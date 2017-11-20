Центральный выход

Аналитики просчитали действия ЦБ в случае введения новых санкций

ЦБ может напрямую начать скупать ОФЗ, если инвестиции в них подпадут под новые американские санкции, прогнозируют в Райффайзенбанке. Спроса со стороны российских банков для поддержки этого рынка может оказаться недостаточно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Возможную реакцию российских финансовых властей на ужесточение санкций со стороны США (через введение запрета на покупку российских госбумаг) спрогнозировали аналитики Райффайзенбанка в своем отчете (есть у РБК). Его авторы полагают, что Банк России может начать выкупать облигации федерального займа (ОФЗ) в случае негативной реакции рынка на указанный запрет, если он будет введен.

Введение запрета для резидентов США на инвестиции в российские госбумаги предусмотрено принятым 2 августа в США законом о новых санкциях в отношении России. Вопрос о введении запрета на инвестиции в российский госдолг в течение 180 дней с даты принятия закона должен рассмотреть Минфин США, который затем выдаст свои рекомендации конгрессу США для принятия окончательного решения. Принятие решения о запрете сопряжено с риском массовых распродаж ОФЗ иностранными инвесторами.

По данным ЦБ РФ, на 1 октября доля нерезидентов в ОФЗ достигла исторического максимума — 33,2% (2,2 трлн руб., или $37,6 млрд). На 1 августа доля нерезидентов среди держателей ОФЗ была 30,2%, а на 1 сентября — 31,6%.

ЦБ не дремлет

По мере приближения срока рассмотрения Минфином США вопроса о целесообразности введения дополнительных финансовых санкций Центробанк и участники рынка все активнее обсуждают перспективы такого решения, его последствия и возможную реакцию российских финансовых властей.

11 ноября в отчете «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» ЦБ сообщил, что анализирует стрессовые сценарии в связи с заявлениями международных партнеров о возможности дальнейшего ужесточения антироссийских финансовых санкций.

«Конечно, мы тоже анализируем последствия при разных сценариях, — говорила на прошлой неделе во время выступления в Госдуме РФ глава ЦБ Эльвира Набиуллина. — На наш взгляд, каких-то серьезных негативных последствий не будет». Она также отметила, что всегда есть спрос на ОФЗ со стороны российского банковского сектора, заинтересованного в высоколиквидных активах.

Впрочем, спроса со стороны российских банков может оказаться недостаточно, предупредили аналитики Райффайзенбанка в своем отчете. «Для того чтобы распродажи не оказали значительного влияния на рынок ОФЗ, должен появиться «твердый» локальный покупатель. По мнению регулятора, таковыми могут стать локальные банки, по-видимому, государственные, но в таком случае мы полагаем, что их долг перед ЦБ и Минфином может еще больше возрасти: ведь банкам надо где-то брать средства для этих покупок, а также увеличится процентный риск финансирования короткими обязательствами длинных активов» — так описаны в отчете риски поддержки рынка ОФЗ только лишь силами банков. ​Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай также добавляет: «Непонятно, в какой момент и на каком уровне доходности госбанки начнут массово покупать ОФЗ в случае ужесточения санкций».

С учетом всех этих факторов в Райффайзенбанке считают логичными прямые интервенции в ОФЗ со стороны ЦБ.

Введение прямой помощи рынку считает вероятным и главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. «У регулятора есть арсенал средств для поддержки, которая может потребоваться участникам рынка, а при наличии предпосылок критического обесценения ОФЗ ЦБ действительно может начать напрямую скупать госбумаги», — рассуждает он.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Масштаб проблемы

Потребуется или нет вмешательство ЦБ, будет определяться масштабом проблемы.

Однако пока порядок и условия введения новых санкций однозначно не определены, невозможно ​сделать вывод о том, какой объем бумаг может оказаться под давлением, считают опрошенные РБК эксперты.

«Важно, коснется ли запрет только нового долга или будет распространен на весь объем. Это может повлиять на реальный объем распродаж», — говорит Дмитрий Полевой.

Исполнительный директор управления долгового капитала развивающихся рынков Oppenheimer Фарход Иногамбаев полагает, что «в случае введения санкций распродажи бумаг нерезидентами начнутся в любом случае, однако их активность, а значит, и необходимость вмешательства регулятора будут зависеть от выбранного американскими властями сценария».​ «Мы пока не снижаем свои вложения в ОФЗ, ждем реакции других участников рынка», — отметил он.

Денис Порывай более пессимистичен. «Политика отдельных игроков, конечно, может разниться, но в целом, чтобы минимизировать риски, иностранные инвесторы, вероятно, будут продавать ОФЗ», — считает он.