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Что случилось за день. Главные новости РБК

В Москве откроют все магазины и разрешат прогулки на улице, в Кремле задумались о выходном дне по случаю парада Победы, суд прекратил дело против Батуриной, экс-глава Чувашии попал в больницу — главные новости  в обзоре РБК

Собянин предложил разрешить москвичам гулять

Власти Москвы готовы смягчить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, москвичам могут разрешить в тестовом режиме прогулки на улицах. Об этом в беседе с президентом России заявил мэр столицы Сергей Собянин.

  • Гулять жителям разных домов предложат по графику, который пока не сформирован. Источники «Интерфакса» и РБК уточнили, что выходить на улицу для прогулок можно будет только три раза в неделю. По утрам — с пяти до девяти часов — гулять можно будет без ограничений.
  • «И вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться в этой истории», — сказал Собянин.
  • Мэр Москвы также сообщил, что с 1 июня власти столицы планируют «раскрыть» всю непродовольственную торговлю и часть заведений, работающих в сфере бытовых услуг, — прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.


В России может появится новый выходной день

Среда, 24 июня, на которую президент назначил проведение парада Победы, может стать выходным. О такой вероятности высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

  • «С большой долей вероятности, могу предположить, что будет», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли 24 июня выходным.
  • Источники РБК ранее сообщали, что в этот день власти могут провести и голосование по поправкам в Конституцию. Однако накануне Песков заявил, что никаких решений об этом пока не принято.
  • Изначально голосование должно было состояться в среду, 22 апреля. При этом Путин настаивал на том, чтобы этот день был объявлен выходным. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции он перенес голосование на более поздний срок, не назвав новой даты.


Суд прекратил дело в отношении Елены Батуриной

Дело о клевете в отношении богатейшей женщины России Елены Батуриной прекращено в связи с отказом частного обвинителя и отсутствия состава преступления. Решение принял мировой суд Элисты.

  • «Мы удовлетворены закрытием данного дела. Ранее вынесенное в рамках рассмотрения именно этого дела решение об объявлении Елены Батуриной в розыск также уже было признано незаконным», — заявили в пресс-службе Батуриной.
  • Иск против предпринимательницы в прошлом году подал Эренцен Манжеев — финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.
  • Претензии касались заявления Батуриной о том, что в России против Манжеева расследуется дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждал, что эта информация не соответствуют действительности.

Экс-глава Чувашии, который подал иск в суд к Путину, оказался госпитализирован

Михаил Игнатьев, решивший через Верховный суд оспорить свое увольнение с поста главы Чувашии, попал в больницу с двусторонней пневмонией, сообщил «Коммерсантъ».

  • Он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких и дышит с помощью аппарата ЭКМО, насыщающего его кровь кислородом. По данным Mash, к моменту подачи иска, то есть 20 мая, экс-губернатор уже более двух недель находился в больнице.
  • О том, что Игнатьев подал иск к президенту России о своем восстановлении в должности, стало известно 26 мая. Верховный суд принял заявление к производству. Его рассмотрение назначено на 30 июня. Он потребовал восстановить себя на посту губернатора, а также заявил о частичной потере трудоспособности и потребовал установить право на дополнительные социальные гарантии. В части требований о льготах суд иск вернул.
  • В Кремле не считают главным вопрос о подаче Игнатьевым иска к Путину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, решений о том, кто будет представлять главу государства в суде, пока не принято.
Автор: Сергей Витько
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