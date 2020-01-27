Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Источник РБК знакомый с ходом разработки законопроекта сообщил, что документ сформулирован таким образом, чтобы ничего не менять по работающим пенсионерам.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева пояснила РБК, что условия индексации пенсий по разным категориям пенсионеров в поправках не прописаны. На этот счет в них «дается отсылка к федеральному закону».

После внесения изменений в Конституцию порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом», допустил другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

По подсчетам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, если индексация работающим пенсионерам будет восстановлена с 2021 года, то в первый же год бюджет потратит дополнительно примерно 400 млрд руб.

Количество погибших от нового коронавируса увеличилось за сутки в 1,5 раза

От пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, погибли 80 человек. Ранее сообщалось о 56 погибших. При этом болезнью заразились более 2,7 тыс. человек по всему миру.

Вспышка пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Эксперты установили, что источником заражения стали дикие животные, которые продавали на рынке морепродуктов в Ухане.

Ученые выяснили, что заразиться коронавирусом можно и в его инкубационный период, который составляет от одного до 14 дней.

Чтобы пресечь распространение болезни власти КНР закрыли десять городов. Однако случаи заболевания, помимо Китая, уже зафиксированы в ряде других стран, в том числе в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции. Власти последней, между тем, приняли решение эвакуировать своих граждан из Уханя.



Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей по требованию ФНС, получили первые штрафы. Речь идет о ВТБ и «Уралсибе», рассказали источники РБК.