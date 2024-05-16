Экс-глава «Сколково»: «Это как бежать вверх по эскалатору, идущему вниз»

Назначенный зампредом ВЭБ.РФ Игорь Дроздов в интервью РБК рассказал об усилении роли Москвы в «Сколково», развитии иностранного сотрудничества и что еще нужно сделать, чтобы наукоград стал российской Кремниевой долиной

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В середине апреля в «Сколково» сменился глава: пост занимавшего эту должность с 2016 года Игоря Дроздова занял Сергей Перов, до этого — первый замруководителя департамента культуры Москвы. Дроздов же с 27 апреля стал зампредом правления госкорпорации ВЭБ.РФ, которая с 2020 года управляет «Сколково».

Смена главы в том числе связывалась с обсуждаемым законопроектом о передаче Москве части вспомогательных функций фонда «Сколково». Что даст усиление роли столицы в «Сколково», о развитии инновационного центра и задачах в новой должности в ВЭБ.РФ Игорь Дроздов рассказал в интервью РБК.

Какой будет роль Москвы в «Сколково»

По словам Игоря Дроздова, для перехода деятельности фонда на новый уровень развития «необходим сильный партнер». В последние годы «Сколково» сконцентрировался на предоставлении финансовых и нефинансовых сервисов резидентам «Сколково», малым технологическим компаниям и индустриальным партнерам, то есть, «по сути, превратился в сервисную организацию».

— Для обеспечения устойчивого роста малых технологических компаний, особенно в капиталоемких отраслях, необходим сформировать спрос от крупных потребителей. Кроме того, ощущается замедление развития инновационной инфраструктуры на территории центра «Сколково». В этом контексте Москва — именно тот партнер, который может дать значительный импульс развитию технологической инфраструктуры инновационного центра и интегрировать разработки его резидентов в экономику города и страны. Не исключаю совместную поддержку крупных технологических проектов ВЭБом и Москвой. Кадровые изменения — лишь часть большого процесса переосмысления роли и возможностей «Сколково» совместно с ВЭБом и Москвой в реализации инновационной повестки страны.

Доходы от нефинансовых сервисов, не связанных с предоставлением в аренду недвижимости — консалтинговых услуг индустриальным партнерам, услуг в области интеллектуальной собственности, образовательных услуг, услуг таможенного брокера — приближаются к 50% выручки фонда и «дочек», которая в 2023 году составила 5,3 млрд руб. При этом операционные расходы в 2024 году составят более 9 млрд руб. В фонд «Сколково» налоговые отчисления от экономической деятельности резидентов не поступают, но сколковские резиденты в прошлом году заплатили 60 млрд руб. налогов в бюджет.

Часть расходов, связанная с публичными полномочиями фонда, эксплуатацией общегородской инфраструктуры и обеспечением безопасности территории, покрывается федеральным бюджетом и бюджетом Москвы. Более глубокое вовлечение в проект Москвы и ВЭБа, как считает Дроздов, позволит в значительной степени компенсировать разницу в доходах и расходах.

Что предлагает законопроект

Из законопроекта следует, что Москве перейдут функции по регулированию градостроительной и лицензированию медицинской деятельности «Сколково», развитие и эксплуатация общегородской территории, организация транспортного обслуживания и коммунального хозяйства. Город должен взять на себя расходы на развитие этой инфраструктуры. Как пояснил Дроздов, детали по каждому направлению должны определить в ближайшие месяцы.

— В общих чертах — это функции городского управления. То, что их выполняла некоммерческая организация, было своего рода экспериментом, необходимым для строительства объектов города на первоначальном этапе. Сейчас это нецелесообразно. Москве эта деятельность будет обходиться дешевле просто за счет эффекта масштаба.

Как пояснил Дроздов, ранее город в части медицинской деятельности отвечал только за территорию Международного медицинского кластера (ММК), теперь предполагается, что Москва сможет выдавать разрешения на ведение подобной деятельности во всем «Сколково». При этом Дроздов отметил, что амбиции Москвы по проекту «Сколково» гораздо шире, чем обозначено в законопроекте. Он напомнил, что город сам занимается развитием технопарков, инвестирует в технологические бизнесы, тестирует инновационные решения.

Сейчас на территории «Сколково» введены в эксплуатацию объекты примерно на 1 млн кв. м, еще на 700 тыс. кв. м идет строительство. Общий план предполагает 3 млн кв. м, то есть 30-35% территории еще предстоит застроить. Существующие объекты недвижимости принадлежат как фонду, так и частным собственникам. Передача Москве принадлежащих фонду зданий не планируется.

— Ряд объектов недвижимости на территории создан за счет частных инвесторов. В «Сколково» для организации исследовательской деятельности земля предоставляется в аренду по льготным ставкам. По нашему опыту успешно реализованы только проекты, которые компании делали для себя. Например, свои исследовательские центры разместили «Сибур», Трубная металлургическая компания, Объединенная авиастроительная корпорация. При принятии решения о размещении центра, нужно учитывать разные факторы: удобно ли будет сотрудникам добираться до офиса, стоимость строительства с учетом повышенных требований к фасаду, как исследовательский центр будет связан с существующей инфраструктурой компании. Поэтому процесс идет непросто. У Москвы есть возможность стимулировать спрос на продукцию, которую здесь будут разрабатывать или производить, что может кардинально изменить ситуацию. Например, если инвестор будет обеспечен форвардным контрактом с условием размещения производства на территории «Сколково», но детали еще будут прорабатываться. Более глубокая интеграция города в управление инновационным центром и дополнение возможностей Москвы потенциалом «Сколково» пойдет на пользу не только непосредственно фонду и ВЭБу, но, в первую очередь, технологическому развитию страны.

Рисков в переходе функций Москве Дроздов не видит: «Мы живем в Москве и видим, как динамично развивается город. Уровень комплексного развития территорий соответствует лучшим мировым аналогам. Кроме того, изменения в закон предполагают, что утверждение генплана «Сколково» будет согласовываться с органами управления фонда».

Как развивается «Сколково»

Идея создания научно-технологического инновационного комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий по примеру американской Кремниевой долины впервые прозвучала в 2009 году. Год спустя по инициативе занимавшего тогда пост президента России Дмитрия Медведева на территории площадью около 400 гектаров между МКАД, Минским и Сколковским шоссе был создан «Сколково». Там расположились технопарк, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), гимназия, жилые кварталы, партнерские центры и др. объекты.

Идея, которая существовала в момент основания «Сколково» 15 лет назад, вспоминает Дроздов, — создать территорию с высокой концентрацией технологического потенциала, которая сочетала бы в себе городскую среду, удобное пространство для работы и кооперации между собой тех, кто на этой территории трудится.

— В технопарке происходит именно так, как задумывалось: арендаторы помещений знакомятся друг с другом, вступают в коллаборации и создают совместные продукты. Технопарк заполнен на 100% по достаточно высоким ставкам. Это мощное сообщество стартапов, сконцентрированное в одном здании. Многие из них даже разместили в технопарке мелкосерийное производство. Но если говорить о кооперации в масштабах всей территории инновационного центра, то ее пока не хватает. Думаю, такую синергию можно достичь, создавая научно-производственные кластеры по определенным направлениям. Прообразом может стать квантовый кластер на территории «Сколково», в котором сосредоточена научно-исследовательская и производственная деятельность уже состоявшихся компаний и стартапов. Полагаю, что есть все условия для создания в «Сколково» биотехнологического кластера.

Дроздов отметил заметный рост выручки сколковских резидентов в последние два года. По итогам 2023 года показатель составил 508 млрд руб., тогда как в 2021-м равнялся 247 млрд руб. У 31 компании в прошлом году выручка превысила 2 млрд руб. В 2026 году, по оценке Дроздова, совокупная выручка резидентов превысит 1 трлн руб.

— Многие компании даже после того, как переросли статус стартапа и превратились в представителей среднего и крупного бизнеса, не хотят переезжать из «Сколково». Но им необходима площадь для расширения, развития производства. В этом плане рассчитываю на партнерство в Москвой, которое может помочь создать на территории дополнительные площадки для мелкосерийного производства. Например, в «Сколково» сформировалось отдельное направление в области реабилитации и ассистивных технологий (устройства, программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. — РБК). Среди наших участников такие компании, как «Моторика» и «Салют Орто» (делают протезы конечностей. — РБК), «Косима» (нейроинтерфейсы. — РБК). Эти компании уже на рынке и у них большие планы по масштабированию производства.

Сейчас в «Сколково» более 4 тыс. стартапов, которые, по словам Дроздова, «уже невозможно сопровождать командой фонда в индивидуальном порядке». Такое сопровождение фонд сможет предложить 200-300 перспективным компаниям по приоритетным направлениям в сфере deep-tech (глубинные технологии, то есть основанные на инновациях или научных достижениях). «Для остальных стартапов, а это примерно 90%, фонд предлагает так называемые массовые стандартизированные сервисы, — говорит Дроздов. — Для этой цели в конце прошлого года начали создавать так называемую платформу роста, упрощенно — мобильного приложения, в котором каждый участник получит доступ к более 20 сервисам, в том числе для диагностики своего проекта, помощи в разработке стратегии развития, создании продукта, содействия продажам и т.п.». Цель проекта, по его словам, — в течение года охватить более 50% сколковских компаний.

Еще одно направление — сервисы для индустриальных партнеров: помощь в поиске технологий, разработка инновационных стратегий, аналитические исследования и пр. Выручка от этих услуг, по ожиданиям Дроздова, в этом году превысит 1 млрд руб. и может удвоиться в ближайшее время.

— Мы постоянно ведем диалог с Минфином и повышаем эффективность расходов. Финансирование операционных расходов фонда за счет федерального бюджета постоянно сокращается. Это серьезный вызов. Это как бежать вверх по эскалатору, идущему вниз. Бежать нужно достаточно быстро, чтобы хотя бы оставаться на месте. Но это стимулирует фонд улучшать работу. Поэтому создание новых коммерческих продуктов, как отклик на запросы стартапов и партнеров, — является, пожалуй, важнейшим способом доказать операционную эффективность.

Про иностранную кооперацию

До начала специальной военной операции у «Сколково» было много иностранных партнеров из недружественных стран.

— Конечно, санкции повлияли (были введены в августе 2022 года. — РБК), зарубежных партнеров у фонда практически не осталось. Но, надо признать, что, изначально такие крупные компании присоединялись к «Сколково», прежде всего, для PR- и GR-эффекта. Тех, кто что-то здесь активно делал, можно было пересчитать по пальцам. На данный момент на территории «Сколково» иностранные партнеры представлены иранской и тунисской компаниями (иранская FANAP, разрабатывающая решения для банков в области финансовых платежей, больших данных, блокчейна, искусственного интеллекта, открыла офис; тунисская Telnet создала R&D-центр для проектирования и разработки инновационных космических датчиков. — РБК). Обсуждается открытие офисов, представительств и создание исследовательских центров в «Сколково» с рядом индийских компаний из сельского хозяйства, медицины и IT.

Дроздов отметил, что сравнивать взаимодействие с западные компаниями и с восточными сложно, поскольку на момент создания «Сколково» первые присутствовали на российском рынке 15-20 лет, многие имели исследовательские центры. Их приходилось убеждать в том, чтобы они открыли еще один такой центр, но уже на территории «Сколково».

— Как правило, компания думает об открытии исследовательского центра за рубежом уже после того, как вышла на соответствующий рынок, имеет на нем продажи и производственные мощности. Сейчас многие компании из дружественных странах делают только первые шаги в России. Уверен, что в недалекой перспективе они будут принимать решения о размещении здесь в том числе исследовательских центров.

Осенью 2022 года фонд «Сколково» открыл представительство в Индии. По словам Дроздова, оно продолжает работать, организует бизнес-миссии для различных компаний, встречи с индийскими партнерами. В том числе через это представительство ведутся переговоры с индийскими компаниями о размещении исследовательских центров в «Сколково». Уже восемь лет существует представительство фонда в Китае. Делать еще где-то такие представительства пока не планируется.

Про экспорт российских технологий

По словам Дроздова, у фонда есть KPI обеспечить 20 экспортных контрактов резидентов в 2024 году. В прошлом году «Сколково» запустил для стартапов, желающих начать экспортировать, обучающую программу Sk Global Camp. В 2023 году в ней приняли участие 80 компаний, и было заключено 12 экспортных контрактов. В этом году в программу набрали 100 компаний.

— Понятно, что сейчас есть большие возможности на российском рынке, но когда-нибудь этот потенциал исчерпается, и необходимо будет искать возможности для экспорта. Всего более 400 компаний «Сколково» экспортируют в 102 страны мира. В 2023 году это в основном были страны БРИКС и ближнего зарубежья.

О назначении в ВЭБ.РФ

Основная задача Дроздова в новой должности — внедрение механизмов поддержки банком высокотехнологичных проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета.

— В такие проекты сложно привлекать традиционное банковское финансирование, потому что у них повышенные технологические и предпринимательские риски. То, что имеет хорошую доходность часто не связано с обеспечением технологического суверенитета. Создание и внедрение многих технологий, обеспечивающих такой суверенитет, напротив, нередко убыточно. Возникает дилемма: обеспечение национальной безопасности или экономическая эффективность. В определенных случаях, на мой взгляд, она должна решаться в пользу нацбезопасности.

По словам, Дроздова, сейчас есть возможность попробовать создавать такие технологии руками частных инвесторов, но последних нужно заинтересовать, предложить им преференции, меры поддержки. В числе своих задач новый зампред ВЭБ.РФ назвал разработку критериев, по которым будут выбирать проекты, меры их поддержки и т.д. Он не исключил, что будут разрабатываться дополнительные меры поддержки.

— ВЭБ.РФ благодаря своей специфике обеспечивает бизнес длинными деньгами, что необходимо для реализации капиталоемких проектов. Они, в свою очередь, часто являются крупными заказчиками высокотехнологичной продукции. Наша цель — соединить крупный бизнес и технологические стартапы, обеспечить дополнительную отдачу всего проекта.

Среди других задач в новой должности — координация деятельности институтов развития («Сколково», Агентства технологического развития, Фонда содействия инноваций, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Фонда развития промышленности и др.), создание единой информационной среды, чтобы было видно, кто кого поддерживает и что делает в режиме реального времени.