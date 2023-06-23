Энергетический вампир: 6 признаков и советы по защите . Рекомендации, как сказать «вампиру» «нет»

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Полное бессилие и апатия после встречи с родственником или другом. Вечер будто прошел в словесной схватке, из которой вы не вышли победителем, а скорее, напротив, потеряли уверенность в себе. Знакомые ощущения? Приглядитесь — возможно, вы повстречали энергетического вампира, который питается вашими эмоциями и вниманием. Бороться с такими людьми непросто, особенно если это кто-то близкий, с кем невозможно прекратить общение. Разбираемся с психологами, как распознать «вампира» и выстроить защиту.

Кто такие энергетические вампиры

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Энергетические вампиры — это люди, общение с которыми может вызвать упадок сил, плохое настроение и ощущение сильнейшей усталости. Принято считать, что это происходит из-за того, что «вампир» питается вашей энергией. Это красочное описание и породило название «энергетический вампир». Однако термин не является медицинским, а относится скорее к области популярной психологии.

Негативные ощущения и усталость вызывает не простое присутствие «вампира», а характерный способ общения, который он выбирает. Это и привлечение внимания к себе и своим проблемам, драматизация и манипуляции. Подобное поведение свойственно людям с разными психологическими особенностями.

«Энергетические вампиры — это подчас люди, у которых ярко выражена созависимая структура личности. Они постоянно пребывают в роли жертвы и отличаются инфантильностью и проблемами с ответственностью. Также это может быть человек с депрессивным или тревожным расстройством, не имеющий внутреннего ресурса на то, чтобы отдавать, а готовый только брать. Кроме того, энергетическими вампирами часто являются люди с нарциссическим, пограничным и психопатическим личностными расстройствами, то есть люди, у которых есть проблемы с эмпатией и чувствительностью. Энергетическим вампиром может стать человек, который уже во взрослом возрасте столкнулся с травматическими событиями, но не смог получить должную поддержку и справиться с ситуацией эмоционально». Евгения Пименова клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор

Признаки энергетического вампира

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Чтобы понять, что рядом с вами энергетический вампир, стоит сначала отследить свое состояние. После встречи с таким человеком вы можете чувствовать эмоциональное опустошение и физическую усталость, как после целого рабочего дня. Ваше настроение будет на нуле, а энергия и желание что-то делать исчезнут.

«Усталость от общения может быть обычной реакцией на интенсивные социальные взаимодействия и необязательно указывает на присутствие энергетического вампира. Такое свойство личности, как интроверсия, например, может выражаться в том, что мы чувствуем усталость после общения с людьми, поскольку интроверты получают энергию из внутренних ресурсов и нуждаются в периодах покоя. Кроме того, причиной усталости и низкой энергии, не связанной с другими людьми, могут быть некоторые физические состояния, такие как хроническая усталость, сонливость или заболевания. Чтобы по ошибке не идентифицировать кого-то как энергетического вампира, важно учитывать контекст и общую картину». Елизавета Крюкова психотерапевт, специалист психологической платформы Alter

Евгения Пименова выделяет характерные признаки энергетических вампиров, отмечая при этом, что у людей с разными личностными особенностями они могут различаться.

У человека всегда все плохо, он драматизирует, не может порадоваться чужому счастью, а лишь говорит о своих проблемах и требует бесконечного сочувствия, понимания и помощи. Человек будто сознательно затевает конфликты, ссоры и скандалы. Складывается ощущение, что он будто питается негативной энергией и наслаждается властью от возможности настроить людей друг против друга. Человек дает множество непрошеных советов, бесцеремонно залезая в вашу жизнь, даже когда вы этого не просите. Его забота чрезмерна и навязчива. А стоит ему отказать, сразу появляется много обиды. Для него все вокруг виноваты, мир несправедлив, судьба не благосклонна и всем непременно везет больше, чем ему. Кроме того, человек не берет ответственность за свои поступки и выборы, он никогда ни в чем не виноват. Вы постоянно чувствуете, как человек вас обесценивает. Что бы вы ни рассказывали и чем бы ни делились, он найдет причину, почему это плохо или недостаточно. Так же он может обесценивать и других людей. Человек игнорирует вас, вас будто вообще нет рядом с ним. Он перебивает, не дает вам вставить слова, не интересуется вами и вашей жизнью и постоянно переводит разговор на себя.

Характерное чувство от контакта с таким человеком — это раздражение и невозможность контролировать ситуацию и общение. А еще вампиру очень сложно сказать «нет», может появиться ощущение, что вы ведомы или даже в заложниках.

Как защититься от энергетического вампира

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Самый простой способ защиты — прекратить общение. Но иногда это невозможно. Нередко мы встречаем энергетических вампиров на работе, среди близких друзей или даже в семье. Что делать в ситуации, когда общаться все же приходится? Евгения Пименова рекомендует следующие методы.

Отслеживайте ваши чувства. Они вас не обманут. Если вы постоянно чувствуйте раздражение, негодование и дискомфорт рядом с человеком, значит, лучшим решением будет отойти и увеличить дистанцию. Ваше главное оружие — это слово «нет». Четко обозначайте, когда вы не хотите продолжать разговор, когда не будете отвечать на неудобные и провокационные вопросы, когда не готовы помочь или выслушать. Отказ — это нормально. Энергетические вампиры обычно крайне эгоцентричны и ощущают, что другие люди им практически должны, поэтому всеми возможными способами пытаются получить желаемое от другого. И готовы в этом желании идти на манипуляции и провоцировать в вас чувство вины и жалости. Требуйте конкретики. Энергетические вампиры часто не говорят напрямую о том, чего хотят. Именно поэтому рядом с ними мы можем нередко чувствовать тревогу и пытаться угадать их мысли. Поэтому не бойтесь просить другого говорить прямо о своих желаниях и не пытайтесь додумать за него. Никогда не спорьте с вампирами и не отвечайте на агрессию, они только этого и ждут от вас. Если есть возможность, игнорируйте либо согласитесь, но не давайте вовлечь себя в словесную перепалку. Старайтесь отвечать на вопросы максимально кратко и по делу и ни в коем случае не оправдывайтесь. Будьте готовы отстоять свою позицию. Энергетические вампиры часто захватывают разговор и говорят преимущественно о себе.

Комментарий эксперта

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«Доктор медицины, психиатр Джудит Орлофф называет энергетических вампиров людьми, «которые буквально заряжаются вашей энергией» [1]. Однако в научной психологии такого термина не существует. Наука говорит об эгоцентричных людях, которые удовлетворяют свои потребности за счет общения с другими, чаще всего прикрываясь дружелюбным поведением [2]. Тот факт, что взаимодействие с другими людьми может вызывать неблагоприятные эмоциональные реакции и оказывать негативный эффект на эмоциональном уровне, подтверждают и исследования из области социальной психологии. Наше эмоциональное состояние может передаваться окружающим и влиять на них [3]. Тему энергетического вампиризма можно обсуждать и в контексте разговора об эмоциональной зависимости. Люди с тревожным типом привязанности часто демонстрируют меньше уважения к окружающим, что может приводить к тому самому общению, которое как бы «высасывает все соки» [4]. Это подчеркивает, насколько важно осознанно относиться к взаимодействиям, которые происходят между людьми. Одним из аспектов, связанных с энергетическим вампиризмом, является социальная приемлемость проявляемых эмоций и границы в отношениях. Например, то, что является нормой в общении для итальянца — бурно выражать чувства, прикасаться к собеседнику, — может быть некомфортно для русского. Исследования на тему границ в межличностных отношениях указывают на то, что, взаимодействуя с человеком, необходимо различать свою энергию и энергию другого [5]. Здоровые границы помогают нам определить, какие эмоции и энергия принадлежат нам, а какие — другим людям. Это про осознанную эмпатию: если человек рядом с нами злится, нам необязательно злиться вместе с ним или испытывать вину за его злость. Кем бы ни был эмоциональный вампир, родственником без представления о личных границах или истеричным коллегой, объединяет их одно: они «присаживаются на уши» и выводят на эмоции. Это связано с их потребностью в постоянной эмоциональной подпитке и низкой способности к эмпатии и, как следствие, к саморегуляции эмоций [6]. Часто люди в состоянии депрессии и тревоги также могут проявлять поведение, напоминающее энергетический вампиризм. Это объясняется их потребностью во внешней поддержке и стремлением заполнить свои эмоциональные пустоты через взаимодействие с другими людьми. Это не делает их эмоциональными вампирами, однако общение с такими людьми может быть истощающим». Елизавета Крюкова

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