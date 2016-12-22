Глава «Почты России» рассказал о деталях работы с «Магнитом»

Николай Подгузов (Фото: Михаил Мордасов для РБК)

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал РБК о стратегическом партнерстве между ВТБ, сетью розничных магазинов «Магнит» и «Почтой России» после продажи бизнесменом Сергеем Галицким банку 29,1% акций ретейлера.

«Мы заинтересованы в максимальной синергии сетей «Магнит» и «Почта России». На это было нацелено наше стратегическое партнерство, и точек пересечения и сопряжения достаточно многого», — заявил Подгузов.

По его словам, планируется создать не менее 40 логистических центров разного уровня, которые можно будет «совместно использовать гораздо более эффективно». Кроме того, он не исключил, что в магазинах сети могут появиться точки выдачи посылок.

«Розничный формат в рамках работы почтового отделения уже существует и приносит более 10% выручки ФГУП. С заключением этого партнерства мы бы рассчитывали получить от «Магнита» и экспертизу, и опыт, и навыки развития розничного сегмента в рамках «Почты России», — отметил он.

Также Подгузов​ сообщил о планах создания food-ретейл​а. Он считает, что в этом «динамично развивающемся» сегменте рынка может помочь курьерская служба «Почты России», которая действует в 256 городах России.

По его словам, на развитие сотрудничества между «Магнитом» и «Почтой России» потребуется не менее 30 млрд руб.

Сергей Галицкий объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ 16 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. После этого акции ретейлера на открытии торгов Московской биржи снизились на 4,8%, до 4652 руб. за бумагу.

Сергею Галицком, возглавлявшему «Магнит» на протяжении 25 лет, как отметили присутствовавшие в момент оглашения сделки, это решение далось очень непросто: в первые секунды казалось, что он старается не заплакать, после чего попросил воды. Позже Галицкий попрощался с сотрудниками компании у входа в штаб-квартиру в Краснодаре словами «никто не умер». При этом совет директоров «Магнита» одобрил отставку Сергея Галицкого с поста гендиректора.