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Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 25 июн, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 25 июн, 12:29
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:45 Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной Политика, 07:35 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня Общество, 07:30 Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость Экономика, 07:30 Во Владивостоке из-за непрекращающихся дождей затопило улицы Общество, 07:27 Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z Политика, 07:00 Спикер алтайского заксобрания ушел на самоизоляцию вслед за губернатором Общество, 06:54 Трамп назвал Болтона желающим всех бомбить «маньяком» Политика, 06:33 Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота Финансы, 06:30 В Госдепе заявили о наличие у России проекта «по разобщению» НАТО Политика, 06:29 Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции Политика, 06:01 Сбербанк оценил готовность молодежи откладывать на будущее Общество, 06:00 Арестованный на Шри-Ланке ученый сообщил о задержании двух друзей Общество, 05:38 Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый» Общество, 05:07
Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Германия готовит ответ на возможные санкции США, сколько человек приняли участие в онлайн-голосовании по поправкам, банки начали скупать золото, Unilever уберет с упаковок слово «белый»; главные новости — в обзоре РБК

СМИ узнали о планах ФРГ на случай санкций против «Северного потока — 2»

Администрация канцлера ФРГ Ангелы Меркель готовит ответные меры на случай введения американских санкций против газопровода «Северный поток — 2», узнал Bloomberg.

  • В частности, власти ФРГ рассматривают возможность скоординированных ответных действиях Евросоюза в связи с возможными санкциями. Какие именно это будут действия, пока не раскрывается.
  • На прошлой неделе председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст предлагал несколько возможных мер в ответ на санкции: вызов американского посла в ФРГ, персональные ограничений против инициаторов санкций, введение пошлин на американский СПГ.
  • О новых санкциях против газопровода, которые подготовили сенаторы США, стало известно в начале июня. По оценкам Минэкономики ФРГ, эти ограничения могут ударить по немецким и европейским компаниям, банкам, а также госучреждениям.


Венедиктов назвал число проголосовавших по Конституции онлайн

В первый день голосования по поправкам в Конституцию дистанционно проголосовала почти половина от всех зарегистрировавшихся, сообщил РБК руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

  • Так, к 21:51 мск в онлайн-голосовании приняли участие 551,8 тыс. человек (46% от количества зарегистрировавшихся).
  • Электронное голосование продлится до вечера 30 июня. Такой формат предусмотрен только для жителей Москвы и Нижегородской области. По данным ЦИК, всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, большая часть из них — москвичи (1,05 млн человек).
  • Мосгоризбирком по итогам первого дня голосования заявил об отсутствии серьезных нарушений. Ранее журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил, что ему удалось проголосовать дважды — онлайн, а затем с бумажным бюллетенем. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала случившееся провокацией. В МВД возбудили административное дело и не исключили уголовного преследования нарушителя.


Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота

Российские банки начали наращивать запасы золота после шести месяцев сокращения. Лидером роста стал ВТБ. Запасы также нарастили Совкомбанк и Газпромбанк.

  • Согласно статистике ЦБ, по итогам мая объем драгметаллов на балансе российских банков вырос на 15,79 млрд руб. (на 5,3%) и составил 312,36 млрд руб. В пересчете на золото прирост составил 6,2 т (на 8,45%) по сравнению с апрелем.
  • Аналитик банка БКФ Максим Осадчий отметил, что пока рост запасов золота является незначительным. За ноябрь—апрель запасы драгметаллов в банках сократились на 35,7 т (на 32,75%) с исторического максимума 109,1 т. На 1 июня 2020 года драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т.
  • Эксперты полагают, что рост запасов может быть связан с сезонным ростом добычи золота, также на банки мог повлиять фактор цены: они пока остаются на низком уровне, а спрос в условиях коронавирусного кризиса может резко вырасти.


Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»

На фоне протестов в США под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») компания Unilever, одна из крупнейших в производстве продуктов и бытовой химии, отказалась от использования на своих товарах слов «бледный», «белый» и «светлый» и производных от них.

  • В компании пояснили, что употребление этих слов «предполагает единый идеал красоты», который в ней не считают правильным.
  • В этой связи Unilever выберет другое название для осветляющего крема Fair & Lovely, который продается по всей Азии.
  • Ранее компания Johnson & Johnson заявила, что временно не будет выпускать косметику для удаления темных пятен на коже, поскольку некоторые потребители используют ее для осветления тона собственный кожи.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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