, порталах и хостингах. «Мы выделяем три задачи — повышение уровня осведомленности аудитории, формирование доверия и повышение уровня вовлеченности, — пояснила она. — Наша аудитория — все граждане России старше 18 лет». Работать с аудиторией группа будет через порталы Yandex, Mail.ru и YouTube.

Перед агентством «Михайлов и партнеры» стоит почти невыполнимая задача, сказал РБК политтехнолог Вячеслав Смирнов. По его мнению, все предыдущие попытки власти и работающих с ней PR-агентств проводить те или иные кампании в соцсетях были неудачными. «В соцсетях хорошо заходит негативная информация — кровь, наркоманы и так далее, — считает он. — А рассказывать в них о честности и соблюдении закона очень сложно, учитывая то, что никто не читает посты больше 500 знаков». Еще одна проблема продвижения в интернете заключается в том, что молодежи в социальных сетях неинтересны выборы, добавил Смирнов.

С ним не согласен генеральный директор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев. «Не нужно бессмысленно лить деньги в интернет, но если разделить пользователей по психотипам или интересам, то это может значительно повысить явку», — полагает он. Около 40% избирателей придут на выборы в любом случае, 20% — ни за что не придут, прогнозирует эксперт. Поэтому есть смысл бороться за внимание оставшихся 40% «подвижных» избирателей, считает он.

Работать с этой группой электората нужно через «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube и «Яндекс», убежден Цепелев. «Если «Яндекс» сделает приложение типа «Проложи маршрут до своего участка», то это сразу прибавит проценты к явке», — привел он пример. Также, по мнению эксперта, для повышения явки стоило бы добавить на главную страницу сайта ЦИК кнопку «Найти свой участок» и «Отправить заявления для голосования не по месту жительства». ​​«Это резко, в полтора-два раза, повысило бы процент тех, кто захотел бы пойти на выборы», — прогнозирует эксперт.

«Думаю, что нас ждут баннерные размещения в огромном объеме, платные посты в пабликах «ВКонтакте», задействование всех имеющихся блогеров, — говорит сооснователь пиар-агенства Vinci Александр Изряднов. — Не стоит ожидать ничего нативного, скорее, подход будет не качественным, но количественным. Для того чтобы сделать эту работу хорошо, требовалось начать сильно заранее, чтобы подготовить информационное поле в Сети, но такой возможности у агентств не было».

Партнеры и Михайлов: кто обогатился на рекламном контракте с РЖД
Технологии и медиа

Логотип для выборов

Во время заседания ЦИК в среду гендиректор «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов также представил несколько десятков логотипов и два видеоролика, поясняющих суть голосования не по месту жительства. Он рассказал, что сперва были отобраны более ста вариантов логотипов, из которых после первичного тестирования оставили 77. После фокус-групп эксперты «ИМА-консалтинг» поняли, что большинство избирателей предпочитают «консервативные, основательные логотипы, выполненные в цветах российского триколора». Поэтому компания решила не использовать нестандартные логотипы, например галочки в виде сердца, часов, ладони, голубя, ласточки и т.п.​

Собеседник РБК в ЦИК рассказал, что логотипы и анимированные видеоролики — лишь небольшая часть разработанной «ИМА-консалтинг» творческой концепции. Компания также подготовила баннеры, растяжки, наружную и интернет-рекламу.

Элла Памфилова — РБК: «Уходить с поста главы ЦИКа было бы малодушием»
Политика

Заместитель гендиректора «Ростелекома» Денис Киреев в среду рассказал, как будет организована работа информационно-справочного центра ЦИК. В частности, уже готова программа для «интерактивного речевого взаимодействия», которая будет уточнять адреса участков по запросу избирателей. Связаться с голосовым роботом «Ростелекома» можно будет по телефону «горячей линии» центра. «Помимо голосовых сообщений мы обеспечиваем работу географической информационной системы, которая будет размещена на сайте ЦИК, — уточнил Киреев. — Поступает обращение, платформа выдает приветствие и обрабатывает обращение». ​

Что такое «Михайлов и партнеры»

Владельцем агентства «Михайлов и партнеры», основанного в 1993 году, по данным Росстата, является ООО «Группа «Новаком». Его учредителями, по данным ЕГРЮЛ на апрель 2016 года, значились Виталий Кривенко (50,4%), Игорь Симонов (3%), Иван Никитин (1%). Оставшиеся 45,6% — у двух кипрских офшоров. Совладелицей агентства «Михайлов и партнеры» называла себя его бывший президент Юлиана Слащева. В разговоре с РБК она уточнила, что сейчас не является бенефициаром группы «Новаком».

В 2017 году клиентами агентства среди госструктур и компаний с госучастием выступали «Ростех» (контракт на 88,6 млн руб.), «Вертолеты России» (26 млн руб.), «Мосгортранс» (64 млн руб.), Фонд социального страхования России (40 млн руб.), ИТАР-ТАСС (11 млн руб.), Российская венчурная компания (11,8 млн руб.), следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Агентство занимает второе место в Национальном рейтинге коммуникационных компаний за 2016 год, уступая только группе АГТ. В 2016 году агентство «Михайлов и партнеры» заняло 63-е место в глобальном рейтинге крупнейших PR-агентств мира, который выпускает Holmes Report.

Авторы: Евгения Кузнецова, Сергей Соболев, Ирина Ли.
Теги: выборы , ЦИК , соцсети , «Михайлов и партнеры»
Материалы по теме
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы и селфи Политика
Победитель конкурса на популяризацию выборов запросил у ЦИКа 35 млн руб. Политика
Элла Памфилова — РБК: «Уходить с поста главы ЦИКа было бы малодушием» Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав