Что случилось за ночь. Главные новости РБК
СМИ узнали о планах ФРГ на случай санкций против «Северного потока — 2»
Администрация канцлера ФРГ Ангелы Меркель готовит ответные меры на случай введения американских санкций против газопровода «Северный поток — 2», узнал Bloomberg.
- В частности, власти ФРГ рассматривают возможность скоординированных ответных действиях Евросоюза в связи с возможными санкциями. Какие именно это будут действия, пока не раскрывается.
- На прошлой неделе председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст предлагал несколько возможных мер в ответ на санкции: вызов американского посла в ФРГ, персональные ограничений против инициаторов санкций, введение пошлин на американский СПГ.
- О новых санкциях против газопровода, которые подготовили сенаторы США, стало известно в начале июня. По оценкам Минэкономики ФРГ, эти ограничения могут ударить по немецким и европейским компаниям, банкам, а также госучреждениям.
Венедиктов назвал число проголосовавших по Конституции онлайн
В первый день голосования по поправкам в Конституцию дистанционно проголосовала почти половина от всех зарегистрировавшихся, сообщил РБК руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.