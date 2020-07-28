Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 71,59 (-0,01) Инвестиции, 27 июл, 14:36
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 83,78 (+0,67) Инвестиции, 27 июл, 14:36
Почти две трети россиян не захотели заводить электронные трудовые книжки Общество, 07:00 «Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров Бизнес, 06:48 В Дананге приостановили авиасообщение из-за данных о новом типе COVID-19 Общество, 06:13 Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске Общество, 06:08 Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки Политика, 06:00 В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года Общество, 05:39 Четыре человека погибли из-за циклона «Ханна» в Мексике Общество, 05:25 Сбербанк назвал долю заявок на кредитные каникулы без нужных документов Финансы, 05:00 С Землей сблизится астероид диаметром до 190 м Общество, 04:56 Дегтярев объяснил невыход к митингующим «ко многому обязывающим креслом» Общество, 04:44 Временный президент Боливии излечилась от COVID-19 Общество, 04:03 В ООН заявили о росте загрязнения окружающей среды масками и перчатками Общество, 03:29 В Южно-Сахалинске эвакуировали «заминированный» аэропорт Общество, 03:17 В АТОР разъяснили правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию Общество, 02:59
Поправки в Конституцию ,  
0 

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Кремлевские чиновники, представители избиркомов, единороссы, артисты, блогеры и члены рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию указом президента будут награждены по итогам плебисцита, рассказали источники РБК
Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости
Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Что готовят в Кремле

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, информацию подтвердили еще четыре собеседника, близких к Кремлю.

Список награжденных будет обширным, в него войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, члены «Единой России» и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, некоторые артисты и блогеры, которые участвовали в информационной кампании, уточнили источники РБК. В Кремле уже начали составлять списки потенциальных получателей орденов и медалей, благодарностей и почетных грамот президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

Как прошло голосование по поправкам в Конституцию
Политика
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Кого наградят

Свои списки достойных награждения или поощрения в администрацию президента по запросу чиновников направили представители «Единой России» и ОНФ, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю. От ОНФ в список вошли представители регионов, ряд представителей руководства и центрального штаба движения. Один из собеседников РБК указывает, что некоторые члены центрального штаба, которых предлагается наградить или поощрить, также входят в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию. Сенатор Андрей Клишас (сопредседатель группы) от комментариев отказался, депутат Павел Крашенинников (другой сопредседатель) на момент написания материала на вопрос не ответил.

Андрей Клишас — РБК: «Политики должны перестать думать о трансфере»
Политика
Андрей Клишас

Всего в рабочей группе ОНФ представляют более десяти человек: это доктор Леонид Рошаль, глава центрального штаба движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и т.д.

РБК направил запросы в пресс-службу «Единой России» и ОНФ.

Свои списки для Кремля готовят и в Центризбиркоме, рассказал РБК источник, близкий к ЦИК. По его словам, списки составляются из числа председателей и членов областных избиркомов, ТИКов и УИКов из всех федеральных округов, один из критериев — хорошие явка и результат. Речь идет не о награждении орденами и медалями, а о почетных грамотах и благодарностях президента, пояснил собеседник РБК. При этом в списки включают не только за голосование по Конституции, но и за работу на региональных и местных выборах, сказал источник, близкий к ЦИК.

Наградить и поощрить могут и самих членов Центризбиркома, равно как и некоторых представителей аппарата комиссии, сообщил РБК один из близких к Кремлю источников.

Члены ЦИК уже получали награды по итогам выборов президента в 2018 году: тогда зампред комиссии Николай Булаев был представлен к ордену Александра Невского, а секретарь ЦИК Майя Гришина — к ордену Почета. Рядовые члены ЦИК получили благодарности президента.

Списки собирали и от представителей ряда регионов из всех федеральных округов, утверждает близкий к администрации президента собеседник. В частности, бумагу по награждению для Кремля готовили в мэрии Москвы, сообщил РБК источник в мэрии. «Скорее всего, наградить должны вице-мэров, отвечающих за социальный блок, безопасность и информационную политику, а также за работу с территориальными органами власти, и чиновников по соответствующим направлениям [это Анастасия Ракова, Александр Горбенко и Наталья Сергунина соответственно]», — рассуждает собеседник РБК.

Не забудут также некоторых артистов и блогеров — их наградят не только за ролики и информирование о плебисците, но также за деятельность в период пандемии. «Многие работали в этот период [карантина] на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — поясняет близкий к Кремлю источник.

Сергей Безруков и Владимир Машков на звонки РБК не ответили. РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Безрукова и в пресс-службу Московского театра Олега Табакова.

За комплекс мероприятий — не только за подготовку и организацию плебисцита, но также и за работу в период пандемии — будут награждены и чиновники администрации президента, добавил собеседник РБК.

Когда именно произойдет награждение, собеседники РБК ответить затруднились: между составлением списков, подписанием соответствующих документов и самим вручением обычно проходит несколько месяцев, сказали два источника.

Как решается вопрос о награждении и поощрении

Вручение госнаград, благодарностей и почетных грамот президента по итогам плебисцита не станет исключительным событием. Это стандартная практика по итогам выборов, когда награждают отличившихся, говорят два близких к Кремлю источника. ЦИК, партия власти и ОНФ (при условии, что их представителей награждают) направляют свои списки в администрацию президента, списки кремлевских чиновников готовятся на уровне каждого управления, сотрудников которого предлагается представить к награде или поощрить.

Именно на уровне управлений первоначально готовятся предложения о том, кто из чиновников заслужил благодарность или почетную грамоту, а кто — орден или медаль. Все списки направляются в управление госслужбы и кадров, которые вполне могут понизить уровень предлагаемой награды или поощрения: «По итогам может быть так: номинировали на почетную грамоту, но вручили благодарность или благодарственное письмо», — описывает практику один из собеседников РБК.

Также обязательно учитывается, есть ли уже у человека медали и ордена, грамоты или благодарности, кого и когда награждали. Согласно указу президента «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», повторное награждение одной и той же госнаградой не производится, за исключением вручения одноименной награды более высокой степени, а также ряда орденов и медалей.

Представление к госнаградам, имеющим разные степени (например, к ордену «За заслуги перед Отечеством»), происходит от низшей степени к высшей. Очередное награждение производится не ранее чем через пять лет после предыдущего, за исключением случаев, когда награда вручается за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу. Кроме того, по решению президента одно и то же лицо может получить новую госнаграду раньше, чем через пять лет.

К госнаградам относятся ордена, знаки отличия, медали и почетные звания Российской Федерации. Почетная грамота и благодарность президента являются формой поощрения. Госнаграды присуждаются указом главы государства, в том числе на основании предложений комиссии по госнаградам, почетные грамоты и благодарности — распоряжением.

По итогам выборов могут вручать такие награды, как орден «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского, орден Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством», говорит один из близких к администрации президента источников. Членам ЦИК могут присвоить звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», в целом часто вручают почетные грамоты и благодарности, перечисляет он. Указы о таких награждениях в основном бывают закрытыми, отмечает источник.

О том, что человек награжден за подготовку, организацию или результаты выборов, обычно ничего не пишется, формулировки совсем иные, говорит еще один близкий к Кремлю собеседник. Например, по итогам президентской кампании 2012 года госнаграды вручались с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», добавляет он. Тогда, к примеру, закрытым указом был награжден глава ЦИК Владимир Чуров, получивший орден Александра Невского.

Автор: Наталья Галимова
При участии: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Вячеслав Козлов, Майя Бобенко
Теги: Кремль, блогеры, ЦИК, Владимир Путин, награды, Конституция
Материалы по теме
Клишас исключил цель «все бегом вносить» после поправок в Конституцию
Политика
Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Общество
Путин наградил орденами Машкова, Грачевского, Роднину и Купченко
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter