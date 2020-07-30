Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Детская» госпомощь пошла на оплату долгов, Дегтярев нашел на митингах в Хабаровске грузинских провокаторов, главы ИТ-гигантов ответили на претензии конгресса, в чем риск возврата денег с Forex; главные новости — в обзоре РБК

Госпомощь для детей пошла на погашение микрозаймов

В сервисе CloudPayments подсчитали, что объем погашений микрозаймов начал расти со второй недели июня, после того как россияне стали получать пособия на детей по 10 тыс. руб., которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.

Вторая волна выплат президентских пособий пришлась на начало июля, тогда же зафиксировано значительное улучшение собираемости долгов. Эту тенденцию РБК подтвердили также крупнейшие микрофинансовые организации.

Однако рост объема возврата долгов был связан не только с госпомощью. Летом в большинстве регионов России были сняты жесткие санитарные ограничения, люди смогли вернуться на работу. Значительный рост возвратов пришелся на зарплатные дни.

Банк России сообщал, что по итогам первого квартала 2020 года объем выданных населению микрозаймов составлял 177 млрд руб. В апреле—мае портфель сокращался, указал ЦБ, но не раскрыл конкретных значений.

Дегтярев нашел провокаторов из Грузии на хабаровских митингах

У первых акций в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала не было организаторов, но вскоре митингами заинтересовались провокаторы, в том числе иностранцы. Об этом врио губернатора края Михаил Дегтярев заявил в интервью генпродюсеру RTVI Сергею Шнурову.