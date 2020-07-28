Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Кого наградят

Свои списки достойных награждения или поощрения в администрацию президента по запросу чиновников направили представители «Единой России» и ОНФ, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю. От ОНФ в список вошли представители регионов, ряд представителей руководства и центрального штаба движения. Один из собеседников РБК указывает, что некоторые члены центрального штаба, которых предлагается наградить или поощрить, также входят в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию. Сенатор Андрей Клишас (сопредседатель группы) от комментариев отказался, депутат Павел Крашенинников (другой сопредседатель) на момент написания материала на вопрос не ответил.

Всего в рабочей группе ОНФ представляют более десяти человек: это доктор Леонид Рошаль, глава центрального штаба движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и т.д.

РБК направил запросы в пресс-службу «Единой России» и ОНФ.

Свои списки для Кремля готовят и в Центризбиркоме, рассказал РБК источник, близкий к ЦИК. По его словам, списки составляются из числа председателей и членов областных избиркомов, ТИКов и УИКов из всех федеральных округов, один из критериев — хорошие явка и результат. Речь идет не о награждении орденами и медалями, а о почетных грамотах и благодарностях президента, пояснил собеседник РБК. При этом в списки включают не только за голосование по Конституции, но и за работу на региональных и местных выборах, сказал источник, близкий к ЦИК.

Наградить и поощрить могут и самих членов Центризбиркома, равно как и некоторых представителей аппарата комиссии, сообщил РБК один из близких к Кремлю источников.

Члены ЦИК уже получали награды по итогам выборов президента в 2018 году: тогда зампред комиссии Николай Булаев был представлен к ордену Александра Невского, а секретарь ЦИК Майя Гришина — к ордену Почета. Рядовые члены ЦИК получили благодарности президента.

Списки собирали и от представителей ряда регионов из всех федеральных округов, утверждает близкий к администрации президента собеседник. В частности, бумагу по награждению для Кремля готовили в мэрии Москвы, сообщил РБК источник в мэрии. «Скорее всего, наградить должны вице-мэров, отвечающих за социальный блок, безопасность и информационную политику, а также за работу с территориальными органами власти, и чиновников по соответствующим направлениям [это Анастасия Ракова, Александр Горбенко и Наталья Сергунина соответственно]», — рассуждает собеседник РБК.

Не забудут также некоторых артистов и блогеров — их наградят не только за ролики и информирование о плебисците, но также за деятельность в период пандемии. «Многие работали в этот период [карантина] на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — поясняет близкий к Кремлю источник.

Сергей Безруков и Владимир Машков на звонки РБК не ответили. РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Безрукова и в пресс-службу Московского театра Олега Табакова.

За комплекс мероприятий — не только за подготовку и организацию плебисцита, но также и за работу в период пандемии — будут награждены и чиновники администрации президента, добавил собеседник РБК.

Когда именно произойдет награждение, собеседники РБК ответить затруднились: между составлением списков, подписанием соответствующих документов и самим вручением обычно проходит несколько месяцев, сказали два источника.

Как решается вопрос о награждении и поощрении

Вручение госнаград, благодарностей и почетных грамот президента по итогам плебисцита не станет исключительным событием. Это стандартная практика по итогам выборов, когда награждают отличившихся, говорят два близких к Кремлю источника. ЦИК, партия власти и ОНФ (при условии, что их представителей награждают) направляют свои списки в администрацию президента, списки кремлевских чиновников готовятся на уровне каждого управления, сотрудников которого предлагается представить к награде или поощрить.

Именно на уровне управлений первоначально готовятся предложения о том, кто из чиновников заслужил благодарность или почетную грамоту, а кто — орден или медаль. Все списки направляются в управление госслужбы и кадров, которые вполне могут понизить уровень предлагаемой награды или поощрения: «По итогам может быть так: номинировали на почетную грамоту, но вручили благодарность или благодарственное письмо», — описывает практику один из собеседников РБК.

Также обязательно учитывается, есть ли уже у человека медали и ордена, грамоты или благодарности, кого и когда награждали. Согласно указу президента «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», повторное награждение одной и той же госнаградой не производится, за исключением вручения одноименной награды более высокой степени, а также ряда орденов и медалей.

Представление к госнаградам, имеющим разные степени (например, к ордену «За заслуги перед Отечеством»), происходит от низшей степени к высшей. Очередное награждение производится не ранее чем через пять лет после предыдущего, за исключением случаев, когда награда вручается за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу. Кроме того, по решению президента одно и то же лицо может получить новую госнаграду раньше, чем через пять лет.

К госнаградам относятся ордена, знаки отличия, медали и почетные звания Российской Федерации. Почетная грамота и благодарность президента являются формой поощрения. Госнаграды присуждаются указом главы государства, в том числе на основании предложений комиссии по госнаградам, почетные грамоты и благодарности — распоряжением.

По итогам выборов могут вручать такие награды, как орден «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского, орден Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством», говорит один из близких к администрации президента источников. Членам ЦИК могут присвоить звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», в целом часто вручают почетные грамоты и благодарности, перечисляет он. Указы о таких награждениях в основном бывают закрытыми, отмечает источник.

О том, что человек награжден за подготовку, организацию или результаты выборов, обычно ничего не пишется, формулировки совсем иные, говорит еще один близкий к Кремлю собеседник. Например, по итогам президентской кампании 2012 года госнаграды вручались с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», добавляет он. Тогда, к примеру, закрытым указом был награжден глава ЦИК Владимир Чуров, получивший орден Александра Невского.