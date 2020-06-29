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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

От коронавируса умерли 500 тыс. человек, российские банки сократили овердрафт, Трамп привел данные разведки о «сговоре» России с талибами, Дуда не смог переизбраться с первой попытки; главные новости — в обзоре РБК

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 500 тыс. человек

По всему миру от последствий коронавирусной инфекции скончались более 500 тыс. человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего летальных исходов зафиксировано в США — там умерли 125,7 тыс. человек.

  • Затем идут Бразилия (57 тыс.), Великобритания (43,6 тыс.), Италия (34,7 тыс.), Франция (29,7 тыс.), Испания (28,3 тыс.) и Мексика (26,3 тыс.).
  • Россия занимает в этом рейтинге 12-е место (9073 смертей). При этом страна входит в тройку лидеров по числу зараженных (633,5 инфицированных, по данным университета Хопкинса, и 634,4 тыс., по данным оперативного штаба).
  • Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 10 млн человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что после частичного снятия ограничений в 30 странах Европы вновь начало расти число случаев COVID-19.

Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

На фоне пандемии и снижения доходов граждан российские банки резко сократили средний лимит овердрафта, позволяющий пользователям дебетовых карт расходовать больше средств, чем есть на счете.

  • Согласно данным «Эквифакса», средний лимит овердрафта в мае упал до 20,4 тыс. руб. — на 60% меньше, чем в марте. Кроме того, в мае банки выдали клиентам всего 3,8 тыс. дебетовых карт с овердрафтом — это в 8,2 раза меньше, чем в марте.
  • По данным Объединенного кредитного бюро (единственное БКИ, имеющее данные от Сбербанка), в мае средний лимит овердрафта составил 42 тыс. руб. и по сравнению с мартом показатель снизился всего на 7,3%. Он, как и выдачи карт с овердрафтом, восстановился после резкого снижения в апреле.
  • Эксперты полагают, что банки сократили лимиты из-за общего снижения реальных доходов населения. До кризиса овердрафт позволял банкам зарабатывать на тех, кто «ушел в минус» или не подозревал об овердрафте. «В текущих условиях наличие такой опции, наоборот, могло увеличить риск невозврата», — пояснил руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.


Трамп заявил о «переигравшей» Обаму России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Бараке Обаме и его заместителе Джозефе Байдене США были «слабы во всем», а особенно во взаимоотношениях с Россией.

  • По его словам, Москва «так сильно переиграла» их, что экс-президент США захотел выхода России из состава G8. «Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России», — добавил Трамп.
  • Так он прокомментировал заявление Байдена, сделанное после публикации New York Times, в которой утверждалось, что Россия тайно предлагала вознаграждения боевикам «Талибана» (запрещенная в России организация) за убийство военных США. Байден утверждал, что Трамп знал об этом, но все равно предлагал президенту России приехать в США на саммит G7.
  • Американский президент также сообщил, что разведслужбы США признали эту информацию недостоверной: «Разведка только что передала мне, что они не считают эту информацию достоверной и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту [Майку Пенсу]». Ранее он назвал публикацию New York Times заказной.
     

Действующий президент Польши не смог выиграть выборы с первого раза

В воскресенье, 28 июня, в Польше прошли президентские выборы. По данным экзитпола, действующий глава государства Анджей Дуда набрал 41,8% голосов. Но этого оказалось недостаточно для победы в первом туре.

  • Кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский заручился поддержкой 30,4% избирателей.
  • Оба кандидата прошли во второй тур выборов, который состоится 12 июля.
  • Выборы президента Польши должны были пройти 10 мая, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на более поздний срок. До введения карантина перевес голосов был у партии «Право и справедливость», которая поддерживает Дуду. По словам экспертов, теперь шансы выиграть есть у Тшасковского.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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