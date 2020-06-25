Венедиктов назвал число проголосовавших по Конституции онлайн

Глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что к концу первого дня электронного голосования участия в нем приняли 551,8 тыс. человек

Алексей Венедиктов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В онлайн-голосовании по поправкам к Конституции к 21:51 приняли участие 551,8 тыс. человек (46% от количества зарегистрировавшихся). Об этом РБК сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Электронное голосование началось 25 июня в 10:00 и продлится до вечера 30 июня. Такой формат предусмотрен только для жителей Москвы и Нижегородской области. По данным ЦИК, всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек: более 139 тыс. в Нижегородской области и 1,05 млн москвичей.

По итогам первого дня голосования Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений, говорил «РИА Новости» заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков в своем видеосюжете сообщил, что 25 июня ему удалось дважды поучаствовать в голосовании — с бумажным бюллетенем на участке и через сайт, где можно принять участие в рефендуме онлайн. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев отмечал, что те, кто записался на дистанционное голосование, не могут быть в списках тех, кто может отдать свой голос на участке.