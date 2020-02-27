Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк прогнозирует на 2020 год более крепкий рубль, чем ожидал в декабре. Одним из факторов укрепления может стать сделка по его продаже правительству

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сбербанк заложил в макроэкономический прогноз на 2020 год более крепкий рубль, чем ожидал в декабре, следует из презентации итогов его работы по МСФО за четвертый квартал 2019 года. Банк полагает, что среднегодовой курс доллара в этом году составит 63,8 руб., а не 64,5 руб., как прогнозировал ранее.

Ожидания Сбербанка на 2021 и 2022 годы также улучшены: в 2021 году он рассчитывает на среднегодовой курс 64,5 руб. за доллар против декабрьской оценки в 65 руб., а в 2022 году — на 65 руб. за доллар против декабрьских 65,5 руб.

По итогам 2019 года среднегодовой курс рубля составил 64,7 руб. за доллар, отмечается в отчетности Сбербанка. В четвертом квартале средний курс укрепился по сравнению с первым — до 63,7 руб. за доллар с 66 руб. за доллар соответственно. В основном это объясняется притоком капитала в развивающиеся страны, следует из отчета банка.

РБК направил запрос в Сбербанк.