Что случилось за ночь. Главные новости РБК
На акции оппозиции в Минске насчитали 63 тыс. человек
В четверг в Минске прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, супруги блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться, но был задержан.
- Акция проходила в формате концерта в парке Дружбы народов. По данным правозащитного центра «Весна», на митинг собралось 63 тыс. человек. О задержаниях участников мероприятия не сообщалось.
- На митинге выступили близкие Виктора Бабарико, Павла Северинца, Николая Статкевича, Дмитрия Фурманова, Валерия Цепкало, а также сама Тихановская.
- Она пообещала сделать три вещи, в случае если станет президентом: освободить политических и экономических заключенных, провести референдум по возвращении Конституции 1994 года, а также в течение полугода провести новые выборы главы государства.
В США посулили Украине $300 млн военной помощи в год
После утверждения бюджета Пентагона на следующий год Украина должна получить по военной линии от США $250 млн. Члены сенатского комитета по иностранным делам предложили сделать военную помощь ежегодной.