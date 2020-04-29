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Что случилось за день. Главные новости РБК

Прогноз Сбербанка по пику эпидемии, «Аэрофлот» компенсирует отмену рейсов ваучерами, Киев предложил «Газпрому» хранить газ на Украине, скандал в РПЦ из-за коронавируса; главные новости — в обзоре РБК

Сбербанк спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России

Банк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, сообщил «РИА Новости» первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин.

  • Согласно сценарию, «который реализуется сейчас», пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее.
  • В начале марта специалисты Сбербанка составили три сценария распространения коронавируса в России и остальном мире. Тогда глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что для России «во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит».
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на утро 29 апреля превысило 99 тыс., за сутки оно выросло на 5841. Всего в стране от COVID-19 умерли 972 человека.


«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила закрепить на законодательном уровне возможность выдачи пассажирам сертификатов или ваучеров вместо денежной компенсации. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев эту идею поддержал.

  • Он считает, что в качестве антикризисной меры вместо выплаты компенсации за купленные билеты можно было бы зачислять средства на личный счет пассажира в авиакомпании или выдавать сертификаты с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
  • Позднее официальный представитель авиакомпании Михаил Демин подтвердил, что компания введет ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической ситуации.
  • На фоне распространения коронавируса 27 марта Россия приостановила все международное авиасообщение. Из-за этого перевозчики потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитали эксперты Bain & Company.


Глава украинского оператора предложил «Газпрому» хранить газ на Украине

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон предложил «Газпрому» арендовать часть мощностей украинских подземных газохранилищ (ПХГ) и закачать туда излишки газа, которые не востребованы в Европе.

  • «В этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности [украинских ПХГ]. «Газпром» тоже может хранить газ в украинских ПХГ», — сказал он в интервью РБК.
  • По его словам, это дешевле, чем арендовать хранилища в Евросоюзе. Зимой, когда спрос вырастет, «Газпром» сможет поднять газ из украинских ПХГ и отправить его в ЕС.
  • Из-за падения спроса на сырье экспорт «Газпрома» в Европу в 2020 году может упасть минимум на 15–30 млрд куб. м (в 2019 году он составил 193 млрд куб. м), предупреждали эксперты Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».


Патриарх запретил Кураеву служить в церкви из-за «оскорблений» в блоге

За оскорбление умершего от коронавируса священника протодиакон Андрей Кураев теперь не сможет временно совершать священнодействия. Такой указ подписал глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.

  • «Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», — говорится в указе.
  • В нем отмечается, что Кураев «публично оскорблял память» настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, который умер от коронавирусной инфекции.
  • В своем блоге Кураев назвал покойного «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере vip-сервиса». По его словам, Агейкин, став первым настоятелем Елоховского собора, в отличие от предшественников не получил титул протопресвитера. А все из-за «мелких реформ Кирилла».
Автор: Сергей Витько
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