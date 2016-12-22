ОБСЕ показала фото военных и техники на улицах Луганска

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине опубликовала фотографии техники и вооруженных людей на улицах Луганска на своей странице в Facebook. Наблюдатели зафиксировали в городе бронетранспортеры, военные грузовики и посты с вооруженными людьми.

В сообщении мониторинговой миссии отмечается, что в целом в городе сохраняется спокойная ситуация. Тем не менее, военная техника остается на улицах Луганска. «Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск», — говорится в сообщении.

Накануне в Facebook миссии появились фотографии колонны военной техники возле города Дебальцево в ДНР. Наблюдатели отметили, что позднее, предположительно эта же колонна была зафиксирована возле села Веселая Тарасовка в 15 км от столицы ЛНР. По сообщению наблюдателей, колонна двигалась в направлении Луганска.

«Новая газета» 21 ноября со ссылкой на источники сообщила о прибытии военных из ДНР в Луганск. По данным издания, в город, где продолжается противостояние руководства самопровозглашенной республики с экс-руководителем МВД Игоря Корнета, прибыли грузовики донецкого спецназа «Витязь».