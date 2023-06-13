Первые беспилотные «Камазы» запустят на трассу «Нева» 14 июня

Беспилотные грузовики «Камаза» прошли испытания в ФГУП «НАМИ». О том, что грузоперевозки по трассе М-11 начнутся в июне ранее говорил гендиректор компании Михаил Матасов

Участок автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Первые беспилотные грузовики «Камаз» начнут осуществлять перевозку грузов по трассе М-11 Москва — Петербург 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики «Камаз» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву», — говорится в сообщении.

Отработка беспилотной доставки проходит в рамках экспериментального правого режима на трассе М-11 «Нева». В проекте участвуют ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение». В проекте также принимают участие компании «Камаз», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит» и оператор дороги «Автодор».

Беспилотники, допущенные к испытаниям, прошли оценку соответствия требованиям безопасности в лабаротарии ФГУП «НАМИ». На сегодняшний день процедуру полностью прошла только компания «Камаз». Ожидается, что скоро на трассе М-11 появится беспилотные грузовики «Сберавтотех».

О том, что «Камаз» начнет беспилотные грузоперевозки в июне этого года, в феврале сообщил гендиректор компании Михаил Матасов. Оператором перевозок будет «дочка» КАМАЗа — ООО «Инновационный центр «КАМАЗ». По словам Матасова, поначалу перевозить грузы будут на пяти тягачах, в которых на пассажирском месте будут сидеть операторы. Отказаться от присутствия человека в кабине планируют к 2025 году, когда должны достроить обход трассы вокруг Твери.