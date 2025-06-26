Почему «Аквариус» попросил власти о мерах поддержки для компаний, собирающихся на биржу, о возможности возвращения зарубежных игроков и российских — на иностранные фабрики — в интервью Алексея Калинина

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава одного из крупнейших российских производителей IT-оборудования «Аквариус» Алексей Калинин 13 мая вместе с другими представителями «Деловой России» встретился с президентом страны Владимиром Путиным и предложил расширить меры поддержки технологических компаний. В частности, он попросил распространить льготы на все компании, а не только на малые, установить льготы по НДФЛ для приобретения акций публичных компаний розничными инвесторами и рассмотреть меры поддержки профессиональных инвесторов со стороны Банка России: снизить резервные требования для банков и НПФ, вкладывающих средства в акции компаний, работающих по проектам технологического суверенитета.

О реакции на предложение, на какую оценку в ходе планируемого IPO рассчитывает «Аквариус», какое участие в управлении теперь принимает «Сбер», а также перспективах возвращения иностранных технологических компаний на российский рынок — в материале РБК.

Про меры поддержки

Как пояснил Калинин, распространение предложенных им на встрече с президентом мер необходимо для роста капитализации и оборота рынка ценных бумаг, а также создания условий, при которых акции смогут конкурировать с депозитами, что особенно важно при текущей высокой ключевой ставке. По его словам, государственное стимулирование привлечения денег с рынков капитала не только для малых, но и для средних и крупных промышленных предприятий позволит за 5–10 лет заместить бюджетное субсидирование стандартными рыночными инструментами.

— Там есть свободные деньги: это деньги тех инвесторов, кому теперь сложнее покупать акции зарубежных компаний, и тех, кто готов и хочет поддержать российские компании. Эти деньги должны работать, а не лежать на счетах. Мы не просим у государства ничего лишнего. Дать льготы средним и более крупным компаниям. А если ЦБ пойдет навстречу с точки зрения профессиональных инвесторов, это позволит привлечь не только деньги физлиц, но и профессионалов. Сейчас мы имеем ситуацию, когда ставка высокая, и кредитные деньги привлекать невозможно. Но и IPO провести нельзя, потому что ставка высокая, и все деньги держат на депозитах. Этот порочный круг мы стараемся сейчас разорвать. Это важно не только для рынка вычислительных технологий, но для всей электронной промышленности.

Он считает, что было бы правильно, чтобы, например, льгота по НДФЛ распространялась и на первичную покупку акций — при IPO или SPO. Аналогичная льгота, только по налогу на прибыль, должна распространяться на институциональных инвесторов.

— Отрасль вообще и «Аквариус» в частности буквально за пару лет сделали рывок от концепции импортозамещения к технологической независимости, и несмотря ни на что продолжаем цифровую трансформацию государства. Начали активно развивать экспорт. Многие компании, включая нашу, замахнулись даже на IPO. Но по факту электроника — это настолько сложный бизнес, тем более с учетом санкций, закрытого доступа к технологиям, широкому экспорту, логистическим цепочкам, что отрасли никак не справиться без субсидий и привлечения рыночных инструментов. Я об этом в том числе говорил на встрече с президентом в этом году, и, по сути, — в прошлом.

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Помощник президента России Максим Орешкин, комментируя предложения, заявил, что «в определенной степени можно сделать движение в сторону коллег». «Потому что, действительно, тогда мы увидим больше спроса на первичном рынке. Это означает, что будет больше размещений первичных. <...> Мы хотим добиться, чтобы меньше долгового капитала было. Поэтому это движение по созданию условий для того, чтобы именно такие инвестиции осуществлялись», — указал Орешкин. О разработке конкретных предложений ранее заявляла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Еще одна проблема, которую «Аквариус» обсуждает с властями — сезонность, когда в первом-втором квартале производство не дозагружено, а в четвертом — загружено на 100% с лишним. По мнению Калинина, для решения вопроса надо стараться равномерно распределять госзакупки в течение финансового года, и придумать какие-то дополнительные источники финансирования, чтобы госзаказчики могли пользоваться кредитными деньгами, если понимают, что «бюджет будет доведен не в первом, а четвертом квартале».

Что такое «Аквариус» «Аквариус» — российский производитель высокотехнологичного IT-оборудования, был основан в 1989 году как совместное советско-тайваньское предприятие. Сейчас осуществляет полный цикл производства электроники, включая разработку, производство печатных плат, монтаж компонентов и сборку готовых изделий. Выпускает более 2,5 млн персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, серверов, систем хранения данных, мониторов и телеком-оборудования в год. Также предоставляет IT-решения для бизнеса и госкомпаний, занимается обеспечением кибербезопасности и подготовкой защищённого оборудования. До 2024 года компания занимала около 20% рынка оборудования, включенного в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Акционеры головного юрлица АО «Группа компаний Аквариус»: «Ай Кью Холдинг» (87,93%) и «Сбербанк Инвестиции» (12,07%). Консолидированные финансовые показатели группы не раскрываются.

О поиске инвесторов и возможном IPO

В ноябре источники РБК говорили, что 12% «Аквариуса» купила структура «Сбера» — «СберИнвест». Позже информация об этом появилась в отчетности компании.

Калинин отказался раскрыть детали, но отметил, что «СберИнвест» выступает как финансовый инвестор, предоставив деньги на развитие. «Сбер» не участвует в управлении компанией, но имеет одно место в совете директоров и согласующую функцию права вето по ряду ключевых вопросов развития компании. Калинин не исключил, что в будущем «Сбер» может увеличить долю в «Аквариусе» — «любой бизнес продается и покупается».

— Сегодня для «Сбера» это финансовая инвестиция. Она может превратиться в стратегическую, если мы решим делать какие-то совместные проекты, если «Сбер» перестанет быть для нас только банком-кредитором и заказчиком. Честно говоря, нам было приятно, что мы стали объектом их интереса в рамках этого партнерства. Если это выльется во что-то большее, не исключаю ни одного сценария, но на сегодняшний день об этом разговоров нет.

По его словам, любой проект компании, будь то выпуск нового сервера или новой линейки продуктов требует долгосрочных инвестиций в миллиарды рублей.

— Любой «вычтех» в нашей стране, любая компания, которая занимается электроникой, всегда нуждается и ищет те или иные возможности привлечения капитала. Раньше для нас это было банковское кредитование, но что нам с этой ставкой делать? Пока те меры поддержки, о которых мы говорим, не приняты, IPO это абстрактная история. Любая компания, которая занимается технологиями в любой стране, постоянно привлекает инвесторов и инвестиции, так как специфика отрасли в больших капитальных затратах и длительных сроках окупаемости. В России пока эти функции в основном берет на себя бюджетная система, но постепенно надо приходить и к рыночным формам. Это можно замещать мерами господдержки, например, субсидированием ставки.

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

С 16 июня 70% «Ай кью холдинг» и 99,99% «Аквариус технологии» (обе компании входят в группу) находятся в залоге у «СберИнвеста». Представитель «Аквариуса» назвал частичный залог долей стандартным инструментом обеспечения при корпоративном кредитовании, который «по умолчанию не подразумевает никаких продаж». «Коммерческие условия соответствующих соглашений носят конфиденциальный характер и не подлежат раскрытию», — отметил он. В начале июня CNews со ссылкой на источники писал, что на покупку 51% «Аквариуса» претендует Уральская горно-металлургическая компания и «Трансмашхолдинг». Представитель группы отказался комментировать эту информацию, назвав ее слухом.

Еще в 2023 году сообщалось о планах «Аквариуса» разместить акции на бирже в перспективе трех лет. В конце 2024-го компания изменила организационную структуру с ООО на АО. Сейчас Калинин оценивает время на подготовку размещения в полгода с момента, когда все нужные для этого меры будут приняты и рынок изменится. Причем достаточно будет хотя бы смены тренда.

— ЦБ начал снижать ставку, это уже позитив. Но ключевая штука здесь не ставка, а покупательская способность рынка. Сколько денег он может заплатить при размещении? Пока чек, который можно собрать, для нас маленький. Для каких-то небольших компаний, наверно, это теоретически может быть интересно. В целом мы до сих пор рассматриваем IPO, как один из возможных инструментов привлечения средств. Но мы хотели бы выйти на рынок, когда будут более подходящие условия. Не только для нас, но и для наших инвесторов. Сейчас слишком много факторов, в том числе геополитических, которые непредсказуемо могут повлиять и на нас, и на потенциальных инвесторов. IPO — это не только «получить деньги», но и про ответственность перед инвесторами. Мы, когда готовились к IPO, подумали над обширной программой для инвесторов, даже с одной акцией — например, чтобы они на производство съездили.

На какую именно сумму рассчитывает компания при размещении, Калинин не сказал, лишь отметил, что ему неинтересно выходить на биржу с оценкой меньше 100 млрд руб.

Глава «Аквариуса» сомневается, что у компании в перспективе может появиться иностранный инвестор, даже из дружеской страны. Он привел в пример китайского вендора Huawei, который, по его мнению, вряд ли пустил бы даже российского инвестора. Такое будет возможно, только если «Аквариус» станет публичной компанией, а иностранцы вернутся на российские биржи.

— Если говорить о стратегическом инвесторе, я верю в модели каких-то СП с компаниями из дружеских стран. По конкретным продуктам или линейке продуктов, с учетом передачи каких-то технологий с той стороны — рынок в обмен на технологии. Скорее может появиться российский инвестор, у которого есть излишек капитала, в том числе после возвращений из иностранных юрисдикций.

Про развитие бизнеса

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На вопрос, с чем можно сравнить «Аквариус», глава компании ответил, что больше ориентируется на зарубежных игроков.

— Например, мультипликаторы, по которым торгуются Cisco и Lenovo, сильно отличаются. Потому что доля [разработки] софта, [оказания] сервиса в бизнесе Cisco намного больше. С точки зрения бизнес-модели мы, скорее, думаем о Cisco, стремимся к тому, чтобы доля услуг и софта в нашем железе становилась больше. Сейчас доля услуг в выручке составляет около 10%, но здоровым показателем на перспективу считаю 30%.

В середине прошлого года советником в «Аквариусе» стал бывший глава Cisco в России Джонатон Спэрроу. По словам Калинина, Спэрроу помогает «с операционными вопросами». Он с 1989 года жил в Советском Союзе, а потом в России, но при этом имеет американский менталитет, который дополняет экспертизу компании, рассказал глава «Аквариуса».

— С таким ростом компании, какой мы показали за последние три года, разделение ответственности на уровне топ-менеджмента было неизбежным. В том числе поэтому пригласили Джонатана как советника. Мы хотим быть гибкими. Главное, постоянно сокращать и себестоимость, и время выхода новых продуктов на рынок. Мы потихонечку учимся это делать, но опять же имейте в виду, что еще 10 лет назад об этом никто в стране даже не думал.

В основном направлении бизнеса — производстве оборудования — компания делает ставку на разработку систем хранения данных (СХД) высокого класса. В мае на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) «Аквариус» показал сервера с процессором шестого поколения Хеоn.

— Мировая премьера этого серверного процессора состоялась в феврале. Сейчас в России есть всего несколько компаний, которым нужны такие высокопроизводительные серверы, но дальше технологии будут развиваться. Если говорить простым языком, то в этих процессорах появится принципиально большее количество более производительных ядер, будет много быстрой памяти, много быстрого доступа к местам хранения, либо к сети.

Об экспорте

Ранее «Аквариус» заявлял о планах сотрудничества с Мьянмой и другими дружественными России странами. Сейчас, по словам Калинина, на экспорт приходится около 1% выручки. Задача, увеличить показатель до 30% в ближайшин три-пять лет. Компания ведет переговоры о поставке своей продукции в ЮАР, Египет, Саудовскую Аравию.

— С Мьянмой у нас крепкие двухлетние отношения. Мы проводили мероприятие для первых лиц государства. С российской стороны участвовал [глава Минэкономразвития] Максим Решетников. Пока это не вылилось, к сожалению, в значимые поставки. Но, думаю, с точки зрения реального бизнеса, это ближайшая страна, где будут заключены контракты. Планируем поставлять базовые станции мобильной связи. Вообще, международные контракты важны для нас, да и для всего рынка, в том числе для снижения себестоимости продукции. Емкость российского рынка слишком маленькая. А снижение себестоимости поможет в том числе и локальному заказчику. Высокотехнологичному экспорту могли бы способствовать g2g-контракты России с дружественными странами. Именно такого рода господдержки мы ждем в том числе в Мьянме. С другой стороны, очевидно, что рано или поздно любой экспортер захочет контролировать продукт — в той же логике действует и Россия: контролировать и создавать продукт максимально локально. Поэтому экспортные поставки, скорее всего, будут вестись ограниченное время. Но для технологий границы будут прозрачными. Поэтому самое важное — создавать внутри продуктов контролируемые технологии, например, микроэлектронные компоненты, которые отвечают за важные функции.

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О перспективе возвращения иностранных игроков

— Мне очень понравилось, как ответил президент про 999 абсолютно законных причин, почему мы их (иностранные компании. — РБК) не пустим и одну, по которой мы будем судиться лет 15-20. Мы же говорим в первую очередь про компании, которые заблокировали своих заказчиков, отказали им в сервисе, техподдержке. Какие-то компании, типа Microsoft, вели себя максимально некорректно, рассказывали какие мы плохие. У меня большая уверенность, как у патриота, что им будет непросто возвращаться.

Отдельные «нормальные» компании, по мнению Калинина, могут быть полезны, но нужно ориентироваться на опыт восточных стран. Например, трансфер технологий и только на условиях создания СП, когда зарубежный игрок будет передавать технологии и т.д. По его мнению, такая политика не сильно отразится на технологическом развитии страны, поскольку российские предприятия за эти три года «достаточно далеко ушли вперед». Теперь задача, научиться конкурировать с зарубежными игроками в других странах, хотя и сейчас в России компания конкурирует с продукцией, завозимой через параллельный импорт.

— Наша стратегия, как и стратегия отрасли, не зависит от возвращения иностранных вендоров. Рынок, отрасль, «Аквариус» продолжают инвестировать в себя, свой бизнес, отношения, новые продукты, технологии и т.д. Для нас открытые границы — это прежде всего доступ к технологиям, из-за санкций рынок сейчас от них отрезан. Как только доступ откроют, российская отрасль им воспользуется. Это ускорит развитие рынка. Но, если раньше наш рынок был структурирован, то сейчас — нет, появилось больше источников поставок, их количество практически не поддается счету. Хотя прямой официальный импорт намного лучше: это гарантированные источник, снабжение, поддержка. С параллельным импортом ты не понимаешь, что может произойти. Поэтому открытие границ лучше для всего рынка со всех точек зрения.

Калинин считает, что требования регулятора о закупке российского оборудования для владельцев критической информационной инфраструктуры (сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных и ряда др. компаний) сохранятся, даже в случае возвращения зарубежных игроков. Но присутствие иностранных игроков на потребительском рынке Калинин поддерживает.

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— В момент активной фазы импортозамещения разработчики сфокусированы на национальных приоритетах. Частный пользователь чуть менее требователен к условиям хранения его данных, и ограничивать его выбор нецелесообразно. Если к потребительскому рынку применять те же требования, что к государственному или корпоративному сектору, очевидно, частный пользователь недополучит важные для него сервисы. Конечно, если российские компании будут выпускать конкурентные продукты, это будет супер, они смогут конкурировать на равных, как это сейчас происходит в сегменте enterprise (корпоративных заказчиков. — РБК).

Сейчас доля ведомств и госкомпаний среди заказчиков «Аквариуса» составляет примерно 80%.

Про возможную отмену санкций

В случае отмены санкций на высокотехнологичный импорт, из-за которых зарубежные производители электроники, например тайваньская TSMC, перестали сотрудничать с российскими компаниями, и последние лишились возможности напрямую размещать заказы на зарубежных фабриках, реакция отечественных компаний должна быть, по мнению Калинина, «выборочной». К тем фабрикам, которые отключили доступ российским производителям чипов в феврале 2022 года, «возвращаться в любом случае не надо». Им стоит предпочесть альтернативы из материкового Китая.

По словам Калинина, чтобы получать чипы последнего поколения, еще достаточно продолжительное время придется пользоваться услугами зарубежных фабрик. Но многие задачи можно выполнить, не закупая чипы с топологией 2-8 нанометров (нм), их можно решить на другой топологии. Чем меньше топология, тем меньше энергии потребляет чип и быстрее работает. Для современных смартфонов используются микропроцессоры с топологией 4–5 нм. На данный момент в России существует массовое производство чипов с топологией 90 нм и выше, а также штучное — с 65 нм.

При этом Калинин считает, что технологии будут областью, в которой санкции снимут в последнюю очередь.

Про запрет параллельного импорта

Лучшей мерой по поддержке российских производителей, по словам Калинина, был бы запрет параллельного импорта для тех сегментов оборудования, которое производится в России, например, серверов. Это сразу увеличит рынок в три раза. Либо расширение требований для критической информационной инфраструктуры на новые отрасли или типы компаний.

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— Минпромторг сделал предложение правительству запретить параллельный импорт серверов. Мы это горячо поддерживаем. Благодарны государству, что оно нас поддерживает, например, дает субсидированную ставку. Но в условиях, когда ресурс ограничен, можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов. У нас хороший продукт. Мы это четко понимаем, потому что у нас очень требовательные заказчики. Например, частный Т-Банк у нас крупный заказчик. Это некий proof (подтверждение. — РБК) качества.

То, что российское оборудование, сопоставимое по качеству с иностранным, стоит сильно дороже, Калинин назвал мифом. Он настаивает, что заказчик платит в том числе за безопасность, доверенность оборудования, а также сервис, гарантийное и постгарантийное техобслуживание.

— В случае с параллельным импортом этого нет, а после того, как многие иностранные вендоры ушли с рынка, буквально подставив своих клиентов и их бизнес, вряд ли к ним возможно такое же доверие, как раньше. Да, если в России не будет достаточной серийности, то китайское, американское оборудование будет дешевле. Но нужно учитывать, что, если такое оборудование завозится неофициально, по «контрабандной» схеме, это повышает его стоимость. Кроме того, заказчикам нужно будет самим организовать обслуживание, что также имеет некую цену. А с другой стороны, как увеличить серийность без внутреннего спроса? Кажется, заказчикам пора задуматься не только о краткосрочной выгоде — мы все живем в одной стране и будет здесь жить еще долго.

О технологическом суверенитете

— Раньше у нас, как заказчиков, был доступ к roadmap (дорожной карте продукции. — РБК) Intel, документации на новый процессор за полгода до его выпуска. Мы могли выпускать свой продукт почти одновременно с ними. Сейчас мы адаптировались, научились добывать это другими путями. Ввоз компонентов — это то еще упражнение, особенно в части оплаты. Но, все равно считаю, что в 2022 году нам дали в хорошем смысле такой пинок, что мы хорошо полетели. До 2022 года в течение 30 лет рынок на 80% был по большому счету перепродажей чужих решений. У нас было мало разработчиков, все они жили очень скромненько и бедненько. [То, что произошло в 2022 году] дало значительное ускорение, с одной стороны, а с другой — очень отрезвило всех апологетов, кто громко кричал, зачем это делать в стране, лучше купить решения Oracle, Microsoft, Cisco и дальше по списку. Стало очевидно, и не только нам, а всему миру, что нет, что технологический суверенитет — это важная составляющая.

Сейчас доля российской микроэлектроники в продукции «Аквариуса», по словам главы компании, незначительная. Он отметил, что в России много хороших дизайн-хаусов, есть такой центр и у «Аквариуса», но современной фабрики по их производству пока нет.

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— Это очень сложная и комплексная задача, но для такой страны, как наша, с точки зрения технологического суверенитета, это первоочередная задача. Ровно поэтому, думаю, что санкции на высокотехнологичный импорт будут снимать в последнюю очередь.

Сам «Аквариус», как бизнес, почти на 100% перешел на российское IT-оборудование и частично на отечественный софт. На производстве продолжают использовать импортное оборудование, хотя какие-то элементы были замещены, например софт, система управления производством.