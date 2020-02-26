Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Большинство российских регионов отдают госконтракты местным поставщикам, следует из итогов «Рейтинга регионального протекционизма» Счетной палаты. Самая высокая доля «внутреннего» госзаказа в Чечне, Татарстане и Дагестане

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Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты. В Татарстане на долю «внутренних» приходится 85,4% госконтрактов, а в Дагестане — 77,6%.

В целом по итогам прошлого года 65,8% госконтрактов на поставку товаров и услуг региональные власти заключали с поставщиками из своего региона.

Счетная палата с 2014 года ежегодно формирует «Рейтинг регионального протекционизма». Для его составления эксперты анализируют контракты по 44-ФЗ и выделяют долю «внутренних» контрактов, то есть заключенных между заказчиками и поставщиками из одного региона.

Согласно итогам рейтинга за 2019 год, только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).

Чечня оказалась лидером среди российских регионов и по сумме заключенных внутренних госконтрактов, — 90,5% всего объема госзаказа было отдано местным поставщикам. За ней следуют Карачаево-Черкесия — 86,1%, а также Татарстан — 85,7%.