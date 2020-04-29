Что случилось за день. Главные новости РБК

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Прогноз Сбербанка по пику эпидемии, «Аэрофлот» компенсирует отмену рейсов ваучерами, Киев предложил «Газпрому» хранить газ на Украине, скандал в РПЦ из-за коронавируса; главные новости — в обзоре РБК

Сбербанк спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России

Банк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, сообщил «РИА Новости» первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин.

Согласно сценарию, «который реализуется сейчас», пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее.

В начале марта специалисты Сбербанка составили три сценария распространения коронавируса в России и остальном мире. Тогда глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что для России «во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит».

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на утро 29 апреля превысило 99 тыс., за сутки оно выросло на 5841. Всего в стране от COVID-19 умерли 972 человека.



«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила закрепить на законодательном уровне возможность выдачи пассажирам сертификатов или ваучеров вместо денежной компенсации. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев эту идею поддержал.