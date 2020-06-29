Что случилось за ночь. Главные новости РБК

От коронавируса умерли 500 тыс. человек, российские банки сократили овердрафт, Трамп привел данные разведки о «сговоре» России с талибами, Дуда не смог переизбраться с первой попытки; главные новости — в обзоре РБК

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 500 тыс. человек

По всему миру от последствий коронавирусной инфекции скончались более 500 тыс. человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего летальных исходов зафиксировано в США — там умерли 125,7 тыс. человек.

Затем идут Бразилия (57 тыс.), Великобритания (43,6 тыс.), Италия (34,7 тыс.), Франция (29,7 тыс.), Испания (28,3 тыс.) и Мексика (26,3 тыс.).

Россия занимает в этом рейтинге 12-е место (9073 смертей). При этом страна входит в тройку лидеров по числу зараженных (633,5 инфицированных, по данным университета Хопкинса, и 634,4 тыс., по данным оперативного штаба).

Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 10 млн человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что после частичного снятия ограничений в 30 странах Европы вновь начало расти число случаев COVID-19.

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

На фоне пандемии и снижения доходов граждан российские банки резко сократили средний лимит овердрафта, позволяющий пользователям дебетовых карт расходовать больше средств, чем есть на счете.