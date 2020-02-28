Что случилось за день. Главные новости РБК

Британия закупила у России рекордное количество золота, президенты России и Турции обсудят обострение в Идлибе, коронавирус обвалил фондовые рынки, американская налоговая добралась до Олега Тинькова; главные новости — в обзоре РБК

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В прошлом году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз. 93% от этого экспорта пришлось на Великобританию.

Согласно данным ФТС, которые изучил РБК, в 2019 году британцы закупили золота на $5,33 млрд, что в 12 раз больше, чем в 2018-м — $433 млн. Это 9 тыс. слитков весом около 12,5 кг каждый.

Ранее WCG отмечал, что базирующиеся в Великобритании фонды закупили золота на $4,1 млрд на фоне опасений по поводу Brexit. Эксперты согласны, что это могло повлиять на британских инвесторов, но было и много других неопределенностей, в том числе торговые войны между США и Китаем.

Масштабы притока золота в Соединенное Королевство могут отражать глобальные тренды спроса на этот драгметалл и традиционную роль Лондона как центра его торговли и хранения, откуда потоки перераспределяются далее по конечным потребителям.

Дополнительным стимулирующим фактором могли стать шаги Банка России, который установил скидку на покупку драгметалла.



Путин и Эрдоган могут встретиться из-за обострения в Сирии

После очередного обострения конфликта в Сирии президенты России и Турции провели телефонный разговор и договорились провести встречу «как можно скорее», сообщили в администрации турецкого президента. В Кремле сообщили, что стороны «проработают» возможность встречи на высшем уровне, она может пройти 5 или 6 марта в Москве.