Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Налоговая служба оштрафовала два крупных банка за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Банки считают, что действуют в интересах клиентов, и планируют оспаривать решения налоговиков

Фото: Олег Яковлев / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков. Кредитные организации отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

Проблема исполнения решений ФНС обсуждалась 17 января на рабочей встрече в Ассоциации банков России. Начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко подтвердил информацию о жалобах банков на действия налоговиков. В самой службе отмечают, что банки не выполняли требования закона. Юридическую позицию банков ранее не поддержали Минфин и ЦБ.

Позиция бизнеса

Если у предпринимателя есть задолженность по налогам, ФНС может истребовать ее с помощью банков. Служба направляет в кредитные организации распоряжение о приостановке движения средств по счетам такого клиента или списании денег. Банк обязан исполнить предписание на следующий операционный день после получения. Налоговый кодекс также разрешает списывать задолженность индивидуального предпринимателя с его личных банковских счетов и вкладов, которые клиент открывал как физическое лицо (ст. 47 НК). Эту операцию должны проводить судебные приставы, соблюдая закон «Об исполнительном производстве». Он, в частности, запрещает взыскивать алименты, социальные пособия, а также всю зарплату или пенсию гражданина.

Проблема возникла в июне 2019 года, говорит Клименко. По его словам, банки начали получать многочисленные решения ФНС, которые касались блокировки и списания средств со счетов, которые предприниматели открывали как физлица. «Крупные банки решения ФНС не исполняли, чтобы, во-первых, массово не блокировать личные счета клиентов, а во-вторых, они руководствовались порядком, описанным в Налоговом кодексе: взыскание со счетов, открытых предпринимателями не в предпринимательских целях, должно происходить отдельно, через судебных приставов. Но ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки», — поясняет Клименко. По оценкам Ассоциации банков России, крупные игроки в 2019 году получили примерно по 300 тыс. подобных предписаний от налоговой службы на каждого. Никто из участников рынка не привлекался к ответственности до конца 2019 года, утверждает он.