Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
Президент России Владимир Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития страны. Он сказал об этом, выступая на заседание совета по нацпроектам, видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.
«Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России», — сказал Путин.
Он уточнил, что необходимо выделить те направления, по которым российские компании, научные центры и предприятия станут глобальными технологическими лидерами.
На том же заседании президент заявил, что Россия серьезно продвинулась в отрасли дронов, а иностранные специалисты часто копируют эту отечественную технику.
В ноябре правительство России утвердило перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета. Он включает производство беспилотников, автотранспортных роботизированных платформ, композитных материалов.
В список также вошли строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, создание электростанций при условии использования российских турбин и комплектующих, развитие новых месторождений редкоземельных металлов, производство композитных материалов, сборка оборудования, необходимого для работы со сжиженным природным газом, а также проекты в области возобновляемой, водородной и атомной энергетики.
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