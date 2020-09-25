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Москвичей просят сидеть дома, новые санкции США. Главные новости РБК

Ограничения в заимствованиях регионов России, США предложили новые санкции из-за Навального, новые рекомендации в Москве из-за COVID, расследование во Франции после разговора Путина и Макрона; главные новости — в обзоре РБК

В Москве попросили людей старше 65 лет сидеть дома

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к гражданам и работодателям. Он попросил людей старше 65 лет и жителей столицы с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома, а работодателей — «вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим».

  • По мнению врачей, наложение двух болезней, простуды и коронавируса, является опасным и может иметь тяжелые последствия, написал мэр.
  • Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Власти также просят временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.
  • Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск.
  • Руководство предприятий и организаций попросили вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Весной этого года регионам разрешили взять в долг на рынке для финансирования антикризисных «пандемийных» расходов. Но у большинства из них заключены соглашения с Минфином, не позволяющие реализовать эту возможность.

  • Соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов действуют с 2017 года. Тогда, выдав на пике более 1 трлн руб. бюджетных кредитов регионам, федеральный центр решил приостановить эту практику, чтобы не допустить разбалансировки региональных бюджетов.
  • Сейчас превысить свои общие долги, чтобы профинансировать «пандемийные» расходы, регионы могут только в пределах средств, которые в этом году они должны были потратить на погашение бюджетных кредитов. В связи с тяжелой финансовой ситуацией эти выплаты в этом году были отменены. Их объем для всех регионов Минфин оценивает в 74 млрд руб.
  • Получается, что чем сильнее был закредитован субъект, чем масштабнее были его долги по бюджетным кредитам, тем больше средств окажется у него в распоряжении на борьбу с пандемией. Так, больше всего сможет потратить Мордовия (традиционно проблемный регион), если привлечет займы на рынке, — до 3,96 млрд руб., а Калужская область — 2,66 млрд руб.). Лимит более десятка регионов составляет менее 300 млн руб. — Владимирская область, Ингушетия, Камчатский край, Тува и т.д.

Сенаторы предложили санкции из-за Навального

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Американские конгрессмены считают, что под санкции должны попасть российские официальные лица, «причастные к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.

  • Имена и должности людей, в отношении которых могут быть введены ограничения, в документе не уточняются. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.
  • Также документ предлагает администрации США определить, нарушила ли Россия законы, запрещающие использование химического и биологического оружия, и представить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его «ближайшего окружения».
  • Кроме того, сенаторы потребовали активизировать контакты с Берлином, чтобы убедить Германию отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

В Израиле и на Украине вторая волна COVID-19

С 25 сентября в Израиле, где второй день подряд число новых случаев заражений коронавирусом приближается к 7 тыс., ужесточаются ограничения. А на Украине о начале второй волны коронавирусной инфекции объявил президент Владимир Зеленский.

  • Жесткие ограничения в Израиле будут действовать две недели, затем будет решен вопрос об их отмене или продлении. Жителям запретят отходить от дома более чем на 1 км. В период карантина работу продолжат только продуктовые магазины, а также те, которые торгуют товарами первой необходимости. Вся работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых», будет прекращена.
  • Президент Украины Зеленский сообщил, что сейчас в стране выявляется 3 тыс. заболевших в день, «к сожалению, это и есть вторая волна» COVID-19. Потому для противостояния инфекции въезд иностранным гражданам в страну запрещен.
  • В опрошенных РБК регионах России заявили, что готовы к возможному варианту ухудшения эпидемиологической обстановки, в наличии имеется запас медицинских масок, перчаток, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств для населения. Вместе с тем было заявлено, что говорить о второй волне рано коронавируса еще рано. А при соблюдении масочного режима новых ограничений не будет.

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

Во французском МИДе не стали комментировать публикацию в Le Monde о содержании разговора двух лидеров. Там назвали утечку недопустимой, но не опровергли изложенные в публикации факты.

  • Представитель МИД Франции заявил, что любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима, и по этой причине ведомство воздерживается от комментариев. Но сообщил, что по этому поводу ведется расследование.
  • Le Monde не уточнила, откуда получила информацию о содержании беседы президентов, которую она охарактеризовала как «разговор глухих».
  • По версии газеты, Путин 14 сентября озвучил Макрону несколько версий отравления российского оппозиционера Алексея Навального, в том числе и вызвавшую наибольший интерес: Навальный мог сам по неизвестной причине принять «Новичок», причем якобы «он и в прошлом симулировал недомогания». В Кремле назвали пересказ разговора неточным.
Автор
Сергей Саркисян
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