У «Сколково» сменился глава

Пост председателя правления фонда «Сколково» занял бывший первый заместитель руководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов. Игорь Дроздов станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ

Сергей Перов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

В пятницу, 12 апреля, совет директоров фонда «Сколково» рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления. Об этом рассказал источник РБК, знакомый с повесткой совета. Занимавший эту должность с 2016 года Игорь Дроздов станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (управляет «Сколково»), будет курировать блок инновационных институтов развития и координировать в рамках группы развития. Он также займет должность заместителя председателя совета директоров фонда «Сколково».

По словам собеседника РБК, Перов вступит в должность 27 апреля. До «Сколково» с ноября 2018 года он занимал пост первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы. Ранее, в 2014–2015-м, возглавлял компанию «Красный Квадрат Проект», в 2012–2013 годах в правительстве России занимался вопросами политики в области культуры, а в 2013–2014-м был заместителем председателя правительства Московской области, где курировал те же области. В 2010–2012 годах работал в администрации президента в сфере гуманитарной политики и общественных связей.

Представитель пресс-службы ВЭБ.РФ отказался от комментариев.

Назначение в том числе связано с обсуждениями более тесного взаимодействия «Сколково» с Москвой. В конце марта на портале Regulation.gov.ru появился проект, из которого следует, что правительство передаст Москве часть вспомогательных функций фонда «Сколково»: регулирование градостроительной и медицинской деятельности, развитие и эксплуатацию общегородской территории, организацию транспортного обслуживания и коммунального хозяйства. Предполагается, что город возьмет на себя и расходы на развитие этой инфраструктуры.