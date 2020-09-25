Москвичей просят сидеть дома, новые санкции США. Главные новости РБК
В Москве попросили людей старше 65 лет сидеть дома
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к гражданам и работодателям. Он попросил людей старше 65 лет и жителей столицы с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома, а работодателей — «вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим».
- По мнению врачей, наложение двух болезней, простуды и коронавируса, является опасным и может иметь тяжелые последствия, написал мэр.
- Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Власти также просят временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.
- Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск.
- Руководство предприятий и организаций попросили вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.
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