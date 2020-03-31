Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Возраст умерших варьировался от 76 до 86 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Двое из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам вице-мэра столицы Анастасии Раковой, сейчас идет взрывной рост заболеваемости. Однако многие горожане не хотят следовать рекомендациям по борьбе с распространением коронавируса. Например, в эти выходные «десятки тысяч людей» выбирались на шашлыки в парк, играли на спортивных и детских площадках.

Власти ввели режим самоизоляции для всех жителей, после чего, по словам Раковой, ситуация улучшилась. Столичные власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, пообещала она.

Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

В субботу, 28 марта, стало известно, что «Роснефть» продаст свои венесуэльские активы компании, на 100% принадлежащей правительству России. Ее название тогда не упоминалось.

В тот же день Росимущество учредило новую компанию «Росзарубежнефть», которая будет, в частности, заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Росзарубежнефть» зарегистрирована в Москве, ее уставный капитал составляет 322,7 млрд руб. Генеральный директор компании — Николай Рыбчук. Его полный тезка — член Совета ветеранов Анголы, бывший военный атташе и представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в стране. В Анголе служил в середине 1980-х и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В США предрекли вторую волну коронавируса осенью

Коронавирус носит цикличный характер и этой осенью в США может произойти вторая вспышка COVID-19, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.