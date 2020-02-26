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Экономика ,  
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Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Большинство российских регионов отдают госконтракты местным поставщикам, следует из итогов «Рейтинга регионального протекционизма» Счетной палаты. Самая высокая доля «внутреннего» госзаказа в Чечне, Татарстане и Дагестане
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты. В Татарстане на долю «внутренних» приходится 85,4% госконтрактов, а в Дагестане — 77,6%.

В целом по итогам прошлого года 65,8% госконтрактов на поставку товаров и услуг региональные власти заключали с поставщиками из своего региона.

Счетная палата с 2014 года ежегодно формирует «Рейтинг регионального протекционизма». Для его составления эксперты анализируют контракты по 44-ФЗ и выделяют долю «внутренних» контрактов, то есть заключенных между заказчиками и поставщиками из одного региона.

Согласно итогам рейтинга за 2019 год, только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).

Чечня оказалась лидером среди российских регионов и по сумме заключенных внутренних госконтрактов, — 90,5% всего объема госзаказа было отдано местным поставщикам. За ней следуют Карачаево-Черкесия — 86,1%, а также Татарстан — 85,7%.

Для регионов, которые существуют преимущественно за счет федеральных субсидий, подобный протекционизм может свидетельствовать скорее об отсутствии конкуренции и «избыточности» механизмов протекционизма, полагает руководитель проекта «Открытые данные» Счетной палаты Иван Бегтин. В то же время для регионов с развитой экономикой и развитой сетью поставщиков в различных отраслях большая доля «внутренних» контрактов не является чем-то странным, добавил он.

Региональные власти можно только похвалить: отдавая большую часть госзаказа своим поставщикам, они заботятся о доходах своего региона, поскольку местная компания заплатит налоги в местный бюджет, считает глава Центра размещения госзаказа Александр Строганов. «Если мы смотрим на национальные республики и видим показатели 80–90%, то это повод задуматься об открытости региональных рынков и сохранении единого экономического пространства», — не согласен директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.

С локальным поставщиком региональным органам власти проще работать: на его стороне скорость и гибкость, замечает профессор РЭШ Олег Шибанов. Однако количество участников на региональных тендерах обычно крайне небольшое, заметил он. По данным Счетной палаты, в среднем в 2014–2018 годах на один лот по 44-ФЗ подавали всего около трех заявок. Чем больше торговых связей внутри страны и слабее протекционизм регионов, тем больше поставщиков участвуют в тендерах и растет конкуренция, а значит и повышается качество предоставляемых товаров и услуг, а их стоимость, наоборот, растет медленнее, отметил Шибанов.

Автор: Юлия Старостина
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