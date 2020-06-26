Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Германия готовит ответ на возможные санкции США, сколько человек приняли участие в онлайн-голосовании по поправкам, банки начали скупать золото, Unilever уберет с упаковок слово «белый»; главные новости — в обзоре РБК

СМИ узнали о планах ФРГ на случай санкций против «Северного потока — 2»

Администрация канцлера ФРГ Ангелы Меркель готовит ответные меры на случай введения американских санкций против газопровода «Северный поток — 2», узнал Bloomberg.

В частности, власти ФРГ рассматривают возможность скоординированных ответных действиях Евросоюза в связи с возможными санкциями. Какие именно это будут действия, пока не раскрывается.

На прошлой неделе председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст предлагал несколько возможных мер в ответ на санкции: вызов американского посла в ФРГ, персональные ограничений против инициаторов санкций, введение пошлин на американский СПГ.

О новых санкциях против газопровода, которые подготовили сенаторы США, стало известно в начале июня. По оценкам Минэкономики ФРГ, эти ограничения могут ударить по немецким и европейским компаниям, банкам, а также госучреждениям.



Венедиктов назвал число проголосовавших по Конституции онлайн

В первый день голосования по поправкам в Конституцию дистанционно проголосовала почти половина от всех зарегистрировавшихся, сообщил РБК руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.