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Поправки в Конституцию ,  
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Венедиктов назвал число проголосовавших по Конституции онлайн

Глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что к концу первого дня электронного голосования участия в нем приняли 551,8 тыс. человек
Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В онлайн-голосовании по поправкам к Конституции к 21:51 приняли участие 551,8 тыс. человек (46% от количества зарегистрировавшихся). Об этом РБК сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Электронное голосование началось 25 июня в 10:00 и продлится до вечера 30 июня. Такой формат предусмотрен только для жителей Москвы и Нижегородской области. По данным ЦИК, всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек: более 139 тыс. в Нижегородской области и 1,05 млн москвичей.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

По итогам первого дня голосования Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений, говорил «РИА Новости» заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков в своем видеосюжете сообщил, что 25 июня ему удалось дважды поучаствовать в голосовании — с бумажным бюллетенем на участке и через сайт, где можно принять участие в рефендуме онлайн. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев отмечал, что те, кто записался на дистанционное голосование, не могут быть в списках тех, кто может отдать свой голос на участке.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала случившееся провокацией.

Позже МВД завело административное дело по факту повторного голосования одного и того же человека и начало проверку. Если при проверке подтвердится «двойное голосование», действия автора видео могут квалифицировать как нарушение ст. 5.22 КоАП (за это предусмотрен штраф в размере 3 тыс. руб.). В полиции не исключили и возможности уголовного преследования в связи со случаем повторного голосования.

Секретарь ЦИК Майя Гришина также заявила, что из-за случившегося нельзя признать действительными остальные бюллетени из урны на участке, где голосовал Лобков.

Авторы: Майя Бобенко, Гаяна Демурина
Теги: голосование, поправки в Конституцию, ЦИК, явка
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