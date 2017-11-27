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Партнерство осталось без европейской перспективы
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Партнерство осталось без европейской перспективы
Газета № 204 (2701) (2711) Политика, 24 ноя, 22:13
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Партнерство осталось без европейской перспективы
Чем завершился саммит ЕС и шести стран бывшего СССР
На саммите «Восточного партнерства» в пятницу ЕС и шесть стран бывшего СССР обсудили развитие отношений. В ЕС восточных партнеров не зовут, а итоговую декларацию пришлось смягчить из-за разногласий, вызванных позицией России
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Брюссельские страсти

​В пятницу, 24 ноября, в Брюсселе прошел пятый саммит «Восточного партнерства». Этот формат сотрудничества призван укреплять политические и экономические связи стран Евросоюза с шестью бывшими республиками СССР: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Он был задуман в 2009 году по инициативе Польши и Швеции как площадка для развития отношений с бывшими советскими республиками, ставшими после очередного расширения ЕС (в 2004 году) соседями союза. Однако, как отмечает Deutsche Welle, катализатором интереса европейцев к Восточной Европе и Закавказью стал грузино-югоосетинский конфликт.

Первый саммит «Восточного партнерства» состоялся в 2009 году в Праге. Но впервые за семь лет существования партнерства встреча на высшем уровне прошла в столице ЕС. Проведение саммита в Брюсселе должно было показать важность и статус мероприятия, заявляла президент Эстонии Керсти Кальюлайд, чья страна сейчас председательствует в Евросоюзе.

Предыдущий саммит состоялся в мае 2015 года в Риге и едва не завершился скандалом. Не все участники были готовы принять итоговую декларацию с упоминанием присоединения Крыма к России как «нелегальной аннексии». В итоге в коммюнике была отмечена «особая позиция» Армении и Белоруссии по этому вопросу.

К российской угрозе европейские политики регулярно возвращались накануне саммита и на самой встрече 24 ноября. До начала саммита пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила: британский лидер намерена​ поднять на встрече вопрос «российской угрозы». Журналистам британский премьер сказала, что «враждебные страны вроде России могут угрожать потенциалу роста» их восточных соседей.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом встречи отметила, что в случае с каждой из шести стран центральную роль играют именно их отношения с Россией. «Я намерена обсудить с президентом Петром Порошенко конфликт России с Украиной и показать ему, что даже в такой тяжелой ситуации возможен хотя бы небольшой прогресс», — добавила она.

Не смог обойти российскую тему стороной и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, возглавивший делегацию своей страны. Он отметил, что Минск находится «меж двух огней» в лице России и ЕС, поэтому всячески призывает к объединению евразийского и европейского интеграционных процессов. Белоруссия и еще один участник «Восточного партнерства» Армения вместе с Россией и Казахстаном входят в Евразийский экономический союз. Участники ЕАЭС не раз говорили о необходимости сотрудничества с ЕС в области торговли, но пока сотрудничество между союзами не развивается.

На саммитах «Восточного партнерства» Макей заменяет президента Александра Лукашенко. Обычно в этих встречах участвуют главы государств; ранее Лукашенко был под европейскими санкциями, но в феврале 2016 года они были сняты, и этой осенью Брюссель направил ему приглашение на участие в саммите. За несколько дней до начала мероприятия президент все же отказался приехать в Брюссель. По мнению литовского президента Дали Грибаускайте, такое решение обусловлено давлением со стороны Москвы.

Глава Евросовета Туск на итоговой пресс-конференции упомянул и о гибели накануне пяти украинских солдат в Донбассе. По его словам, это «очередное доказательство трагических последствий российской агрессии на Украине».

Брюссельский компромисс

Несмотря на жесткие высказывания в адрес Москвы, в итоговом заявлении саммита о ее роли не говорится. Два года назад в итоговой декларации саммита ситуации на Украине был посвящен отдельный пункт. В нем указывалось, что все участники саммита поддерживают деэскалацию и политическое решение украинского кризиса на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, а страны ЕС, как было написано, поддерживают свои заявления по Украине, в том числе по «незаконной аннексии Крыма и Севастополя».

В резолюции, одобренной 24 ноября, не содержится упоминаний о России, Крыме или Донбассе. В документе прописана лишь «приверженность ЕС территориальной целостности и независимости всех своих партнеров», а также подтверждены «элементы и принципы» из деклараций предыдущих саммитов.

«Как всегда, совместные декларации — это компромисс. Лично я бы предпочел, чтобы тон и язык документа был более амбициозным. Но демонстрация единства все же важнее всего», — подчеркнул по итогам саммита Дональд Туск. Президент Украины Петр Порошенко сказал журналистам, что Украине «не все удалось» на саммите. Но, напомнил он, действия России в Крыму были осуждены в ранее принятых заявлениях.

Отход ЕС от жестких позиций объясняется тем, что европейские лидеры понимают: препятствием в разрешении украинского кризиса является позиция Киева, объясняет смягчение декларации по сравнению с предыдущей доктор политических наук, завотделом европейских политических исследований ИМЭМО Надежда Арбатова. При этом эксперт подчеркивает, что говорить о серьезных изменениях европейской политики будет «примитивно», так как Брюссель по-прежнему исходит из того, что Москва грубо нарушила международные нормы и аннексировала Крым. «Россия остается важным партнером. Для европейских лидеров некомфортно жить в ситуации напряженности, и они, конечно, ищут пути», — добавляет Арбатова.

Нет в итоговой декларации и упоминания о «европейской перспективе» участников партнерства. Такая формулировка используется ЕС, когда говорится о потенциальных членах ЕС. В одобренном всеми странами тексте признаются только «европейские устремления и европейский выбор соответствующих партнеров». Такая формулировка ЕС говорит о тесных связях, но не о членстве, указывает Reuters. На том, чтобы в отношении Украины была использована формулировка, предполагающая возможность вхождения в ЕС, настаивали представители Киева. «Обещание членства в ЕС важно, оно символично», — цитировало Reuters министра финансов Украины Александра Данилюка. По информации «Польского радио», президент Порошенко даже думал отказаться от поездки на саммит, опасаясь того, что перспектива членства его страны в союзе не будет признана.

В разговоре с РБК европейские чиновники отмечали: на данный момент отношения ЕС с восточными соседями и так достаточно глубокие, сейчас лучше всего поддерживать и развивать существующие форматы. В тексте итоговой декларации также подчеркивается: «Масштабы и глубина нашего сотрудничества определяются амбициями и потребностями ЕС и партнеров, а также темпами и качеством реформ». На итоговой пресс-конференции Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неоднократно говорили: «Восточное партнерство» не связано с расширением ЕС, вступлением туда новых стран.​

Армения станет ближе

Историческим событием саммита президент Армении Серж Саргсян и его европейские партнеры назвали подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армении и Европейского союза, которое вечером 24 ноября произошло в Брюсселе.

Еще в 2013 году Армения вместе с Украиной собирались подписать на саммите в Вильнюсе того же года соглашения об ассоциации с ЕС. Однако президент Саргсян в сентябре 2013 года побывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, после которой заявил, что Ереван не будет подписывать соглашения, экс-президент Украины Виктор Янукович тянул с решением об отказе от подписания дольше. Полгода спустя, уже после смены власти на Украине, Киев все же подписал документ.

В соглашении Армении и ЕС говорится об углублении сотрудничества в сфере экономики, политики, энергетики, инвестиций. Был решен и ряд вопросов юридического характера: например, использование слова «коньяк» армянскими производителями напитка Евросоюз продлит еще на 25 лет. По истечении оговоренного срока Армении придется называть свой напиток «бренди», чтобы не вызывать недовольства французских виноделов. Однако в документе намеренно не говорится о перспективе соглашения по свободной торговле Армении и ЕС, чтобы не вызывать противоречий с участием Армении в ЕАЭС, рассказали РБК европейские чиновники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что в Москве понимают, что у Армении могут быть свои внешнеполитические интересы.

Белоруссия же, по словам министра иностранных дел Макея, активно обсуждает создание первого двустороннего договора республики с ЕС. Сейчас двусторонние отношения основаны на соглашении 1989 года.

Автор: Георгий Макаренко.
При участии: Александр Атасунцев.
Теги: Петр Порошенко , Дональд Туск , Ангела Меркель , Армения
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