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Что случилось за день. Главные новости РБК

Коронавирус закрывает туристам доступ в Италию, Иран и Корею, суд в Гааге использовал против России договор о присоединении Крыма, Сбербанк улучшил прогноз по рублю, кто ответит за нацпроекты; главные новости — в обзоре РБК

Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран. Причина — резкий роста числа случаев заражения коронавирусом.

  • Компаниям следует информировать туристов о текущей обстановке во всех трех странах, а клиенты, в свою очередь, имеют право требовать расторжения договора или изменения его условий. Отдыхающим рекомендуется не покидать территорию отелей, за исключением случаев выезда из страны.
  • Туроператоры заявили, что уже начали прекращать продажи туров. В качестве замены путевок в Италию клиентам, например, предлагают Анталью и Сочи либо возврат денежных средств.
  • Также изменились ограничения на полеты в Южную Корею. Если раньше туда могли летать только самолеты «Аэрофлота» и ее дочки «Аврора», то теперь туда смогут летать «Аэрофлот» и Korean Air. В свою очередь, авиакомпаниям «Аврора», S7 и «Якутия» разрешили продолжить чартерные перевозки. Но они смогут вывозить в Южную Корею только граждан этой страны, а обратно — только россиян и граждан ЕАЭС.

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд, при принятии решения опирался в том числе на договор от 2014 года о принятии Крыма в состав России. Это следует из полного текста решения суда, изученного РБК.

  • Экс-акционеры ЮКОСа, требуя компенсации от России, ссылались на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ). По их мнению, подписав его в 1994 году (но не ратифицировав), Москва согласилась исполнять и ст. 26, которая определяла «безусловное согласие» сторон на передачу спора в международный арбитраж.
  • Россия доказывала на суде, что ДЭХ применялся временно и только в той части, которая не противоречила российским законам. Среди этих не применяемых положений была и ст. 26.
  • Однако суд не поддержал российскую трактовку и заключил, что после подписания и до ратификации договор либо применяется временно целиком, либо не применяется временно целиком.
  • По мнению суда, на практике Россия в ряде случаев соглашалась на временное применение международных договоров целиком, даже если их отдельные положения противоречили российскому законодательству. В качестве примера приводится международный договор о принятии Республики Крым в состав России, который применялся временно до его ратификации. Таким образом, Крым включался в состав России не с момента ратификации и вступления в силу договора, а с момента подписания договора.


Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Ожидания Сбербанка на ближайшие три года улучшились. В макроэкономический прогноз на 2020 год банк заложил более крепкий рубль, чем ожидал в декабре (доллар будет стоить 63,8 руб., а не 64,5 руб.).

  • При этом в 2021 году среднегодовой курс доллара составит 64,5 руб. (ранее прогнозировался в 65 руб.), а в 2022 году — на 65 руб. (против 65,5 руб.).
  • Причин несколько: ЦБ будет продавать валюту для покупки Сбербанка правительством; прогноз среднегодовой инфляции снижается; положительный эффект даст ускоренная реализация нацпроектов. Курс рубля также поддержит исчерпание негативных последствий эпидемии коронавируса, считают в банке.
  • К 18:20 мск в четверг, 27 февраля, доллар торговался на Московской бирже на отметке 66,2 руб. Накануне, в среду, торги американской валютой закрылись на отметке 65,47 руб. С начала года рубль ослаб, следует из данных торгов, доллар подорожал на 6%.

Нацпроекты распределили среди кураторов в ранге вице-премьеров

В правительстве распределили обязанности по контролю за национальными проектами. Курировать программы поручено вице-премьерам.

  • Татьяна Голикова оставила за собой нацпроекты по науке, образованию, здравоохранению и демографии. Андрей Белоусов станет куратором нацпроектов по производительности труда, малому и среднему предпринимательству, международной кооперации и экспорту.
  • Марат Хуснуллин будет курировать нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и часть нацпроекта «Экология». Последний также будет контролировать вице-премьер Виктория Абрамченко.
  • Дмитрий Чернышенко займется нацпроектами «Культура», «Цифровая экономика» и федеральным проектом «Спорт — норма жизни».
Автор: Сергей Витько
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