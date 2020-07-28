Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кого отблагодарят за поправки в Конституцию, какие деньги конфискуют у россиян, кто стал крупнейшим покупателем российского мяса, куда библиотеки спрячут книги с маркировкой «18+»; главные новости — в обзоре РБК

Артистов и чиновников наградят за поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин наградит и поощрит чиновников, артистов и блогеров, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, рассказали источники РБК.

Список награжденных будет обширным. От ОНФ в него попали, в частности, доктор Леонид Рошаль, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и т.д. Наградить планируется также членов Центризбиркома, представителей избиркомов, единороссов, чиновников администрации президента.

Артистов и блогеров поощрят не только за ролики и информирование о плебисците, но также за деятельность в период пандемии. Среди них — актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.

Вручение госнаград, благодарностей и почетных грамот президента по итогам плебисцита — это стандартная практика. В этом случае обычно не указывается, что человек награжден за подготовку выборов, формулировки совсем иные. Когда именно произойдет вручение, неясно.

Подозрительным накоплениям россиян грозит конфискация

Министерство подготовило законопроект, который позволит перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) деньги граждан, законность получения которых невозможно доказать.