Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Президент Сербии предупредил об эскалации на Украине Политика, 02:42
В Калиниграде потушили пожар на заводе площадью 1300 кв м Общество, 02:36
Первые беспилотные «Камазы» запустят на трассу «Нева» 14 июня Экономика, 01:39
Вильфанд спрогнозировал «настоящее лето» в Москве на этой неделе Общество, 01:32
«Ничего не видел, бессвязно говорил». Что привело к отравлениям сидром Общество, 01:12
Президент Латвии назвал «главный вопрос» при принятии Украины в НАТО Политика, 01:00
Нидерланды не смогли заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях Политика, 00:40
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
США увидели шанс для переговоров после наступления Украины Политика, 00:20
Президент Бразилии не увидел военного решения конфликта на Украине Политика, 00:11
Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет Экономика, 00:00
В ICAN заявили о тайном размещении ядерного оружия США в Европе Политика, 12 июн, 23:35
На пенсии – в политику: каким был Сильвио Берлускони в разные годы. Видео Политика, 12 июн, 23:22
Макрон оценил продолжительность наступления Украины Политика, 12 июн, 23:21
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 12 июн, 23:13
Экономика ,  
0 

Первые беспилотные «Камазы» запустят на трассу «Нева» 14 июня

Минтранс: первые российские беспилотные грузовики 14 июня начнут перевозку грузов по М-11
Беспилотные грузовики «Камаза» прошли испытания в ФГУП «НАМИ». О том, что грузоперевозки по трассе М-11 начнутся в июне ранее говорил гендиректор компании Михаил Матасов
Участок автодороги М-11 &laquo;Москва&nbsp;&mdash; Санкт-Петербург&raquo;
Участок автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Первые беспилотные грузовики «Камаз» начнут осуществлять перевозку грузов по трассе М-11 Москва — Петербург 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики «Камаз» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву», — говорится в сообщении.

Отработка беспилотной доставки проходит в рамках экспериментального правого режима на трассе М-11 «Нева». В проекте участвуют ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение». В проекте также принимают участие компании «Камаз», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит» и оператор дороги «Автодор».

Беспилотники, допущенные к испытаниям, прошли оценку соответствия требованиям безопасности в лабаротарии ФГУП «НАМИ». На сегодняшний день процедуру полностью прошла только компания «Камаз». Ожидается, что скоро на трассе М-11 появится беспилотные грузовики «Сберавтотех».

О том, что «Камаз» начнет беспилотные грузоперевозки в июне этого года, в феврале сообщил гендиректор компании Михаил Матасов. Оператором перевозок будет «дочка» КАМАЗа — ООО «Инновационный центр «КАМАЗ». По словам Матасова, поначалу перевозить грузы будут на пяти тягачах, в которых на пассажирском месте будут сидеть операторы. Отказаться от присутствия человека в кабине планируют к 2025 году, когда должны достроить обход трассы вокруг Твери.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Минтранс беспилотники КАМАЗ М-11 Москва — Петербург
Материалы по теме
Япония ввела санкции против НПО им. Лавочкина, КамАЗа и «Сколтеха»
Политика
КАМАЗ в июне запустит беспилотные грузоперевозки по трассе М11 «Нева»
Технологии и медиа
YouTube заблокировал аккаунт КАМАЗа из-за санкций
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter