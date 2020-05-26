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Что случилось за день. Главные новости РБК

Когда состоится парад Победы, что вынуждает россиян не платить налоги, отменят ли в Москве «Социальный мониторинг», на сколько повысят накопительные пенсии; главные новости — в обзоре РБК

Путин назначил дату парада Победы

Президент России отдал приказ начать подготовку к параду, посвященному победе в Великой Отечественной войне. Он пройдет 24 июня. В этот день состоялся Парад Победы в 1945 году. Акцию «Бессмертный полк» в этом году проведут 26 июля, в день ВМФ.

  • Владимир Путин также поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении торжества. «Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — заметил президент.
  • Изначально парад Победы должен был пройти 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом Путин поручил перенести его, однако конкретную дату не назвал.
  • Источники РБК, близкие к Кремлю, говорили, что 24 июня одновременно с парадом могут провести и голосование по поправкам к Конституции, которое пришлось перенести с 22 апреля. Однако президент о новой дате голосования пока не объявил.

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

Исследование ЦСР выявило рост доли граждан, которые допускают неуплату налогов. Если в конце декабря 2019 года таких было 35%, то в мае 2020-го их стало 45%.

  • Эксперты связывают это с падением доходов населения (об этом заявили 60% опрошенных) и тревогой по поводу будущего. Они видят в этом сигнал о снижении доверия к действиям властей.
  • Выросла и доля граждан, не знающих, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые платежи (с 38 до 57%). Большинство (61%) опрошенных выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ) и имущественных налогов.


Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы ответили на критику приложения «Социальный мониторинг», которое призвано контролировать самоизоляцию людей, заболевших коронавирусной инфекцией. Жители жаловались на многочисленные сбои, а глава СПЧ Валерий Фадеев и вовсе призвал отменить все начисленные штрафы.

  • «На сегодняшний день мы пока не готовы об этом говорить, приложение отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет», — заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.
  • При этом он признал, что на приложение действительно поступают жалобы.
  • Система мониторинга заработала в начале апреля. Приложение фиксирует местоположение смартфона и несколько раз в день запрашивает селфи пользователя. В начале мая жители стали жаловаться на его работу: оно требовало селфи глубокой ночью, а штрафы поступали даже тем, кто не нарушал режима самоизоляции.

В России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Перерасчет пройдет с 1 августа и коснется 80 тыс. нынешних пенсионеров, сообщили в Пенсионном фонде.

  • На 7,99% будет повышена выплата и участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают сформированные средства не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Это затронет 32 тыс. пенсионеров.
  • По сравнению с объемом страховой пенсии по старости в общем случае размер накопительной пенсии невысок. Он составляет 956 руб. в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1705 руб. в месяц.
Автор: Сергей Витько
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