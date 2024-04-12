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У «Сколково» сменился глава

Сергей Перов сменил Игоря Дроздова на посту главы фонда «Сколково»
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Пост председателя правления фонда «Сколково» занял бывший первый заместитель руководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов. Игорь Дроздов станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ
Сергей Перов
Сергей Перов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

В пятницу, 12 апреля, совет директоров фонда «Сколково» рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления. Об этом рассказал источник РБК, знакомый с повесткой совета. Занимавший эту должность с 2016 года Игорь Дроздов станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (управляет «Сколково»), будет курировать блок инновационных институтов развития и координировать в рамках группы развития. Он также займет должность заместителя председателя совета директоров фонда «Сколково».

По словам собеседника РБК, Перов вступит в должность 27 апреля. До «Сколково» с ноября 2018 года он занимал пост первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы. Ранее, в 2014–2015-м, возглавлял компанию «Красный Квадрат Проект», в 2012–2013 годах в правительстве России занимался вопросами политики в области культуры, а в 2013–2014-м был заместителем председателя правительства Московской области, где курировал те же области. В 2010–2012 годах работал в администрации президента в сфере гуманитарной политики и общественных связей.

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Представитель пресс-службы ВЭБ.РФ отказался от комментариев.

Назначение в том числе связано с обсуждениями более тесного взаимодействия «Сколково» с Москвой. В конце марта на портале Regulation.gov.ru появился проект, из которого следует, что правительство передаст Москве часть вспомогательных функций фонда «Сколково»: регулирование градостроительной и медицинской деятельности, развитие и эксплуатацию общегородской территории, организацию транспортного обслуживания и коммунального хозяйства. Предполагается, что город возьмет на себя и расходы на развитие этой инфраструктуры.

Что такое «Сколково»

Экосистема «Сколково» появилась в качестве аналога американской Кремниевой долины в 2010 году по инициативе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева. На территории расположились технопарк, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Sk Capital и др. Фонд «Сколково» — это управляющая компания, которая предоставляет сервисы для развития компаний: проводит скаутинг технологий, экспертизу инновационных проектов, обучение стартапов, помогает получать патенты на интеллектуальную собственность в России и за рубежом, оказывает услуги таможенного брокера. Кроме того, вместе с Минцифры поддерживает первое промышленное внедрение разработок малых и средних компаний, финансируя до 80% затрат заказчика; выдает гранты дизайн-центрам в области микроэлектроники; возмещает до 50% вложений физлиц в сколковских резидентов и университетские стартапы.

По данным СПАРК, по итогам 2023 года выручка фонда «Сколково» составила 1,7 млрд руб., а чистая прибыль — 355 млн руб.

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