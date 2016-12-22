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Захарченко поздравил Пасечника со вступлением в должность главы ЛНР
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Захарченко поздравил Пасечника со вступлением в должность главы ЛНР
Политика, 24 ноя, 22:56
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Захарченко поздравил Пасечника со вступлением в должность главы ЛНР

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко поздравил со вступлением в должность и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника и выразил надежду на эффективное сотрудничество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы донецкого лидера.

«Уважаемый Леонид Иванович [Пасечник], поздравляю вас со вступлением в должность исполняющего обязанности главы Луганской народной республики! В условиях войны и экономической блокады это тяжелая задача, но я уверен, что вы с честью справитесь с ней», — приводит пресс-служба слова политика.

Захарченко выразил уверенность, что новый глава ЛНР вместе с ним будет «эффективно вместе противостоять киевской агрессии и строить мирную жизнь».

Об отставке экс-главы ЛНР Игоря Плотницкого стало известно вечером 24 ноября. Об этом сообщил занявший его пост Пасечник, который до этого возглавлял Министерства госбезопасности республики. По словам Пасечника, Плотницкий покинул должность «по состоянию здоровья». «Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии», — пояснил он, отметив, что будет занимать пост вплоть до всенародных выборов.

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До этого, 21 ноября в Луганске началось противостояние Плотницкого с экс-главой МВД республики Игорем Корнетом, отправленным в отставку по его приказу. На улицы города вышли вооруженные люди и боевая техника.

Теги: ЛНР , Александр Захарченко , Александр Пасечник
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