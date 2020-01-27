Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
41-летний баскетболист вместе с 13-летней дочерью Джианной Марией-Оноре погибли в результате падения вертолета в Калифорнии. Они направлялись на баскетбольную тренировку.
- Вертолет упал в отдаленном районе недалеко от Лас-Вирдженеса около 10:00 утра (21:00 мск) воскресенья. Причина произошедшего пока не известна. Всего на борту находились девять человек, все они погибли. На земле никто не пострадал, уточнили местные власти.
- Брайант в течение 20 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», где стал легендой клуба и лиги. Ему удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP (самым ценным игроком) регулярного чемпионата, а также дважды MVP финальной серии НБА. Брайант завершил карьеру 14 апреля 2016 года.
В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам
После того, как президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, на повестке встал вопрос: коснется ли это работающих пенсионеров. Ведь согласно федеральному закону, страховые пенсии с 2016 года индексируются только неработающим.