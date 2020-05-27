Что случилось за день. Главные новости РБК

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Собянин предложил разрешить москвичам гулять
Власти Москвы готовы смягчить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, москвичам могут разрешить в тестовом режиме прогулки на улицах. Об этом в беседе с президентом России заявил мэр столицы Сергей Собянин.
- Гулять жителям разных домов предложат по графику, который пока не сформирован. Источники «Интерфакса» и РБК уточнили, что выходить на улицу для прогулок можно будет только три раза в неделю. По утрам — с пяти до девяти часов — гулять можно будет без ограничений.
- «И вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться в этой истории», — сказал Собянин.
- Мэр Москвы также сообщил, что с 1 июня власти столицы планируют «раскрыть» всю непродовольственную торговлю и часть заведений, работающих в сфере бытовых услуг, — прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.
В России может появится новый выходной день
Среда, 24 июня, на которую президент назначил проведение парада Победы, может стать выходным. О такой вероятности высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.