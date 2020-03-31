Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
Специалисты решили проанализировать косвенные индикаторы падения экономической активности на фоне введения ограничений в связи с пандемией коронавируса.
- Так, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сокращение потребления электроэнергии в России на 10% (с поправкой на температуру на 8%) может говорить о снижении экономической активности на 16%, а в ЦФО — на 22%.
- Дорожный трафик в Московском регионе 30 марта в вечерний час пик был на 70–80% ниже среднего показателя 2019 года, указывают данные компании TomTom. Кроме того, в минувшие выходные москвичи стали на 70% реже использовать приложение Citymapper, отслеживающее использование транспорта в городе.
- В то же время заметно увеличился объем интернет-трафика. По данным провайдеров, за прошедшую неделю в Московском регионе он вырос на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года.
В Москве умерли еще четверо заразившихся COVID-19
За сутки в столице скончались еще четыре человека с пневмонией, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил московский оперативный штаб. Таким образом, всего погибли 11 человек, зараженных вирусом.