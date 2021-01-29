Умер Лановой, полеты еще в две страны. Главные новости РБК

Россия открыла авиасообщение с Грецией и Сингапуром; от последствий COVID-19 умер актер Василий Лановой; уволится глава Национальной медиагруппы Ольга Паскина; Брюссель и Лондон ссорятся из-за вакцин — в обзоре РБК

Россия откроет полеты в Грецию и Сингапур

Власти России разрешили возобновить авиасообщение еще с двумя странами — Грецией и Сингапуром: оперативный штаб решил, что сделать это позволяет эпидемиологическая обстановка в этих странах.

Полеты станут возможны с 8 февраля. С этого же дня разрешат международные рейсы из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы и Хабаровска, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и Перми.

Из этих же городов с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет — с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Днем ранее Россия возобновила полеты во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар. Эти страны пока закрыты для туристов, въехать туда можно только с документами по работе или с видом на жительство.

Умер Василий Лановой

В Москве после перенесенной коронавирусной инфекции умер актер театра и кино Василий Лановой. О смерти артиста сообщила его жена, актриса Ирина Купченко. Лановому было 87 лет.