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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк прогнозирует на 2020 год более крепкий рубль, чем ожидал в декабре. Одним из факторов укрепления может стать сделка по его продаже правительству
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сбербанк заложил в макроэкономический прогноз на 2020 год более крепкий рубль, чем ожидал в декабре, следует из презентации итогов его работы по МСФО за четвертый квартал 2019 года. Банк полагает, что среднегодовой курс доллара в этом году составит 63,8 руб., а не 64,5 руб., как прогнозировал ранее.

Ожидания Сбербанка на 2021 и 2022 годы также улучшены: в 2021 году он рассчитывает на среднегодовой курс 64,5 руб. за доллар против декабрьской оценки в 65 руб., а в 2022 году — на 65 руб. за доллар против декабрьских 65,5 руб. 

По итогам 2019 года среднегодовой курс рубля составил 64,7 руб. за доллар, отмечается в отчетности Сбербанка. В четвертом квартале средний курс укрепился по сравнению с первым — до 63,7 руб. за доллар с 66 руб. за доллар соответственно. В основном это объясняется притоком капитала в развивающиеся страны, следует из отчета банка.

РБК направил запрос в Сбербанк.

Чистая прибыль Сбербанка после продажи DenizBank выросла до 845 млрд руб.
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К 11:58 мск в четверг, 27 февраля, доллар торговался на Московской бирже на отметке 65,8 руб. Накануне, в среду, торги американской валютой закрылись на отметке 65,47 руб. С начала года рубль ослаб, следует из данных торгов: доллар подорожал на 6%.

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб. При этом ожидания по курсу на 2021 и 2022 годы чиновники не меняли, они остаются на уровнях 66,1 руб. за доллар и 66,5 руб. за доллар соответственно. До этого Минфин и ЦБ объявили о завершении разработки законопроекта о продаже правительству доли ЦБ в Сбербанке за счет средств Фонда национального благосостояния. ЦБ в связи с этим придется сократить покупки валюты в рамках бюджетного правила ориентировочно на $10–11 млрд в год, что укрепит курс рубля, оценивала аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: курс рубля, «Сбербанк»
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