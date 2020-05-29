Что случилось за день. Главные новости РБК

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В России от коронавируса за сутки умерли более 200 человек

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России умерли 232 пациента с коронавирусной инфекцией. Это суточный максимум за все время с начала эпидемии в стране. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в России достигло 4374 человек.

За прошедшие сутки выявлено 8572 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель уже в течение шести дней держится ниже 9 тыс. С начала эпидемии зафиксировано почти 388 тыс. случаев заражения, выздоровели 159 тыс. человек.

Ранее чиновники разных уровней предупреждали, что показатели смертности в мае будут выше апрельских, несмотря на снижение количества новых заражений. Дело в том, что сейчас в основном умирают тяжелобольные, заразившиеся раньше.