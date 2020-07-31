Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Минске оппозиция собрала многотысячный митинг, в США предложили Украине ежегодную военную помощь в $300 млн, как получить кешбэк за поездки по России, Трамп передумал переносить выборы; главные новости — в обзоре РБК

На акции оппозиции в Минске насчитали 63 тыс. человек

В четверг в Минске прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, супруги блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться, но был задержан.

Акция проходила в формате концерта в парке Дружбы народов. По данным правозащитного центра «Весна», на митинг собралось 63 тыс. человек. О задержаниях участников мероприятия не сообщалось.

На митинге выступили близкие Виктора Бабарико, Павла Северинца, Николая Статкевича, Дмитрия Фурманова, Валерия Цепкало, а также сама Тихановская. Video

Она пообещала сделать три вещи, в случае если станет президентом: освободить политических и экономических заключенных, провести референдум по возвращении Конституции 1994 года, а также в течение полугода провести новые выборы главы государства.

В США посулили Украине $300 млн военной помощи в год

После утверждения бюджета Пентагона на следующий год Украина должна получить по военной линии от США $250 млн. Члены сенатского комитета по иностранным делам предложили сделать военную помощь ежегодной.