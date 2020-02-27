Что случилось за день. Главные новости РБК

Коронавирус закрывает туристам доступ в Италию, Иран и Корею, суд в Гааге использовал против России договор о присоединении Крыма, Сбербанк улучшил прогноз по рублю, кто ответит за нацпроекты; главные новости — в обзоре РБК

Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран. Причина — резкий роста числа случаев заражения коронавирусом.

Компаниям следует информировать туристов о текущей обстановке во всех трех странах, а клиенты, в свою очередь, имеют право требовать расторжения договора или изменения его условий. Отдыхающим рекомендуется не покидать территорию отелей, за исключением случаев выезда из страны.

Туроператоры заявили, что уже начали прекращать продажи туров. В качестве замены путевок в Италию клиентам, например, предлагают Анталью и Сочи либо возврат денежных средств.

Также изменились ограничения на полеты в Южную Корею. Если раньше туда могли летать только самолеты «Аэрофлота» и ее дочки «Аврора», то теперь туда смогут летать «Аэрофлот» и Korean Air. В свою очередь, авиакомпаниям «Аврора», S7 и «Якутия» разрешили продолжить чартерные перевозки. Но они смогут вывозить в Южную Корею только граждан этой страны, а обратно — только россиян и граждан ЕАЭС.

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд, при принятии решения опирался в том числе на договор от 2014 года о принятии Крыма в состав России. Это следует из полного текста решения суда, изученного РБК.