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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Звезда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе, коснутся ли поправки в Конституцию работающих пенсионеров, рост числа жертв нового коронавируса, банки противостоят ФНС из-за личных счетов ИП; главные новости — в обзоре РБК
Коби Брайант (Фото: Aly Song / Reuters)

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США

41-летний баскетболист вместе с 13-летней дочерью Джианной Марией-Оноре погибли в результате падения вертолета в Калифорнии. Они направлялись на баскетбольную тренировку.

  • Вертолет упал в отдаленном районе недалеко от Лас-Вирдженеса около 10:00 утра (21:00 мск) воскресенья. Причина произошедшего пока не известна. Всего на борту находились девять человек, все они погибли. На земле никто не пострадал, уточнили местные власти.
  • Брайант в течение 20 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», где стал легендой клуба и лиги. Ему удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP (самым ценным игроком) регулярного чемпионата, а также дважды MVP финальной серии НБА. Брайант завершил карьеру 14 апреля 2016 года.

В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам

После того, как президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, на повестке встал вопрос: коснется ли это работающих пенсионеров. Ведь согласно федеральному закону, страховые пенсии с 2016 года индексируются только неработающим.

  • Источник РБК знакомый с ходом разработки законопроекта сообщил, что документ сформулирован таким образом, чтобы ничего не менять по работающим пенсионерам.
  • Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева пояснила РБК, что условия индексации пенсий по разным категориям пенсионеров в поправках не прописаны. На этот счет в них «дается отсылка к федеральному закону».
  • После внесения изменений в Конституцию порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом», допустил другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.
  • По подсчетам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, если индексация работающим пенсионерам будет восстановлена с 2021 года, то в первый же год бюджет потратит дополнительно примерно 400 млрд руб.

Количество погибших от нового коронавируса увеличилось за сутки в 1,5 раза

От пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, погибли 80 человек. Ранее сообщалось о 56 погибших. При этом болезнью заразились более 2,7 тыс. человек по всему миру.

  • Вспышка пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Эксперты установили, что источником заражения стали дикие животные, которые продавали на рынке морепродуктов в Ухане.
  • Ученые выяснили, что заразиться коронавирусом можно и в его инкубационный период, который составляет от одного до 14 дней.
  • Чтобы пресечь распространение болезни власти КНР закрыли десять городов. Однако случаи заболевания, помимо Китая, уже зафиксированы в ряде других стран, в том числе в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции. Власти последней, между тем, приняли решение эвакуировать своих граждан из Уханя.


Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей по требованию ФНС, получили первые штрафы. Речь идет о ВТБ и «Уралсибе», рассказали источники РБК.

  • Согласно Налоговому кодексу, если у предпринимателя есть задолженность по налогам, ФНС может обратиться в банк, который обязан списать ее в том числе с его личных счетов и вкладов, которые клиент открывал как физическое лицо.
  • Однако крупные банки требования ФНС не исполняли. Во-первых, чтобы массово не блокировать личные счета клиентов, а во-вторых, потому что взыскание с личных счетов ИП должно происходить через судебных приставов. ФНС же обращалась в банки напрямую, что противоречит закону «Об исполнительном производстве».
  • ЦБ и Минфин поддержали действия ФНС в обход суда и приставов и не сочли их противоречащими закону.
  • «Уралсиб» пока получил один штраф от ФНС на 15,7 тыс. руб. В кредитной организации не согласны с ним и намерены обжаловать. В ВТБ заявили, что банк «оставляет за собой право оспаривать решение о штрафе» (размер штрафа в банке не уточнили).
Автор: Сергей Витько
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