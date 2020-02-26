Что случилось за день. Главные новости РБК

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Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

В Южную Корею с 1 марта смогут летать только самолеты двух российских компаний: «Аэрофлота» и его «дочки» «Авроры». Пока рейсы туда выполняют еще S7 и «Якутия».

Авиасообщение решено ограничить для предотвращения завоза в Россию новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Число зараженных в этой азиатской стране уже превысило 1,2 тыс. человек, умерло от болезни 12 человек.

Как отмечается, «Аврора» будет выполнять рейсы вплоть до вывоза всех россиян из Южной Кореи. Граждане, прилетающие в Москву, будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево.

Власти также решили продлить до 1 апреля ограничительные меры на границе, которые действовали до 1 марта, в том числе запрет гражданам Китая въезжать в Россию.



Сурков объяснил свой уход из Кремля

Экс-помощник президента Владислав Сурков дал первое интервью после своей отставки. В нем он объяснил причины своего увольнения, назвал единственный эффективный метод в отношениях с Киевом и допустил обнуление президентских сроков при изменении Конституции.