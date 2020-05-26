Что случилось за день. Главные новости РБК

Когда состоится парад Победы, что вынуждает россиян не платить налоги, отменят ли в Москве «Социальный мониторинг», на сколько повысят накопительные пенсии; главные новости — в обзоре РБК

Путин назначил дату парада Победы

Президент России отдал приказ начать подготовку к параду, посвященному победе в Великой Отечественной войне. Он пройдет 24 июня. В этот день состоялся Парад Победы в 1945 году. Акцию «Бессмертный полк» в этом году проведут 26 июля, в день ВМФ.

Владимир Путин также поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении торжества. «Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — заметил президент.

Изначально парад Победы должен был пройти 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом Путин поручил перенести его, однако конкретную дату не назвал.

Источники РБК, близкие к Кремлю, говорили, что 24 июня одновременно с парадом могут провести и голосование по поправкам к Конституции, которое пришлось перенести с 22 апреля. Однако президент о новой дате голосования пока не объявил.

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

Исследование ЦСР выявило рост доли граждан, которые допускают неуплату налогов. Если в конце декабря 2019 года таких было 35%, то в мае 2020-го их стало 45%.