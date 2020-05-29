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Что случилось за день. Главные новости РБК

Рекорд по смертности от коронавируса в России, Москва — аутсайдер рейтинга восстановления городов, Twitter продолжает противостояние с Трампом, протесты в Москве — главные новости в обзоре РБК

В России от коронавируса за сутки умерли более 200 человек

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России умерли 232 пациента с коронавирусной инфекцией. Это суточный максимум за все время с начала эпидемии в стране. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в России достигло 4374 человек.

  • За прошедшие сутки выявлено 8572 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель уже в течение шести дней держится ниже 9 тыс. С начала эпидемии зафиксировано почти 388 тыс. случаев заражения, выздоровели 159 тыс. человек.
  • Ранее чиновники разных уровней предупреждали, что показатели смертности в мае будут выше апрельских, несмотря на снижение количества новых заражений. Дело в том, что сейчас в основном умирают тяжелобольные, заразившиеся раньше.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Москва и Сочи медленнее всего открываются после карантина

Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии. Лидером в нем стал Новокузнецк, а замкнул список Сочи.

  • На уровень 100% не вышел пока ни один город. В группу аутсайдеров также вошли Москва, Махачкала и Санкт-Петербург.
  • Составители рейтинга опирались на показатели мобильности и спроса на товары и услуги среди жителей крупных городов. Они учитывали посещение магазинов, офисов компаний, уровень привычной активности на улицах, объем предоставленных онлайн-услуг.
  • В Москве режим повышенной готовности был введен раньше других регионов страны — 5 марта — и с тех пор до середины апреля постоянно ужесточался. В Кемеровской области, где расположен лидер рейтинга Новокузнецк, большинство предприятий вообще не закрывались.

Twitter скрыл твит Трампа после угрозы президента закрыть компанию

Президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter сообщение о ситуации в городе Миннеаполисе (штат Миннесота), где после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки.

  • «Только что говорил с губернатором (Миннеаполиса) Тимом Вальцем и сообщил, что военные будут с ним все время. При любых сложностях мы возьмем на себя управление, а как только начнется мародерство, начнется и стрельба», — написал президент.
  • Модераторы соцсети скрыли этот твит, поскольку тот нарушал правила Twitter о запрете на «героизацию насилия». При этом сообщение не было заблокировано, поскольку оно «может представлять собой предмет общественного интереса».
  • Противостояние Трампа и Twitter возникло после того, как американский президент подписал исполнительный приказ о регулировании соцсетей и предотвращении онлайн-цензуры. Американский лидер также пригрозил закрыть Twitter в США. Он обратил внимание, что соцсеть «ничего не делает», чтобы противостоять китайской пропаганде.
  • Тем временем Twitter пометил как недостоверный пост официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня от 13 марта. В нем дипломат призывал прочитать и распространить статью, доказывающую возникновение коронавируса не в Китае, а в США.

В Москве у управления МВД второй день подряд задерживают протестующих

Арест основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова привел к серии пикетов и задержаний, которые уже вторые сутки продолжаются возле здания столичного управления МВД.

  • Воронцова и администратора его паблика во «ВКонтакте» Игоря Худякова арестовали по обвинениям в вымогательстве и распространении порнографии (Воронцов связывал преследование с критикой руководства МВД).
  • 26 мая в их поддержку к зданию ГУ МВД на Петровке вышел журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Его вместе с двумя другими активистами задержали и арестовали на 15 суток. 28 мая уже в их поддержку на пикеты к тому же зданию вышли главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев и др. Всех их тоже задержали.
  • В столичном главке МВД назвали эти пикеты незаконными из-за того, что в Москве введен режим повышенной готовности, который предполагает запрет на любые публичные мероприятия.
  • В пятницу пикеты продолжились. По данным «ОВД Инфо», задержаны более 20 человек. Среди них — депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, муниципальный депутат Юлия Галямина, председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов, несколько журналистов и другие активисты.
Автор: Сергей Витько
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