Памфилова и партнеры

ЦИК выбрала агентство для освещения выборов в соцсетях

Агентство «Михайлов и партнеры» будет отвечать за освещение в соцсетях работы ЦИК во время президентских выборов. При этом оно, как заявила Элла Памфилова, получит даже больше, чем авторы концепции продвижения выборов

Элла Памфилова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Новый партнер ЦИК

К освещению президентских выборов 2018 года помимо компании «ИМА-консалтинг» будет привлечено коммуникационное агентство «Михайлов и партнеры». Об этом на заседании Центризбиркома в среду, 29 ноября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

О том, что «ИМА-консалтинг» выиграла объявленный ЦИК конкурс на создание информационно-разъяснительной кампании по выборам президента, стало известно в конце августа. По информации «Ведомостей», компания предложила привлекать избирателей на участки при помощи мемов и селфи-акций.

Однако теперь оказалось, что у нее будет партнер. «С перевесом в один голос [на конкурсе] победила компания «ИМА-консалтинг», которая получила возможность воплотить свою концепцию в жизнь, — пояснила в среду Памфилова. — Однако группа компаний «Михайлов и партнеры», которая отстала от победителя всего на один голос, тоже представила интересную концепцию». По ее словам, «ИМА-консалтинг» предложила Центризбиркому ​«очень интересные творческие решения», а «Михайлов и партнеры», напротив, «сделали акцент на распространении информации в адресных каналах связи с избирателями». Поэтому этому агентству доверят продвижение информационно-разъяснительных материалов ЦИК в интернете.

Общая стоимость программы ЦИК по освещению и продвижению выборов составит около 770 млн, рассказала журналистам Памфилова. Контракт с «ИМА-консалтинг» она оценила в 37 млн руб. (эту сумму собеседники РБК называли и ранее), «Михайлов и партнеры» получат больше, уточнила председатель ЦИК. «Я не могу сейчас сказать точнее, потому что все это еще обсуждается», — заявила она. Еще часть суммы по контракту получит «Ростелеком», который обеспечит работу информационно-справочного центра Центризбиркома.

По словам Памфиловой, «Михайлов и партнеры» будут работать в том числе с аккаунтами ЦИК в соцсетях, но группа не будет производить контент. «Михайлов и партнеры» будут распространять только контент, разработанный ИМА, никакой системы подрядчиков не будет», — уточнила она.

Как выбирали партнеров ЦИК Творческий конкурс на освещение деятельности ЦИК в ходе президентских выборов был объявлен 12 июля. В нем приняли участие семь компаний — «ИМА-консалтинг», «Михайлов и партнеры», iMars, агентство «Полилог», бюро «Стратегические коммуникации», коммуникационное агентство АГТ и компания «Р.И.М. Портер Новелли». Они должны были придумать мероприятия для «разных сегментов аудитории», предложить методику проведения связанных с выборами соцопросов, визуальный стиль кампании, сценарии информационных видеороликов и план работы со СМИ. Итоги конкурса были подведены 29 августа. Победителем по итогам закрытого голосования членов ЦИК была названа компания «ИМА-консалтинг».

Поставщики контента

Представитель группы компаний «Михайлов и партнеры» Вероника Северная в среду заявила журналистам, что рекламная кампания по продвижению выборов президента будет сосредоточена в соцсетях, порталах и хостингах. «Мы выделяем три задачи — повышение уровня осведомленности аудитории, формирование доверия и повышение уровня вовлеченности, — пояснила она. — Наша аудитория — все граждане России старше 18 лет». Работать с аудиторией группа будет через порталы Yandex, Mail.ru и YouTube.

Перед агентством «Михайлов и партнеры» стоит почти невыполнимая задача, сказал РБК политтехнолог Вячеслав Смирнов. По его мнению, все предыдущие попытки власти и работающих с ней PR-агентств проводить те или иные кампании в соцсетях были неудачными. «В соцсетях хорошо заходит негативная информация — кровь, наркоманы и так далее, — считает он. — А рассказывать в них о честности и соблюдении закона очень сложно, учитывая то, что никто не читает посты больше 500 знаков». Еще одна проблема продвижения в интернете заключается в том, что молодежи в социальных сетях неинтересны выборы, добавил Смирнов.

С ним не согласен генеральный директор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев. «Не нужно бессмысленно лить деньги в интернет, но если разделить пользователей по психотипам или интересам, то это может значительно повысить явку», — полагает он. Около 40% избирателей придут на выборы в любом случае, 20% — ни за что не придут, прогнозирует эксперт. Поэтому есть смысл бороться за внимание оставшихся 40% «подвижных» избирателей, считает он.

Работать с этой группой электората нужно через «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube и «Яндекс», убежден Цепелев. «Если «Яндекс» сделает приложение типа «Проложи маршрут до своего участка», то это сразу прибавит проценты к явке», — привел он пример. Также, по мнению эксперта, для повышения явки стоило бы добавить на главную страницу сайта ЦИК кнопку «Найти свой участок» и «Отправить заявления для голосования не по месту жительства». ​​«Это резко, в полтора-два раза, повысило бы процент тех, кто захотел бы пойти на выборы», — прогнозирует эксперт.

«Думаю, что нас ждут баннерные размещения в огромном объеме, платные посты в пабликах «ВКонтакте», задействование всех имеющихся блогеров, — говорит сооснователь пиар-агенства Vinci Александр Изряднов. — Не стоит ожидать ничего нативного, скорее, подход будет не качественным, но количественным. Для того чтобы сделать эту работу хорошо, требовалось начать сильно заранее, чтобы подготовить информационное поле в Сети, но такой возможности у агентств не было».

Логотип для выборов

Во время заседания ЦИК в среду гендиректор «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов также представил несколько десятков логотипов и два видеоролика, поясняющих суть голосования не по месту жительства. Он рассказал, что сперва были отобраны более ста вариантов логотипов, из которых после первичного тестирования оставили 77. После фокус-групп эксперты «ИМА-консалтинг» поняли, что большинство избирателей предпочитают «консервативные, основательные логотипы, выполненные в цветах российского триколора». Поэтому компания решила не использовать нестандартные логотипы, например галочки в виде сердца, часов, ладони, голубя, ласточки и т.п.​

Собеседник РБК в ЦИК рассказал, что логотипы и анимированные видеоролики — лишь небольшая часть разработанной «ИМА-консалтинг» творческой концепции. Компания также подготовила баннеры, растяжки, наружную и интернет-рекламу.

Заместитель гендиректора «Ростелекома» Денис Киреев в среду рассказал, как будет организована работа информационно-справочного центра ЦИК. В частности, уже готова программа для «интерактивного речевого взаимодействия», которая будет уточнять адреса участков по запросу избирателей. Связаться с голосовым роботом «Ростелекома» можно будет по телефону «горячей линии» центра. «Помимо голосовых сообщений мы обеспечиваем работу географической информационной системы, которая будет размещена на сайте ЦИК, — уточнил Киреев. — Поступает обращение, платформа выдает приветствие и обрабатывает обращение». ​