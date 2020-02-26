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Что случилось за день. Главные новости РБК

Авиасообщение с Южной Кореей ограничат из-за коронавируса, первое интервью Суркова после отставки, Чечня стала лидером регионального протекционизма, Мария Шарапова ушла из большого тенниса; главные новости — в обзоре РБК

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

В Южную Корею с 1 марта смогут летать только самолеты двух российских компаний: «Аэрофлота» и его «дочки» «Авроры». Пока рейсы туда выполняют еще S7 и «Якутия».

  • Авиасообщение решено ограничить для предотвращения завоза в Россию новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Число зараженных в этой азиатской стране уже превысило 1,2 тыс. человек, умерло от болезни 12 человек.
  • Как отмечается, «Аврора» будет выполнять рейсы вплоть до вывоза всех россиян из Южной Кореи. Граждане, прилетающие в Москву, будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево.
  • Власти также решили продлить до 1 апреля ограничительные меры на границе, которые действовали до 1 марта, в том числе запрет гражданам Китая въезжать в Россию.


Сурков объяснил свой уход из Кремля

Экс-помощник президента Владислав Сурков дал первое интервью после своей отставки. В нем он объяснил причины своего увольнения, назвал единственный эффективный метод в отношениях с Киевом и допустил обнуление президентских сроков при изменении Конституции.

  • В администрации президента Сурков проработал в общей сложности около 17 лет. В последние годы он занимался украинским направлением. «Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился», — объяснил он свою отставку.
  • По его словам, он хотел уйти уже давно, с 2013 года. «Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», — сказал он. Теперь он намерен «практиковать малые политические формы». «А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников», — сказал экс-помощник президента.
  • Сурков считает, что Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям». Это объясняется тем, что отношения между странами «никогда простыми не были», и Украина была «хлопотным делом» еще во времена Российской империи и СССР.


Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Счетная палата выяснила, что большинство российских регионов отдают госконтракты местным поставщикам. В целом по России доля «внутренних» госзаказов в прошлом году составила 65,8%.

  • Реже всего с региональными исполнителями работают в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).
  • Сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне (90%), Татарстане (85,4%) и Дагестане (77,6%).
  • В Счетной палате полагают, что такая высокая доля в регионах, существующих за счет федеральных субсидий, может свидетельствовать об отсутствии конкуренции и «избыточности» механизмов протекционизма.

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Бывшая первая ракетка мира в своей колонке в журнале Vogue объявила о завершении карьеры.

  • «Теннис открыл для меня весь мир, и он показал мне, из чего я сделана сама. <.> Что бы я ни выбрала для следующей главы своей жизни, я буду бороться. Я все еще буду двигаться вперед, буду расти. Теннис, я с тобой прощаюсь», — сообщила Шарапова.
  • Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех турнирах «Большого шлема». Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу — Уимблдон, US Open и Australian Open.
  • С 2004 по 2015 год Шарапова лидировала в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. В 2016 году, после того как россиянка призналась в употреблении мельдония, некоторые зарубежные компании приостановили действие заключенных с ней рекламных контрактов.
  • Текущий сезон Шарапова начала на турнире в австралийском Брисбене. В первом раунде она уступила Дженнифер Брэйди из США. На Australian Open-2020 Шарапова проиграла Донне Векич из Хорватии.
Автор: Сергей Витько
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