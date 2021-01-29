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Умер Лановой, полеты еще в две страны. Главные новости РБК

Россия открыла авиасообщение с Грецией и Сингапуром; от последствий COVID-19 умер актер Василий Лановой; уволится глава Национальной медиагруппы Ольга Паскина; Брюссель и Лондон ссорятся из-за вакцин — в обзоре РБК

Россия откроет полеты в Грецию и Сингапур

Власти России разрешили возобновить авиасообщение еще с двумя странами — Грецией и Сингапуром: оперативный штаб решил, что сделать это позволяет эпидемиологическая обстановка в этих странах.

  • Полеты станут возможны с 8 февраля. С этого же дня разрешат международные рейсы из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы и Хабаровска, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и Перми.
  • Из этих же городов с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет — с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.
  • Днем ранее Россия возобновила полеты во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар. Эти страны пока закрыты для туристов, въехать туда можно только с документами по работе или с видом на жительство.

Умер Василий Лановой

В Москве после перенесенной коронавирусной инфекции умер актер театра и кино Василий Лановой. О смерти артиста сообщила его жена, актриса Ирина Купченко. Лановому было 87 лет.

  • Купченко и Лановой заболели COVID-19 в начале января, вирус поразил 50% легких артиста. Днем 28 января стало известно, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию, его знакомый Евгений Герасимов сообщил РБК, что актер перенес клиническую смерть. К вечеру Лановой умер.
  • Среди наиболее известных киноработ актера — роли Артура Грея в «Алых Парусах», Ивана Вараввы в «Офицерах» и Владислава Костенко в «Петровке, 38». Также известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и др.
  • Лановой служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра») и другие. Он также преподавал в Театральном институте им. Бориса Щукина, где заведовал кафедрой сценической речи, был председателем комиссии по культуре общественного совета при Минобороны и сопредседателем центрального штаба движения «Бессмертный полк России».

«Для меня всегда театр был главным»: чем запомнился Василий Лановой
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Гендиректор Национальной медиа группы покинет должность

Руководитель Национальной медиа группы Ольга Паскина в ближайшее время уйдет со своего поста, узнали источники «Ведомостей», ТАСС и «Коммерсанта».
  • Свой пост Паскина занимала с 2016 года. Ее преемник приступит к работе в феврале, по данным СМИ, это будет человек «не из индустрии».
  • Ключевые активы Национальной медиа группы — РЕН ТВ, «Пятый канал», холдинг «СТС Медиа», российские версии телеканалов семейств Discovery, Viasat и Sony Pictures. Холдингу также принадлежит газета «Известия», издание «Деловой Петербург» и 29% «Первого канала».
  • Паскина руководит НМГ с 2016 года. Она также входит в состав правительственной комиссии по развитию производства и распространения аудиовизуального контента, является членом попечительского совета киностудии «Ленфильм» и совета Фонда кино.

СМИ узнали о предложении ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию

Евросоюз может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию, сообщила британская газета The Independent. Газета ссылается на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции, которое оказалось в ее распоряжении.

  • Вакцина, поставки которой предлагает заблокировать Мишель, разработана Pfizer и BioNTech и производится на европейских заводах. Великобритания заказала 40 млн доз препарата.
  • Поводом к тому, чтобы глава Евросовета написал письмо с предложением заблокировать поставки Лондону, стало то, что британско-шведская фармкомпания AstraZeneca сорвала сроки поставок своей вакцины в ЕС. В то же время компания продолжает обеспечивать вакциной Британию, где производится часть препарата. Меру с запретом поставок Pfizer Мишель предложил оставить на случай, если переговорами проблему сорванных AstraZeneca поставок решить не удастся.
  • В то же время в Германии эксперты Института вирусологии имени Роберта Коха не рекомендовали использование вакцины AstraZeneca для граждан старше 65 лет, мотивировав это тем, что данных об эффективности препарата для людей этой возрастной группы недостаточно. Разрешение на применение вакцины в странах Евросоюза выдает Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), регулятор примет решение о препарате от AstraZeneca 29 февраля.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Автор
Наталья Демченко
коронавирус пандемия Василий Лановой медиа НМГ авиасообщение вакцина COVID-19 главные новости
Материалы по теме
Умер Василий Лановой
Общество
Гендиректор Национальной медиа группы покинет должность
Технологии и медиа
Россия решила возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Общество
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