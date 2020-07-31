Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 73,36 (+1,13) Инвестиции, 30 июл, 13:18
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 86,25 (+1,34) Инвестиции, 30 июл, 13:18
«Спартак» пожелал Кокорину сделать правильный выбор Спорт, 08:43 Дегтярев сообщил о планах «проситься» к Путину после ознакомления с краем Политика, 08:38 При пожаре на базе отдыха в Алтайском крае пострадали два человека Общество, 08:25 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:09 Медиапроекты Шкулева и американской Hearst впервые получили господдержку Технологии и медиа, 08:02 Правительство выделит деньги на защиту Хабаровска и Кубани от паводков Общество, 08:02 Будет сложнее: какие перемены ждут владельцев офисной недвижимости Pro, 08:00 Китай официально запустил конкурента ГЛОНАСС и GPS Технологии и медиа, 07:38 В Новосибирске нашли двух пропавших детей Общество, 07:33 При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» в Крыму погибли восемь человек Общество, 07:19 Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus Бизнес, 07:00 Глава ВОЗ возложил вину за вспышки COVID-19 на молодежь Общество, 06:50 Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2 Бизнес, 06:30 Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое Технологии и медиа, 06:05
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Минске оппозиция собрала многотысячный митинг, в США предложили Украине ежегодную военную помощь в $300 млн, как получить кешбэк за поездки по России, Трамп передумал переносить выборы; главные новости — в обзоре РБК

На акции оппозиции в Минске насчитали 63 тыс. человек

В четверг в Минске прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, супруги блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться, но был задержан.

  • Акция проходила в формате концерта в парке Дружбы народов. По данным правозащитного центра «Весна», на митинг собралось 63 тыс. человек. О задержаниях участников мероприятия не сообщалось.
  • На митинге выступили близкие Виктора Бабарико, Павла Северинца, Николая Статкевича, Дмитрия Фурманова, Валерия Цепкало, а также сама Тихановская.

    Video

  • Она пообещала сделать три вещи, в случае если станет президентом: освободить политических и экономических заключенных, провести референдум по возвращении Конституции 1994 года, а также в течение полугода провести новые выборы главы государства.

В США посулили Украине $300 млн военной помощи в год

После утверждения бюджета Пентагона на следующий год Украина должна получить по военной линии от США $250 млн. Члены сенатского комитета по иностранным делам предложили сделать военную помощь ежегодной.

  • Они разработали законопроект, предусматривающий выделение Украине $300 млн каждый год, в том числе на летальное оружие. Еще $4 млн сенаторы предложили направлять на подготовку украинских офицеров.
  • Законопроект также обязывает Белый дом назначить специального посланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в «нормандском формате», а Госдеп — создать рабочую группу по Украине с европейскими союзниками.
  • Один из авторов документа, Джин Шахин, сказал, что «поддержка Украины против агрессии Кремля является важнейшим приоритетом национальной безопасности США и важна для глобальной стабильности».

Правила получения туристического кешбэка обновились

Для восстановления туристической отрасли в России будет реализована программа кешбэка за туры по стране — отдыхающим вернут от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, окно продаж туров с кешбэком продлится неделю.

  • По ее словам, о дате старта программы будет объявлено заранее, чтобы граждане смогли подобрать себе подходящий тур.
  • «Воспользоваться смогут все желающие, все граждане нашей страны, которые захотят отдохнуть в России в августе и вплоть до конца года», — добавила глава Ростуризма.
  • После выбора тура участнику программы останется только оплатить тур и дождаться, когда на счет вернется часть суммы. «Произойдет это максимум в течение пяти дней», — уточнила Догузова.

Трамп передумал переносить выборы президента США

Накануне, 30 июля, президент США допустил, что очередные выборы главы государства, назначенные на 3 ноября 2020 года, могут быть отложены. Позже он уточнил, что выступает против переноса.

  • «Я не хочу откладывать. Я хочу провести выборы [в ноябре]. <…> Но я не хочу видеть нечестные выборы», — сказал Дональд Трамп журналистам.
  • Опасения президента вызвало голосования по почте, которое будет применено на этих выборах в связи с пандемией. По его словам, из-за этого результаты выборов могут стать известны лишь через «неделю, или месяц, или даже годы».
  • «Я не хочу ждать три месяца [результатов], а потом выяснить, что все [отправленные по почте] бюллетени исчезли и выборы ничего не значат», — сказал он.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter