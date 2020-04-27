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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Появятся штрафы за ночной лай собак и автосигнализацию, сколько россиян боится заразиться COVID-19, Италия и Великобритания готовятся к отмене карантина, Минобороны отчиталось о зараженных в армии; главные новости — в обзоре РБК

В новый КоАП введут штрафы за лай собак и неисправную автосигнализацию

Минюст доработал проект о новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП): в нем появились штрафы за нарушение тишины ночью.

  • «Например, [гражданин] оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — пояснили в Минюсте.
  • Помимо этого министерство предложило закрепить в проекте КоАП положение о презумпции невиновности, установить общий срок давности привлечения к административной ответственности в один год.
  • Ведомство приняло также окончательное решение оставить действующие размеры штрафов.
  • Новый кодекс предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

Опрос ВЦИОМа и АНО «НИЦ «Особое мнение» показал, что только 21% россиян оценивают риск заражения коронавирусом как высокий. 40% опрошенных считают опасность заразиться скорее низкой.

  • При этом 48% россиян считают, что в случае заболевания последствия будут тяжелыми. Только 36% рассчитывают, что они окажутся легкими.
  • Старшему поколению сложнее оценить вероятность своего заражения, молодежь же чаще склоняется к мнению, что вряд ли подхватит вирус. Больше всего опасаются заболеть граждане в возрасте от 25 до 34 лет.
  • Другое исследование, проведенное страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», выявило, что наибольший страх перед вирусом испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Менее же всего обеспокоены в Санкт-Петербурге, на Кавказе и в Сибири.
  • Респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. В целом по стране пандемией и ее последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных.

В Италии и Великобритании начали подготовку к смягчению карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантинного режима в своей стране, одной из наиболее пострадавших от коронавируса. Британские СМИ пишут, что похожее решение может принять и Борис Джонсон.

  • С 4 мая гражданам Италии можно будет посещать парки, заниматься спортом, участвовать в похоронных церемониях, совершать поездки внутри отдельных регионов, но с соблюдением всех мер предосторожности (социальная дистанция, использование индивидуальных средств защиты и т.д.). В ограниченном режиме начнут работать бары и рестораны.
  • С 18 мая можно будет посещать музеи и главные достопримечательности Италии. Полноценное открытие баров, ресторанов, парикмахерских и косметологических салонов запланировано на 1 июня.
  • Вслед за Италией ослабить карантинные меры намерена и Британия. По данным The Telegraph, переболевший коронавирусом премьер страны Борис Джонсон может объявить об этом на текущей неделе. Причем некоторые ограничения могут снять раньше крайнего срока их действия, то есть 7 мая.

Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся коронавирусом в армии

В российской армии выявлено 874 случая заражения коронавирусом, 245 из них — гражданский персонал, сообщили в Минобороны.

  • В госпиталях находятся 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 военнослужащих, изолированы на дому 379 заразившихся.
  • Кроме того, ведомство сообщило о 192 случаях заражения преподавателей или воспитанников военных училищ. В вузах же Минобороны коронавирус выявлен у 779 человек. Ранее источники РБК сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в военных вузах.
Автор: Сергей Витько
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