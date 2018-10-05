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РБК 500: новички рейтинга
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РБК 500: новички рейтинга
Журнал №10 (144), Октябрь 2018 00:00
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РБК 500: новички рейтинга
В этом году в рейтинге 51 новичок, в прошлом году их было 45
Производство двигателей на заводе Ford Sollers (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Как и годом раньше, главным поставщиком новых крупнейших компаний стала отрасль под общим названием «Автомобили»: ее в новой версии РБК 500 представляет восемь компаний (в прошлом году — девять).

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Бизнес

Выше всех в рейтинге новичков поднялись Главное управление обустройства войск (ГУОВ, 147-е место), крупнейший строительный холдинг Минобороны, Кубанская нефтегазовая компания (181-е место), ведущая переработку нефти на собственном НПЗ в Краснодарском крае, и вернувшийся в рейтинг «Форд Соллерс Холдинг», СП Ford и ОАО «Соллерс».

Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018 Еще 7 фото
Фотогалерея

По пять новичков дали отрасли «Нефть и газ», «Строительство инфраструктуры», «Торговля» и «Дистрибуция» — все они традиционно дают много новых имен в рейтинг РБК 500. Отрасль «Финансы», которая раньше тоже поставляла много новичков, в этом году представлена лишь одной компанией, да и то переживающей сложные времена, — НПФ «Сафмар» семьи Гуцериевых.

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Экономика

Лидером всего рейтинга по темпам роста стала упомянутая выше Кубанская нефтегазовая компания, за год увеличившая выручку на 1313%, с 4,8 млрд до почти 68 млрд руб. Это объясняется как эффектом низкой базы, так и неплохими показателями, позволившими компании попасть сразу во вторую сотню списка. Кстати, на втором месте по темпам роста еще один новичок рейтинга — Первый завод, новый частный нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В его случае высокие темпы роста — исключительно эффект низкой базы.

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Бизнес

Самый неожиданный новичок — букмекерская контора Betcity, одна из крупнейших в стране (скорее всего, в этой отрасли есть компании сопоставимого или большего размера, но публикация финансовой отчетности в ней пока редкость).

Видео: РБК

Из малоизвестных на федеральном уровне новичков стоит упомянуть сибирскую сеть супермаркетов «Ярче!». Ее развивают владельцы «КДВ Групп», и она в последнее время ведет агрессивную экспансию в центральные области России.

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