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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кого отблагодарят за поправки в Конституцию, какие деньги конфискуют у россиян, кто стал крупнейшим покупателем российского мяса, куда библиотеки спрячут книги с маркировкой «18+»; главные новости — в обзоре РБК

Артистов и чиновников наградят за поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин наградит и поощрит чиновников, артистов и блогеров, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, рассказали источники РБК.

  • Список награжденных будет обширным. От ОНФ в него попали, в частности, доктор Леонид Рошаль, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и т.д. Наградить планируется также членов Центризбиркома, представителей избиркомов, единороссов, чиновников администрации президента.
  • Артистов и блогеров поощрят не только за ролики и информирование о плебисците, но также за деятельность в период пандемии. Среди них — актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.
  • Вручение госнаград, благодарностей и почетных грамот президента по итогам плебисцита — это стандартная практика. В этом случае обычно не указывается, что человек награжден за подготовку выборов, формулировки совсем иные. Когда именно произойдет вручение, неясно.

Подозрительным накоплениям россиян грозит конфискация

Министерство подготовило законопроект, который позволит перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) деньги граждан, законность получения которых невозможно доказать.

  • Как пишут «Известия», поправки планируется внести в гражданский и бюджетный кодексы. Большинство фракций Госдумы эту инициативу уже поддержали. Новые нормы могут вступить в силу в декабре 2020 года.
  • В Минфине не уточнили, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.
  • Сейчас в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на доходы, законность которых не подтверждена. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи такого имущества: 21,4 млрд руб.

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

В январе этого года российские производители мяса получили право на экспорт в Китай не только птицы, но и охлажденной говядины. Это сделало страну крупнейшим экспортным рынком российского мяса, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

  • Всего за первые шесть месяцев 2020 года отечественные предприятия поставили за рубеж мяса и мясных субпродуктов на $336 млн. Это в 2,2 раза больше, чем год назад — $149 млн. Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза, до $193 млн, свинины — в 4 раза, до $85 млн, а говядины — в 3 раза, до $16 млн.
  • Половину поставленного за границу мяса завез Китай. С учетом Гонконга на долю страны пришлось 54% поставок в натуральном выражении. Таким образом, по итогам первого полугодия КНР вышла в лидеры, обогнав Украину, доля которой снизилась c 28 до 16%.
  • Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016-м на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса. Российская статистика могла учитывать как экспорт на Украину поставки в непризнанные республики Донбасса, писали «Ведомости».

Российские библиотеки спрячут книги «18+»

Минкультуры подготовило приказ, который обязывает все библиотеки соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией читателей.

  • В частности, библиотеки должны будут хранить книги с маркировкой «18+» отдельно от других изданий. Теперь такие книги должны размещаться в отдельном помещении, закрывающемся на ключ, или в отдельно стоящем книжном шкафу, к которому у детей нет доступа.
  • Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступил в силу в 2012 году, он ввел возрастную маркировку информационной продукции, в том числе книг и фильмов.
Автор: Сергей Витько
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