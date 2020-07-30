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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Детская» госпомощь пошла на оплату долгов, Дегтярев нашел на митингах в Хабаровске грузинских провокаторов, главы ИТ-гигантов ответили на претензии конгресса, в чем риск возврата денег с Forex; главные новости — в обзоре РБК

Госпомощь для детей пошла на погашение микрозаймов

В сервисе CloudPayments подсчитали, что объем погашений микрозаймов начал расти со второй недели июня, после того как россияне стали получать пособия на детей по 10 тыс. руб., которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.

  • Вторая волна выплат президентских пособий пришлась на начало июля, тогда же зафиксировано значительное улучшение собираемости долгов. Эту тенденцию РБК подтвердили также крупнейшие микрофинансовые организации.
  • Однако рост объема возврата долгов был связан не только с госпомощью. Летом в большинстве регионов России были сняты жесткие санитарные ограничения, люди смогли вернуться на работу. Значительный рост возвратов пришелся на зарплатные дни.
  • Банк России сообщал, что по итогам первого квартала 2020 года объем выданных населению микрозаймов составлял 177 млрд руб. В апреле—мае портфель сокращался, указал ЦБ, но не раскрыл конкретных значений.

Дегтярев нашел провокаторов из Грузии на хабаровских митингах

У первых акций в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала не было организаторов, но вскоре митингами заинтересовались провокаторы, в том числе иностранцы. Об этом врио губернатора края Михаил Дегтярев заявил в интервью генпродюсеру RTVI Сергею Шнурову.

  • По словам Дегтярева, в регион «слетелись все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы». «Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — заявил Дегтярев.
  • Он также объяснил логику своего назначения: «Я здесь никого не знаю из бизнеса, чиновников, правоохранителей, организованных преступных сообществ <...> И именно это есть мое преимущество».
  • Президент Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора 20 июля. В тот же день глава государства отрешил от должности Фургала в связи с утратой доверия. Следствие считает его причастным в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в начале 2000-х.


Цукерберга и Безоса допросили об «уничтожении конкурентов»

Уже больше года конгресс США проводит расследование о том, злоупотребляли ли Facebook, Google, Amazon и Apple своим доминирующим положением на рынке. Накануне, 29 июля, состоялось заседание юридического подкомитета по антимонопольной политике, на котором руководители компаний ответили на вопросы конгрессменов.

  • Конгрессмены обратили внимание, что Facebook до покупки Instagram угрожала скопировать продукт конкурента в попытке поглотить его. Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что не считает подобную практику угрозой.
  • Amazon обвинили в слишком агрессивной конкуренции. Компания продвигает собственные продукты, аналогичные тем, которые предлагают сторонние продавцы маркетплейса. Глава компании Джефф Безос парировал, что потребитель решает, что и у кого покупать.
  • Компанию Google вновь обвинили в слишком тесном сотрудничестве с Китаем. Ее представитель заверил, что компания не сотрудничает с китайскими военными и продолжает проекты с военными в США.
  • Один из конгрессменов спросил главу Apple Тима Кука, правда ли, что компания увеличила комиссию для разработчиков на своей платформе с 30% до 50%. Кук опроверг эту информацию, как и утверждение, что компания может увеличить комиссию в любой момент.

При возврате денег с Forex могут обмануть дважды

Банк России предупредил, что граждане, пострадавшие от действий мошенников, могут столкнуться с двойным обманом, если решат воспользоваться предложениями фирм, обещающих вернуть потерянные деньги.

  • «В последние месяцы наблюдается рост предложений финансовых услуг в интернете. Причем зачастую это реклама нелегальных финансовых услуг, в том числе на рынке Forex. Одновременно в Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
  • На практике такие компании часто обманывают потребителей. Они выманивают у них деньги, заранее зная, что вернуть утраченные средства невозможно, предупреждает регулятор.
  • Учитывая, что услуги таких юристов платные, потребитель «оказывается обманут дважды — первый раз мошенниками, предлагающими нелегальную услугу, второй раз — подобными псевдоюристами», заявили в ЦБ.
Автор: Сергей Витько
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