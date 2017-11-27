Кабинет государственной безопасности

Новым главой ЛНР стал Леонид Пасечник

Конфликт администрации ЛНР с силовиками завершился сменой главы республики Плотницкого на его оппонента из МГБ Пасечника. Игорь Плотницкий лишился поста, поскольку слишком сильно держался за свою команду, считают источники РБК

Игорь Плотницкий (Фото: Валерий Мельников / РИА новости)

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом в пятницу вечером, 24 ноября, сообщило официальное агентство республики «Луганский информационный центр» со ссылкой на руководителя министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР Леонида Пасечника. Пасечник заявил, что по решению Плотницкого становится и.о. главы республики до выборов. По его словам, на уходе Плотницкого «сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии».

Глава спецслужбы поблагодарил экс-лидера республики за решение об отставке и «огромный вклад» в процесс мирного урегулирования в Донбассе и сообщил о его новой должности — Плотницкий стал «уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению минских соглашений». Пасечник заявил о своей «приверженности минским соглашениям» и готовности республики «последовательно <...> исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства».

Игорь Плотницкий публичных комментариев по поводу смены власти не давал, на вопросы РБК отвечать отказался, а в заявлении Пасечника его прямая речь не приводится.

В Луганске об уходе Плотницкого узнали благодаря российскому телеканалу «Россия 1», поскольку местный ЛГТРК после смещения Плотницкого не работал, рассказала РБК председатель общественного движения «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова. По ее словам, на воскресенье назначен митинг в поддержку министра внутренних дел республики Игоря Корнета и силовиков. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко вскоре после указа поздравил Пасечника со вступлением в должность и выразил надежду на эффективное сотрудничество.

Леонид Пасечник (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Выходец из СБУ Пасечник родился 15 марта 1970 года в семье сотрудника ОБХСС СССР. До Евромайдана он жил в Донбассе, закончил Донецкое военно-политическое училище. Новый глава ЛНР служил в подразделении по борьбе с контрабандой главного отдела «К» управления СБУ в Луганской области. В августе 2006 года он задержал крупную партию контрабанды (ценой ​более $2 млн) на КПП Изварино, а в марте 2007 года Пасечник получил из рук президента Украины Виктора Ющенко медаль «За воинскую службу» «за проявленную принципиальность и профессионализм при проведении операции». В октябре 2014 года Пасечник стал министром МГБ республики.

Путч в ЛНР

Плотницкий ушел с поста главы республики по итогам конфликта с силовиками, тянувшегося в последние годы. В октябре 2015 года после ареста министра топлива и энергетики ЛНР Дмитрия Лямина он временно отстранил от должности главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника, который вместе с Корнетом инициировал арест министра. В августе 2016 года машину Плотницкого подорвали, и он получил тяжелое ранение. Глава ЛНР обвинил республиканские спецслужбы в бездействии, а в сентябре заявил о предотвращенной попытке переворота, намекнув, что у его внутренних врагов были возможные покровители в России. Подозреваемого в причастности к заговору экс-премьера республики Геннадия Цыпкалова нашли задушенным в камере после задержания, к тюремному сроку приговорили замкомандующего управления Народной милиции ЛНР Виталия Киселева, а экс-глава народного совета ЛНР Алексей Карякин сбежал в Россию. Вскоре после этого, в сентябре 2016 года, отец и мать главы ЛНР скончались, отравившись грибами в Воронеже.

Новый виток конфликта стартовал осенью этого года. 21 октября на расширенном заседании Народного совета депутаты обвинили главу МВД Игоря Корнета в незаконном завладении чужим имуществом. Министр в ответ записал ролик с отчетом об успехах МВД, из-за которых его ведомство подвергается нападкам проукраинской пятой колонны или людей, не понимающих всей сложности работы силовиков. 9 ноября, в канун Дня работника внутренних дел, как сообщала ГТРК ЛНР, глава республики лично прибыл выселять министра Корнета из коттеджа, который тот самовольно занял в разгар боевых действий в Донбассе.

Игорь Корнет (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

20 ноября Плотницкий подписал указ об отстранении Корнета из-за возбужденного против него уголовного дела, но на следующий день министр открыто выступил против главы республики. На улицы вышли бойцы в камуфляжной форме без знаков различия и с белыми повязками на рукавах. Как выяснилось впоследствии, это были сотрудники МВД. Автоматчики заблокировали правительственные здания. Народная милиция ЛНР (армия) осталась в казармах, не поддержав Плотницкого, а МГБ и МВД выступили против Плотницкого и лояльной ему Генпрокуратуры, рассказал РБК близкий к правительству республики источник. Вооруженные люди проигнорировали приказ главы ЛНР освободить центр города. По сведениям источника, на стороне путчистов выступили также и силы ДНР, что позволило Корнету и его соратникам быстро нейтрализовать лояльные главе республики силы. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Facebook опубликовала фотографии из Луганска. На них видны военная техника и люди с оружием на улицах столицы самопровозглашенной республики — предположительно, военная колонна прибыла в ЛНР из соседней Донецкой республики.

В течение дня восстания силовиков, 21 ноября, Корнет и Плотницкий обменялись противоречащими друг другу заявлениями (они публиковались на сайтах МВД и главы республики соответственно).

Корнет в своем обращении прямо не обвинял Плотницкого, но назвал погибшего Цыпкалова своим «боевым товарищем» и обвинил Генпрокуратуру республики в фабрикации уголовных дел при расследовании прошлогодней попытки госпереворота. Он объявил об аресте трех должностных лиц из близкого окружения Плотницкого — директора гостелевидения ЛНР Анастасии Шуркаевой, главы администрации Плотницкого Ирины Тейцман и начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова. Шуркаеву он обвинил в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а Тейцман и Селиверстова — в причастности к инсценировке переворота в ЛНР в сентябре 2016 года.

Несмотря на заявления Корнета, Плотницкий в день путча на своем официальном сайте подтвердил отставку Корнета. Глава ЛНР обвинил министра в попытке дестабилизировать ситуацию в республике и заверил, что обстановку он контролирует, а оснований для ареста Шуркаевой, Тейцман и Селиверстова нет. К вечеру же официальные ресурсы МВД ЛНР сообщили, что заявление Плотницкого распространили «деструктивные силы», связанные с украинскими спецслужбами и олигархами. Корнет по-прежнему прямо не обвинял лично главу ЛНР, говоря исключительно о преступниках в его окружении.

Последний шанс

Впрочем, уже к вечеру 21 ноября, в день путча, стало ясно, что глава ЛНР проиграл не только в силовом, но и в политическом противостоянии. Если его пресс-конференцию по ситуации в республике показывали на YouTube (ЛГТРК к тому времени был отключен) и на ней не присутствовали корреспонденты российских СМИ, то пресс-конференцию Корнета освещали государственные «РИА Новости» и «Россия 24», а также «Комсомольская правда». Плотницкий экстренно выехал в Россию, но поддержки у Кремля не получил, рассказал РБК близкий к главе ЛНР источник.

Луганск. 22 ноября 2017 года (Фото: Александр Ермошенко / EPA)

22 ноября лояльные Корнету силы заняли здание Генпрокуратуры и конвоировали ее руководство. Александр Александров, экс-начальник отдела Следственного управления Генпрокуратуры республики, рассказал, что прокуратура возбуждала уголовное дело о госперевороте осенью 2016 года с нарушениями, и хотя близкий к Плотницкому начальник военного управления Генпрокуратуры Сергей Рахно говорил, что Цыпкалов якобы повесился, судмедэкспертиза зафиксировала у него переломы нескольких ребер.

Кремль не поддержал ​главу ЛНР в конфликте, но от власти его пока отстранять не собираются, комментировал 21 ноября РБК источник, близкий к Владиславу Суркову — помощнику президента России и неформальному куратору самопровозглашенных республик в кремлевской администрации. Источник говорил, что «часть луганского хаоса — результат не совсем мудрой тактики главы ЛНР», но в Кремле идти на радикальные шаги и менять руководство пока не намерены. В пользу варианта сохранения Плотницкого говорило и то, что он является подписантом минских соглашений.

Но, вопреки прогнозам, интрига двоевластия (реальная власть в руках у силовиков, а номинально Плотницкий несколько дней все равно оставался главой республики) неожиданно разрешилась вечером 24 ноября, когда вышел указ о том, что республику возглавил глава МГБ Пасечник, а Плотницкому дали должность при «минской группе».​

Резкое обострение ситуации на местах вплоть до путча было неожиданным для кураторов республики из администрации президента, рассказали два близких к Кремлю источника РБК. По словам одного из них, кремлевские кураторы до последнего рассчитывали оставить пост за опальным главой ЛНР, минимизировав его полномочия и публично примирив с оппонентами. Но этому плану помешало несогласие Плотницкого идти на одно из главных условий компромисса — не приводить с собой в республику свою старую команду, в том числе Тейцман и Шуркаеву, ставших главным «аллергеном» для силовиков.

«Уход Плотницкого был совершено неизбежен, и его отставку ускорила неспособность к созданию коалиций и к компромиссам, стремление все и вся силой подмять под себя, рассчитывая на свою «политическую крышу» в Москве», — прокомментировал РБК экс-представитель МИД ДНР Борис Борисов.

Судьба минских соглашений

Подпись Игоря Плотницкого без указания его должности стоит под принятым 12 февраля 2015 года Комплексом мер по выполнению минских соглашений. Свои автографы под документом в тот день поставили пять человек. До ухода Плотницкого свои посты покинули еще двое подписантов. Вместо подписывавших документ посла Хайди Тальявини (от ОБСЕ) и посла России на Украине Михаила Зурабова теперь в Минске работают посол Мартин Сайдик (от ОБСЕ) и экс-председатель Госдумы Борис Грызлов (не занимает пост посла в Киеве). Предыдущие смены составов не отражались на работоспособности Трехсторонней контактной группы или на признании всеми сторонами минских соглашений.

Неизменным пока остается участие в группе подписавших комплекс мер представителя Украины Леонида Кучмы и главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко (его должность также в документе не указана).

Несмотря на фактический переворот в Луганской республике, как в России, так и на Украине сомневаются во влиянии этих событий на судьбу минских соглашений.

По мнению эксперта по странам СНГ, доцента РГГУ Александра Гущина, при легитимной передаче руководства от Плотницкого к новому главе ЛНР Киев не будет оспаривать участие следующего представителя в группе. Один из бывших участников переговоров в Минске обратил внимание РБК на то, что Плотницкий всего несколько раз участвовал в работе группы. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что смена главы республики не повлияет на минские соглашения, потому что главу МГБ официально рекомендовал на этот пост сам Плотницкий. РБК направил запрос в МИД России с вопросом, как уход Игоря Плотницкого в отставку повлияет на минские соглашения​, заключенные при посредничестве Москвы.

С тем, что уход Игоря Плотницкого с поста главы ЛНР никак не отразится на минских соглашениях, согласна и украинская сторона, но по другой причине. Как сказал РБК секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, минские соглашения — это не документ, а «дипломатическо-политический пакт сомнительной репутации». По его словам, в декабре Рада с высокой вероятностью примет законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором руководство ДНР и ЛНР будет названо «оккупационными администрациями».