Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Появятся штрафы за ночной лай собак и автосигнализацию, сколько россиян боится заразиться COVID-19, Италия и Великобритания готовятся к отмене карантина, Минобороны отчиталось о зараженных в армии; главные новости — в обзоре РБК

В новый КоАП введут штрафы за лай собак и неисправную автосигнализацию

Минюст доработал проект о новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП): в нем появились штрафы за нарушение тишины ночью.

«Например, [гражданин] оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — пояснили в Минюсте.

Помимо этого министерство предложило закрепить в проекте КоАП положение о презумпции невиновности, установить общий срок давности привлечения к административной ответственности в один год.

Ведомство приняло также окончательное решение оставить действующие размеры штрафов.

Новый кодекс предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

Опрос ВЦИОМа и АНО «НИЦ «Особое мнение» показал, что только 21% россиян оценивают риск заражения коронавирусом как высокий. 40% опрошенных считают опасность заразиться скорее низкой.