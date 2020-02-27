Что случилось за день. Главные новости РБК
Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран
Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран. Причина — резкий роста числа случаев заражения коронавирусом.
- Компаниям следует информировать туристов о текущей обстановке во всех трех странах, а клиенты, в свою очередь, имеют право требовать расторжения договора или изменения его условий. Отдыхающим рекомендуется не покидать территорию отелей, за исключением случаев выезда из страны.
- Туроператоры заявили, что уже начали прекращать продажи туров. В качестве замены путевок в Италию клиентам, например, предлагают Анталью и Сочи либо возврат денежных средств.
- Также изменились ограничения на полеты в Южную Корею. Если раньше туда могли летать только самолеты «Аэрофлота» и ее дочки «Аврора», то теперь туда смогут летать «Аэрофлот» и Korean Air. В свою очередь, авиакомпаниям «Аврора», S7 и «Якутия» разрешили продолжить чартерные перевозки. Но они смогут вывозить в Южную Корею только граждан этой страны, а обратно — только россиян и граждан ЕАЭС.
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд, при принятии решения опирался в том числе на договор от 2014 года о принятии Крыма в состав России. Это следует из полного текста решения суда, изученного РБК.