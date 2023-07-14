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Собянин анонсировал создание в «Сколково» московского квантового кластера

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Максим Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы)

Сергей Собянин в ходе пленарного заседания форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» заявил о создании в Москве нового центра профильных исследований и разработок, который будет функционировать на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково». Эту информацию столичный градоначальник опубликовал в своем телеграм-канале.

Ключевым пунктом соглашения, которое в рамках форума подписали Сергей Собянин, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев и председатель совета директоров Российского квантового центра Дмитрий Зауэрс, является строительство лабораторно-промышленного комплекса в «Сколково». Планируется построить корпуса площадью около 20 тыс. кв. м.

По словам мэра Москвы, на базе нового кластера оборудуют 27 лабораторий, будут работать 15 научных групп Российского квантового центра, а также разместят стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов.

«Все работы планируем завершить уже к концу 2024 года, — уточнил глава города. — Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 6,5 млрд руб.».

Финансировать проект будут по механизму льготного инвестиционного кредитования по ставке 3% через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Собянин добавил, что в последние годы в столице запустили ряд научно-технологических акселераторов и успешно реализовали множество пилотных проектов в этой сфере. Кроме того, в городе сосредоточены ведущие профильные научные центры и предприятия.

«Все это сделало Москву крупнейшим российским центром разработки и внедрения квантовых технологий», — подчеркнул мэр.

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Теги
Москва Сколково Квантовые технологии Российский квантовый центр Росатом Сергей Собянин
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