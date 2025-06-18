Глава КАМАЗа поехал на ПМЭФ на грузовике без водителя

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Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин поехал на ПМЭФ на беспилотном грузовике, следует из видео, которое опубликовано в телеграм-канале компании.

«Поехали», — говорит голос за кадром. На видео видно, как грузовик едет по трассе по указателю «Санкт-Петербург».

На трассе М-11 «Нева» с 2022 года действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) — в течение трех лет на ней тестируются беспилотники. Сейчас в эксперименте участвуют шесть компаний: помимо КАМАЗа, например, X5 Logistics и «Магнит». В 2023 году по трассе запустили беспилотные грузовики КАМАЗ.