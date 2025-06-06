Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России

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Президент России Владимир Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития страны. Он сказал об этом, выступая на заседание совета по нацпроектам, видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.

«Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России», — сказал Путин.

Он уточнил, что необходимо выделить те направления, по которым российские компании, научные центры и предприятия станут глобальными технологическими лидерами.

На том же заседании президент заявил, что Россия серьезно продвинулась в отрасли дронов, а иностранные специалисты часто копируют эту отечественную технику.

В ноябре правительство России утвердило перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета. Он включает производство беспилотников, автотранспортных роботизированных платформ, композитных материалов.

В список также вошли строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, создание электростанций при условии использования российских турбин и комплектующих, развитие новых месторождений редкоземельных металлов, производство композитных материалов, сборка оборудования, необходимого для работы со сжиженным природным газом, а также проекты в области возобновляемой, водородной и атомной энергетики.