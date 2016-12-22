Галицкий не сдержал эмоции при объявлении о продаже «Магнита»

Сергей Галицкий, возглавлявший сеть розничных магазинов на протяжении 25 лет, пытался сдержать эмоции, объявляя о сделке с ВТБ, сообщает присутствовавший на форуме в Сочи корреспондент РБК

Сергей Галицкий (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg / Getty Images)

Объявление о сделке между «Магнитом» и ВТБ началось с объявления ее параметров — 29,1% акций за 138 млрд руб., передает корреспондент РБК. После этого Андрей Костин, глава банка, передал слово основателю «Магнита» Сергею Галицкому. Бизнесмену его комментарий, как отметили присутствовавшие, дался очень непросто: в первые секунды казалось, что он старается не заплакать, после чего попросил воды.

«25 лет я возглавлял компанию. Это достаточно большой срок. (Водички дай мне.) И я думаю, что пришло время что-то изменить в своей жизни, потому что, мне кажется, что это было хорошее время. (…) В двух словах, я думаю, что это непростое для меня решение было по причине того, что это слишком долгий процесс. Все-таки я основал эту компанию, но время идет, ничего не вечно», — сказал Галицкий после подписания соглашения на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Галицкий рассказал, что он с инвесторами по-разному видят будущее компании. Он добавил, что не будет «стоять поперек процесса».

После завершения сделки у основателя «Магнита» останется 3% акций компании. Группа ВТБ, в свою очередь, станет крупнейшим акционером, рассказал Костин. Он назвал ее крупнейшей розничной сетью по количеству торговых точек и добавил, что ВТБ видит «огромный потенциал» для развития сегмента.

Костин также подчеркнул, что кредитная организация не планирует «вечно оставаться в активе» «Магнита». Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев рассказал, что банк «в среднем» владеет инвестициями от двух до пяти лет.

26 января акции «Магнита» подешевели на примерно 5%, после того как компания опубликовала неаудированные результаты деятельности за прошедший год по МСФО. Компания, согласно этим данным, получила чистую прибыль в размере 35,53 млрд руб., что почти на 20 млрд руб. меньше показателей прошлого года.

После сообщений о приобретении ВТБ доли в «Магните» акции последнего на Московской бирже упали на почти 5%. По состоянию на 12:51 мск акция торговалась на отметке 4641 руб. Капитализация «Магнита» составила на 12:51 456,5 млрд руб.