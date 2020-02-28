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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Британия закупила у России рекордное количество золота, президенты России и Турции обсудят обострение в Идлибе, коронавирус обвалил фондовые рынки, американская налоговая добралась до Олега Тинькова; главные новости — в обзоре РБК

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В прошлом году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз. 93% от этого экспорта пришлось на Великобританию.

  • Согласно данным ФТС, которые изучил РБК, в 2019 году британцы закупили золота на $5,33 млрд, что в 12 раз больше, чем в 2018-м — $433 млн. Это 9 тыс. слитков весом около 12,5 кг каждый.
  • Ранее WCG отмечал, что базирующиеся в Великобритании фонды закупили золота на $4,1 млрд на фоне опасений по поводу Brexit. Эксперты согласны, что это могло повлиять на британских инвесторов, но было и много других неопределенностей, в том числе торговые войны между США и Китаем.
  • Масштабы притока золота в Соединенное Королевство могут отражать глобальные тренды спроса на этот драгметалл и традиционную роль Лондона как центра его торговли и хранения, откуда потоки перераспределяются далее по конечным потребителям.
  • Дополнительным стимулирующим фактором могли стать шаги Банка России, который установил скидку на покупку драгметалла.


Путин и Эрдоган могут встретиться из-за обострения в Сирии

После очередного обострения конфликта в Сирии президенты России и Турции провели телефонный разговор и договорились провести встречу «как можно скорее», сообщили в администрации турецкого президента. В Кремле сообщили, что стороны «проработают» возможность встречи на высшем уровне, она может пройти 5 или 6 марта в Москве.

  • Тем временем переговоры в Анкаре ведет российская межведомственная оперативная группа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале февраля. В последние дни там ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.
  • Накануне, 27 февраля, Анкара сообщила о гибели более 30 своих военных в результате обстрела сирийскими войсками. В Минобороны России заявили, что погибшие турецкие военнослужащие находились среди террористов запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В министерстве отметили, что Турция не уведомила заранее о местоположении своих военных, однако в Анкаре это заявление опровергли.

Обвал на рынках из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом падение российского фондового рынка за февраль стало самым масштабным за всю историю торгов в этом месяце, отмечают аналитики ITI Capital.

  • С начала недели индексы Мосбиржи и РТС упали на 10,9% и 15,3% соответственно. Рубль также продолжает сдавать позиции: за неделю доллар подорожал на 3,4 руб., а евро — на 5 руб.
  • Так, индекс S&P упал на 10% с недавно достигнутого пика — это самая быстрая его коррекция со времен Великой депрессии, пишет New York Times. Однако, пока падение не достигло 20%, рынок продолжает считаться «бычьим», отмечает издание.
  • Частично поддержать российский рынок может восстановление цен на нефть, если 5–6 марта ОПЕК+ договорится о еще большем сокращении добычи. Но основной белый лебедь — это вакцина против коронавируса, добавляют они. Пока же рынки продолжат падать, считают в ITI Capital.
  • Рынки останутся под давлением как минимум до заседания ФРС США 18 марта, на котором будет снижена ключевая ставка, считает гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев.

Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову

Американская налоговая служба инициировала судебные слушания против основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова, бывшего гражданина США. Об этом сообщила головная компания банка TCS Group Holding PLC. Деталей она не раскрыла, уточнив лишь, что дело касается налоговых споров.

  • Олег Тиньков примет участие в слушаниях в качестве частного лица. «Ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы «Тинькофф», — говорится в сообщении.
  • После появления этой информации акции TCS Group Holding PLC начали терять в цене. Днем падение превысило 10%, однако к вечеру произошла коррекция — минус 5%.
  • Тиньков основал группу TCS Group Holding PLC в 2006 году. Forbes оценивал его состояние в 2019 году в $2,2 млрд. По версии издания, Тиньков занимал 47-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019».
Автор: Сергей Витько
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