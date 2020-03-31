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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Насколько упала деловая активность россиян, новые жертвы коронавируса в Москве, кто мог приобрести венесуэльские активы «Роснефти», США ожидают вторую волну COVID-19; главные новости — в обзоре РБК

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Специалисты решили проанализировать косвенные индикаторы падения экономической активности на фоне введения ограничений в связи с пандемией коронавируса.

  • Так, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сокращение потребления электроэнергии в России на 10% (с поправкой на температуру на 8%) может говорить о снижении экономической активности на 16%, а в ЦФО — на 22%.
  • Дорожный трафик в Московском регионе 30 марта в вечерний час пик был на 70–80% ниже среднего показателя 2019 года, указывают данные компании TomTom. Кроме того, в минувшие выходные москвичи стали на 70% реже использовать приложение Citymapper, отслеживающее использование транспорта в городе.
  • В то же время заметно увеличился объем интернет-трафика. По данным провайдеров, за прошедшую неделю в Московском регионе он вырос на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года.

В Москве умерли еще четверо заразившихся COVID-19

За сутки в столице скончались еще четыре человека с пневмонией, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил московский оперативный штаб. Таким образом, всего погибли 11 человек, зараженных вирусом.

  • Возраст умерших варьировался от 76 до 86 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Двое из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
  • По словам вице-мэра столицы Анастасии Раковой, сейчас идет взрывной рост заболеваемости. Однако многие горожане не хотят следовать рекомендациям по борьбе с распространением коронавируса. Например, в эти выходные «десятки тысяч людей» выбирались на шашлыки в парк, играли на спортивных и детских площадках.
  • Власти ввели режим самоизоляции для всех жителей, после чего, по словам Раковой, ситуация улучшилась. Столичные власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, пообещала она.

Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

В субботу, 28 марта, стало известно, что «Роснефть» продаст свои венесуэльские активы компании, на 100% принадлежащей правительству России. Ее название тогда не упоминалось.

  • В тот же день Росимущество учредило новую компанию «Росзарубежнефть», которая будет, в частности, заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
  • «Росзарубежнефть» зарегистрирована в Москве, ее уставный капитал составляет 322,7 млрд руб. Генеральный директор компании — Николай Рыбчук. Его полный тезка — член Совета ветеранов Анголы, бывший военный атташе и представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в стране. В Анголе служил в середине 1980-х и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В США предрекли вторую волну коронавируса осенью

Коронавирус носит цикличный характер и этой осенью в США может произойти вторая вспышка COVID-19, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

  • Однако на сей раз граждане будут лучше подготовлены. Фаучи считает, что к тому моменту положение в США изменится, в частности появится возможность своевременно проводить тестирование.
  • Американский лидер Дональд Трамп заявил, что страна готова к возможному повторению вспышки COVID-19. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», — сказал он.
  • США сейчас находятся на первом месте по числу зараженных инфекцией: по данным Университета Джонса Хопкинса, это более 164 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали более 3 тыс. граждан.
Автор: Сергей Витько
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